Синоптик Вильфанд: Лето будет жарким почти во всей России

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Температура почти во всех регионах на протяжении весенне-летнего сезона будет держаться выше нормы. Причём продлится это с апреля по сентябрь.
Такой прогноз в разговоре с агентством «Интерфакс» дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в апреле температура заметно выше климатической нормы поднимется на юге Урала и Сибири, в Забайкалье, Хабаровском крае, на востоке Якутии, в Магаданской, Амурской областях, на Чукотке и большей части Камчатки. Кроме того, в Сибири и на Дальнем Востоке в этом месяце ожидается избыток осадков.
В мае аномальное потепление метеорологи ожидают на северо-востоке Якутии и севере Чукотки, а также на востоке Центрального федерального округа (ЦФО), в Приволжском федеральном округе и на большей части уральских регионов.
Лето будет жарким практически везде, подчеркнул Вильфанд. Северо-Западу тяжелее всего придётся в июле. В этом месяце достанется от жары также Приволжью и Уралу. До сентября практически на всей территории европейской части страны будет ощущаться дефицит осадков, заключил синоптик.
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В мае аномальное потепление метеорологи ожидают на северо-востоке Якутии и севере Чукотки, а также на востоке Центрального федерального округа (ЦФО), в Приволжском федеральном округе и на большей части уральских регионов.
Лето будет жарким практически везде, подчеркнул Вильфанд. Северо-Западу тяжелее всего придётся в июле. В этом месяце достанется от жары также Приволжью и Уралу. До сентября практически на всей территории европейской части страны будет ощущаться дефицит осадков, заключил синоптик.
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Александр Бойцов