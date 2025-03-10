Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю

Семь из десяти россиян, по данным опроса ВЦИОМ, не боятся одиночества. Сорок процентов респондентов считают, что одиноких людей в их населенном пункте за последние пять лет стало больше. Четверть опрошенных считает, что сегодня легко найти себе вторую половину, 63% опрошенных придерживаются противоположного мнения.