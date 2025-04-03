Синоптик рассказал о погоде в Сибири и на Урале

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Сибири и на Урале в ближайшие дни. По его информации, в целом в регионе ожидается аномальное потепление, в центре Сибири и на юге Урала — дожди, на самом севере СФО — без осадков.