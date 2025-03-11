Прокопьев день 12 марта: как не отпугнуть удачу и деньги, народные приметы

Фото: iStock/senatorek
В народном календаре 12 марта — Прокопьев день, который также называют Прокоп Перезимний, дорогоразрушитель. День получил такое название, потому что обычно к этому времени оттаивала дорога и начиналась весенняя распутица.
В этот день православные христиане чтят память преподобного Прокопия Декаполита. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
Фото: iStock/irinabal18
Преподобный Прокопий родился в Десятиградии, что находится к востоку от Галилейского моря. Оставив мирскую жизнь, он принял монашеский постриг и проводил дни в молитве и посте.
Прокопий был известен среди подвижников своей чистотой души и опытом в монашеских подвигах. Однако в то время в стране распространилась ересь иконоборчества, которую поддерживал император Лев Исаврянин. Он считал иконы идолами, а тех, кто им поклонялся, — идолопоклонниками.
Прокопий вместе с другими ревнителями православия выступил против ереси иконоборчества. Он обличил еретиков и победил их своими словами, которые были сильнее любого оружия. Это вызвало гнев императора, и Прокопий был схвачен и подвергнут жестоким пыткам. Его тело мучили, а затем бросили в темницу, где он провёл много дней.
Вместе со святым Василием Прокопий страдал в темнице до смерти императора Льва Исаврянина. После его смерти Прокопий и Василий были освобождены из плена и смогли вернуться к обычной подвижнической жизни.
Преподобный Прокопий провёл остаток дней в монашеских подвигах. В глубокой старости он отошёл в иной мир, чтобы увидеть Христа не на иконах, которые он защищал всю жизнь, а лицом к лицу.
Фото: iStock/Adam Bartosik
Фото: iStock/Milly777
В этот день можно сходить в храм и вознести молитву святому. Молитвы перед образом Прокопия Декаполита могут помочь в исцелении различных недугов и избавить от тоски и уныния. К святому обращаются за помощью в учёбе и правильном понимании христианского вероучения, а также для вразумления тех, кто отошёл от веры или ещё не принял православие.
В день Прокопия Декаполита было принято оставлять дверь дома открытой. Считалось, что в этот день каждый человек должен проявить гостеприимство и помочь заблудившемуся путнику. Если впустить его в дом, накормить и обогреть, то в доме воцарятся мир и благополучие.
12 марта рекомендуется ходить в баню, чтобы смыть беды и недуги.
Особо удачным на Прокопия считается сбор сосновых почек. По поверьям, они получают необычайную силу в этот день, и их можно добавить в чай, чтобы укрепить иммунитет.
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История праздника: кто такой Прокопий Декаполит
Фото: iStock/irinabal18
Преподобный Прокопий родился в Десятиградии, что находится к востоку от Галилейского моря. Оставив мирскую жизнь, он принял монашеский постриг и проводил дни в молитве и посте.
Прокопий был известен среди подвижников своей чистотой души и опытом в монашеских подвигах. Однако в то время в стране распространилась ересь иконоборчества, которую поддерживал император Лев Исаврянин. Он считал иконы идолами, а тех, кто им поклонялся, — идолопоклонниками.
Прокопий вместе с другими ревнителями православия выступил против ереси иконоборчества. Он обличил еретиков и победил их своими словами, которые были сильнее любого оружия. Это вызвало гнев императора, и Прокопий был схвачен и подвергнут жестоким пыткам. Его тело мучили, а затем бросили в темницу, где он провёл много дней.
Вместе со святым Василием Прокопий страдал в темнице до смерти императора Льва Исаврянина. После его смерти Прокопий и Василий были освобождены из плена и смогли вернуться к обычной подвижнической жизни.
Преподобный Прокопий провёл остаток дней в монашеских подвигах. В глубокой старости он отошёл в иной мир, чтобы увидеть Христа не на иконах, которые он защищал всю жизнь, а лицом к лицу.
Приметы дня
Фото: iStock/Adam Bartosik
- Макушка вербы распустилась — будет хороший урожай.
- Показались подснежники — можно приступать к пахоте.
- В день Прокопия много солнца — год будет удачным и плодородным.
- Отсутствие осадков 12 марта говорит о том, что можно ожидать умеренно тёплого лета с хорошей погодой.
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Что можно делать 12 марта
Фото: iStock/Milly777
В этот день можно сходить в храм и вознести молитву святому. Молитвы перед образом Прокопия Декаполита могут помочь в исцелении различных недугов и избавить от тоски и уныния. К святому обращаются за помощью в учёбе и правильном понимании христианского вероучения, а также для вразумления тех, кто отошёл от веры или ещё не принял православие.
В день Прокопия Декаполита было принято оставлять дверь дома открытой. Считалось, что в этот день каждый человек должен проявить гостеприимство и помочь заблудившемуся путнику. Если впустить его в дом, накормить и обогреть, то в доме воцарятся мир и благополучие.
12 марта рекомендуется ходить в баню, чтобы смыть беды и недуги.
Особо удачным на Прокопия считается сбор сосновых почек. По поверьям, они получают необычайную силу в этот день, и их можно добавить в чай, чтобы укрепить иммунитет.
Что нельзя делать в этот день
- На Прокопия нельзя громко кричать и ругаться. Шум может спугнуть удачу и деньги.
- 12 марта лучше не отправляться в дальний путь, так как в дороге человек может встретить нечистых: чертей, лешего или блуждающие огни.
- Лучше воздержаться от стрижки волос и ногтей, так можно урезать длину жизни.
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Елена Генералова