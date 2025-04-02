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Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в первую неделю апреля

Синоптик Цыганков: в Москву в конце недели придут похолодание и снег
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Первые дни апреля радуют москвичей и жителей области теплом и солнцем, стоит ли ждать заморозков на неделе?
Начальник отдела гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» заявил, что начало апреля переняло у аномально теплого марта температуры.

«Сейчас мы идем на четыре градуса выше нормы. В ночь на пятницу температура будет +1, +3. В пятницу днем +11, +15. И в субботу начнет подходить атмосферный фронт: с утра пару снежинок, ночью минус, днем +6, +8. А в воскресенье пойдет холодная часть, то есть мокрый снег», — сказал синоптик.

По его словам, в Москве начало апреля — это еще послезимний период, поэтому не стоит торопиться убирать далеко теплые вещи.

Ранее россиян предупредили, что в Москве на протяжении всей наступившей недели ожидается похолодание, во второй ее половине — ночные заморозки с отрицательными температурами.

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Невестка Вячеслава Зайцева высказала своё мнение о плюс-сайз-моделях
Невестка Вячеслава Зайцева выступила за участие плюс-сайз-моделей в модных показах
02 апреля 2025, 16:30

Фото: iStock/sibway

Невестка модельера Вячеслава Зайцева бывшая манекенщица Екатерина Ромашкина заявила, что поддерживает участие плюс-сайз-моделей в дефиле.
По её мнению, на подиуме эффектнее смотрятся высокие модели со стереотипными параметрами, однако она положительно оценила тот факт, что сейчас фэшн-индустрия стала более лояльной и толерантной.
«То, что стало доступным участие в показах и крутых съёмках моделей разного возраста и разных параметров, — это веяние текущего времени, и я его поддерживаю, как человек открытый чему-то новому», — заявила Ромашкина изданию «Страсти».
Ранее Александр Васильев объяснил, почему не вернется в Россию.

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Умерла сценарист «Ранеток» и звезда «Каменской» Наталья Назарова
02 апреля 2025, 16:22

Наталья Назарова (фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Российская актриса, сценарист, режиссёр и педагог ГИТИСа Наталья Назарова скончалась в возрасте 55 лет. Об этом сообщил ректор театрального вуза Григорий Заславский, слова которого приводит РБК.
Причиной смерти Назаровой стала онкология. Последние дни она провела в больнице, уточнил ректор в беседе с журналистами.

Наталья Назарова известна благодаря множеству работ в кинематографе и театре. В 1995 году она окончила ГИТИС, куда позже устроилась в качестве педагога. Помимо актёрской деятельности, Назарова известна как сценарист и режиссёр. Среди ей работ – сериал «Каменская-3» и подростковый сериал нулевых «Ранетки».

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Всероссийская акция «Игрушка ветерану» собрала более тысячи работ
02 апреля 2025, 15:46

Наталья Назарова (фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Свыше тысячи мягких игрушек и открыток для фронтовиков прислали участники первой всероссийской акции «Игрушка ветерану», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, сообщает пресс-служба ведомства.
«Мы получили более тысячи пушистых мишек, сделанных с любовью и почтением к победителям. Каждый из них будет передан ветеранам, подарит им улыбку и веру в то, что их подвиг бессмертен», — сказала Светлана Радионова.
Акция «Игрушка ветерану» была запущена в рамках международной премии «Экология — дело каждого». Участниками акции стали взрослые и дети, открытки, рисунки и самодельные игрушки приходили со всех концов страны. При этом больше всего подарков прислали из Татарстана и Пензенской области.

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#великая отечественная война
#ветераны
#россия
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Бизнес-коуч Шабутдинов покаялся пред всеми, кто приобрёл его курсы
Блогер Шабутдинов признал свою вину по уголовному делу о мошенничестве
02 апреля 2025, 15:38

Аяз Шабутдинов (Фото: Телеграм, @AyazShabutdinov)

Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, которого обвиняют в махинациях, совершённых при продаже образовательных курсов, признал свою вину.
«Я искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ. Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», - цитирует слова Шабутдинова «СтарХит».
Напомним, что блогер был задержан в ноябре 2023 года, тогда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Как считают следователи, Шабутдинов с партнёрами от имени юридических лиц, в числе которых «Like Центр», создавал у слушателей бизнес-курсов ложное впечатление о том, что благодаря его обучающим программам можно построить успешный бизнес.

В феврале 2024 года в отношении блогера было возбуждено семь новых уголовных дел. Следователь пояснил, что Шабутдинова обвиняют в совершении 50 тяжких корыстных преступлений.

Позднее стало известно, что в отношении Шабутдинова было возбуждено ещё пять уголовных дел.

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#блогер
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Синоптик Вильфанд: Лето будет жарким почти во всей России
02 апреля 2025, 15:35

Фото: istockphoto/lamyai

Температура почти во всех регионах на протяжении весенне-летнего сезона будет держаться выше нормы. Причём продлится это с апреля по сентябрь.
Такой прогноз в разговоре с агентством «Интерфакс» дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в апреле температура заметно выше климатической нормы поднимется на юге Урала и Сибири, в Забайкалье, Хабаровском крае, на востоке Якутии, в Магаданской, Амурской областях, на Чукотке и большей части Камчатки. Кроме того, в Сибири и на Дальнем Востоке в этом месяце ожидается избыток осадков.

В мае аномальное потепление метеорологи ожидают на северо-востоке Якутии и севере Чукотки, а также на востоке Центрального федерального округа (ЦФО), в Приволжском федеральном округе и на большей части уральских регионов.

Лето будет жарким практически везде, подчеркнул Вильфанд. Северо-Западу тяжелее всего придётся в июле. В этом месяце достанется от жары также Приволжью и Уралу. До сентября практически на всей территории европейской части страны будет ощущаться дефицит осадков, заключил синоптик.

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