«Новые знакомства»: Гороскоп с 10 по 16 марта для всех знаков зодиака

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14 марта состоится Лунное затмение. Луна расположится в Деве в напряжённых аспектах к Сатурну, Юпитеру и Нептуну. Более бережного отношения потребует здоровье. Желательно исключить алкоголь, очень холодные блюда, лёд. К качеству продуктов надо предъявлять повышенные требования. В течение недели не следует придерживаться крайностей в питании: не переедать и не голодать.
В деловой сфере надо проявить избирательность в общении. Лучше не создавать запутанные ситуации, а наоборот постараться уладить недоразумения.
В любви наступает время приятного общения и обмена позитивными впечатлениями.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
У Овна будет много энергии и энтузиазма. Он сможет ловко справиться со всеми задачами.
Тельцу полезно заниматься любимым делом, читать любимые книги и получать удовольствие от жизни.
У Близнецов хорошее время для интеллектуальной работы, планирования. Перспектива должна быть чёткой и не упускаться из виду.
Раку лучше не поддаваться перепадам настроения. Ему надо верить в свою мечту и искать вдохновение.
Льву размеренное и разумное расходование своих сил поможет на пути к успеху. Его практичность и предприимчивость будут уместны.
Деве полезно заводить новые знакомства и полагаться на своё обаяние. Она сможет легко расположить к себе своих собеседников.
Весам надо контролировать свои траты и в порыве энтузиазма не приобретать непрактичные вещи.
Скорпиону повезёт. Его многое обрадует. Счастливые моменты стоит запомнить и насладиться ими.
Стрельцу лучше не отвлекаться от своих целей. Ему надо верить в себя и в свой успех.
Козерогу надо прислушаться к своей интуиции. Чувства не подведут. Могут сниться вещие сны.
Водолей почувствует подъём сил. Его жизнерадостность украсит все его сферы жизни.
Рыбам загадочность и таинственность необходима для сохранения своих достижений.
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В любви наступает время приятного общения и обмена позитивными впечатлениями.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.
У Овна будет много энергии и энтузиазма. Он сможет ловко справиться со всеми задачами.
Тельцу полезно заниматься любимым делом, читать любимые книги и получать удовольствие от жизни.
У Близнецов хорошее время для интеллектуальной работы, планирования. Перспектива должна быть чёткой и не упускаться из виду.
Раку лучше не поддаваться перепадам настроения. Ему надо верить в свою мечту и искать вдохновение.
Льву размеренное и разумное расходование своих сил поможет на пути к успеху. Его практичность и предприимчивость будут уместны.
Деве полезно заводить новые знакомства и полагаться на своё обаяние. Она сможет легко расположить к себе своих собеседников.
Весам надо контролировать свои траты и в порыве энтузиазма не приобретать непрактичные вещи.
Скорпиону повезёт. Его многое обрадует. Счастливые моменты стоит запомнить и насладиться ими.
Стрельцу лучше не отвлекаться от своих целей. Ему надо верить в себя и в свой успех.
Козерогу надо прислушаться к своей интуиции. Чувства не подведут. Могут сниться вещие сны.
Водолей почувствует подъём сил. Его жизнерадостность украсит все его сферы жизни.
Рыбам загадочность и таинственность необходима для сохранения своих достижений.
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Анастасия Панченко