Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю

Фото: iStock/ValerijaP
За окном москвичей и жителей области настоящая весна, однако радоваться люди не спешат.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что похолоданий в ближайшие дни бояться не стоит.
Он добавил, что похолодания начнутся в выходные, а на следующей неделе «ляжет немного снега».
Читайте также:
«Снег и возврат холодов»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик предупредил о новых заморозках после потепления в выходные
В Москве ждут резкого потепления до +12
«Вся неделя будет теплая. Но с примесью дождей. Они будут во вторник, в среду, в пятницу у нас усилится ветер. Но погода будет теплой — с температурой до 14 градусов выше нуля», — сказал синоптик.
Он добавил, что похолодания начнутся в выходные, а на следующей неделе «ляжет немного снега».
«Дожди будут небольшие, кратковременные. Ночами ожидаются положительные температуры: от 1 до 3 градусов. Дневная температура постоянно 10−12 градусов, в пятницу в связи с приближением циклона будут резкие, скачкообразные перепады давления, нужно быть внимательнее», — рассказал Шувалов.
Читайте также:
«Снег и возврат холодов»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных
Синоптик предупредил о новых заморозках после потепления в выходные
В Москве ждут резкого потепления до +12
Анастасия Панченко