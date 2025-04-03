Синоптик рассказал о погоде в Сибири и на Урале

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал о погоде в Сибири и на Урале в ближайшие дни. По его информации, в целом в регионе ожидается аномальное потепление, в центре Сибири и на юге Урала — дожди, на самом севере СФО — без осадков.
Он поделился, что в основном прогнозируется пасмурная погода с осадками. На юге — от Екатеринбурга до Омска и Новосибирска — ждут дожди, а в центре и на севере Сибири и Урала они пройдут вперемешку с мокрым снегом, отметил метеоролог в беседе с RT.
В свою очередь научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что в выходные Сибирь накроют дожди, а затем придет жара до +21 градуса. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на ТАСС. Температура выше климатической нормы прогнозируется сразу в нескольких регионах СФО.
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В свою очередь научрук Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что в выходные Сибирь накроют дожди, а затем придет жара до +21 градуса. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на ТАСС. Температура выше климатической нормы прогнозируется сразу в нескольких регионах СФО.
«Так, в период с пятницы по воскресенье на текущей неделе температура на 7-9 градусов выше нормы придет в Омскую, Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области, а также в Алтайский и Красноярский край. В эти дни здесь ожидается тепло от +12°C до +21°C», — передает издание.Читайте также:
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