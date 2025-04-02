Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в первую неделю апреля

Фото: iStock/Oleg Elkov
Первые дни апреля радуют москвичей и жителей области теплом и солнцем, стоит ли ждать заморозков на неделе?
Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что начало апреля переняло у аномально теплого марта температуры.
По его словам, в Москве начало апреля — это еще послезимний период, поэтому не стоит торопиться убирать далеко теплые вещи.
Ранее россиян предупредили, что в Москве на протяжении всей наступившей недели ожидается похолодание, во второй ее половине — ночные заморозки с отрицательными температурами.
Читайте также:
Синоптик Вильфанд: Лето будет жарким почти во всей России
Что сажать в апреле 2025 года: фруктовые деревья, цветы, злаки и ягоды
Синоптик Ильин предупредил о заморозках в Москве во второй половине недели
«Сейчас мы идем на четыре градуса выше нормы. В ночь на пятницу температура будет +1, +3. В пятницу днем +11, +15. И в субботу начнет подходить атмосферный фронт: с утра пару снежинок, ночью минус, днем +6, +8. А в воскресенье пойдет холодная часть, то есть мокрый снег», — сказал синоптик.
По его словам, в Москве начало апреля — это еще послезимний период, поэтому не стоит торопиться убирать далеко теплые вещи.
Ранее россиян предупредили, что в Москве на протяжении всей наступившей недели ожидается похолодание, во второй ее половине — ночные заморозки с отрицательными температурами.
Читайте также:
Синоптик Вильфанд: Лето будет жарким почти во всей России
Что сажать в апреле 2025 года: фруктовые деревья, цветы, злаки и ягоды
Синоптик Ильин предупредил о заморозках в Москве во второй половине недели
Анастасия Панченко