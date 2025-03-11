Дожди и заморозки: стало известно, какая погода ждет москвичей на этой неделе

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Во вторник, среду и пятницу в Москве ожидаются небольшие по продолжительности дожди. Об этом сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его информации, погода в столице всю неделю будет на уровне от +11 до +13 градусов.
«Всю неделю +11...+13 °С. Ветер будет южный и юго-западный. Во вторник, среду и пятницу ожидаются не очень продолжительные дожди. <…> 16-го числа дневная температура опустится до +4 °С, а 17-го может быть небольшой снег и -2 °С», — спрогнозировал метеоролог в беседе с RT.Однако далеко не во всей России ожидается столь стабильная погода. К примеру, в Кемеровской области сильные морозы отступать не собираются, сообщает «Сiбдепо». В ночь на 12 марта похолодает местами до -23 градусов, а днем потеплеет вплоть до +4.
«13 марта, в четверг, местами похолодает до -26 градусов, днем может потеплеть до -1,+4. Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью в горах местами небольшой снег», — отмечает издание.Читайте также:
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