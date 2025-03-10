Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Новые знакомства»: Гороскоп с 10 по 16 марта для всех знаков зодиака

«Новые знакомства»: Гороскоп с 10 по 16 марта для всех знаков зодиака

Фото: iStock/urasak Suwanmake

Фото: iStock/urasak Suwanmake

14 марта состоится Лунное затмение. Луна расположится в Деве в напряжённых аспектах к Сатурну, Юпитеру и Нептуну. Более бережного отношения потребует здоровье. Желательно исключить алкоголь, очень холодные блюда, лёд. К качеству продуктов надо предъявлять повышенные требования. В течение недели не следует придерживаться крайностей в питании: не переедать и не голодать.
В деловой сфере надо проявить избирательность в общении. Лучше не создавать запутанные ситуации, а наоборот постараться уладить недоразумения.

В любви наступает время приятного общения и обмена позитивными впечатлениями.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака.

У Овна будет много энергии и энтузиазма. Он сможет ловко справиться со всеми задачами.

Тельцу полезно заниматься любимым делом, читать любимые книги и получать удовольствие от жизни.

У Близнецов хорошее время для интеллектуальной работы, планирования. Перспектива должна быть чёткой и не упускаться из виду.

Раку лучше не поддаваться перепадам настроения. Ему надо верить в свою мечту и искать вдохновение.

Льву размеренное и разумное расходование своих сил поможет на пути к успеху. Его практичность и предприимчивость будут уместны.

Деве полезно заводить новые знакомства и полагаться на своё обаяние. Она сможет легко расположить к себе своих собеседников.

Весам надо контролировать свои траты и в порыве энтузиазма не приобретать непрактичные вещи.

Скорпиону повезёт. Его многое обрадует. Счастливые моменты стоит запомнить и насладиться ими.

Стрельцу лучше не отвлекаться от своих целей. Ему надо верить в себя и в свой успех.

Козерогу надо прислушаться к своей интуиции. Чувства не подведут. Могут сниться вещие сны.

Водолей почувствует подъём сил. Его жизнерадостность украсит все его сферы жизни.

Рыбам загадочность и таинственность необходима для сохранения своих достижений.

Читайте также:

Астролог назвал самые напряженные дни в марте

Баста рассказал, какой секс он предпочитает

Астролог раскрыла, как правильно загадывать желания в китайский Новый год
#траты
#астролог
#гороскоп
#зодиак
Юных активистов пригласили на программу «Юнармейские маршруты»
10 марта 2025, 15:29

Фото: медиасток.рф

Юнармейцы в возрасте от 12 до 17 лет могут принять участие в общеразвивающей программе «Юнармейские маршруты», которая будет проходить летом на базе Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке, отбор на участие в программу конкурсный, сообщает пресс-служба «Юнармии».
«К участию в конкурсном отборе приглашаются юнармейцы, показавшие отличные результаты в соревнованиях и конкурсах военно-спортивной и туристско-краеведческой направленности, включая игры «Победа» и «Зарница 2.0», а также заслужившие высокие оценки по итогам участия в различных акциях и мероприятиях», — говорится в сообщении.
Заявки на участие в программе «Юнармейские маршруты» принимаются с 7 по 23 марта включительно. Жюри оценит портфолио потенциального участника и выполнение конкурсного задания. Победители будут рекомендованы к зачислению на программу, которую проведут с 19 июля по 1 августа.

Подробная информация размещена на сайте движения «Юнармия».

Читайте также:

В октябре пройдёт VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «За нами Победа!»

Подмосковных почтальонов пригласили принять участие в профессиональном конкурсе

Певец из Подмосковья примет участие в вокальном телеконкурсе «Звезда»
#юнармия
#конкурс
#дети
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МВД сообщили о новой полезной функции в Telegram против мошенников
10 марта 2025, 15:01

Фото: istockphoto/Ton Photograph

В новой версии Telegram появилась полезная функция, помогающая распознать мошенников. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
В ведомстве порекомендовали пользователям обновить свой Telegram до последней версии, чтобы указанный функционал загрузился в телефон или другое устройство. Это поможет избежать нежелательного и опасного общения с аферистами, говорят специалисты.

Речь идёт о специальной функции, воспользовавшись которой человек сможет увидеть дату регистрации, а также страну, в которой зарегистрирован телефонный номер, которым пользуется его собеседник. Если станет очевидным, что указанные данные не соответствуют тому, кем представляется контакт, то лучше сразу прекратить общение, советуют эксперты. Также следует с подозрением относиться к аккаунтам, зарегистрированным совсем недавно, добавили в МВД.

Читайте также:

Школьников и их родителей предупредили о мошенничестве с регистрацией на ЕГЭ

МВД предупреждает о мошенничестве с незнакомыми поступлениями на банковские карты

«Запугивания и манипуляции»: Эксперт рассказал о жестких методах мошенничества
#телефон
#мвд
#данные
#эксперты
#человек
#специалисты
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшую неделю
Синоптик Шувалов: температура в Москве достигнет +14 градусов
10 марта 2025, 13:58

Фото: iStock/ValerijaP

За окном москвичей и жителей области настоящая весна, однако радоваться люди не спешат.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что похолоданий в ближайшие дни бояться не стоит.

«Вся неделя будет теплая. Но с примесью дождей. Они будут во вторник, в среду, в пятницу у нас усилится ветер. Но погода будет теплой — с температурой до 14 градусов выше нуля», — сказал синоптик.

Он добавил, что похолодания начнутся в выходные, а на следующей неделе «ляжет немного снега».

«Дожди будут небольшие, кратковременные. Ночами ожидаются положительные температуры: от 1 до 3 градусов. Дневная температура постоянно 10−12 градусов, в пятницу в связи с приближением циклона будут резкие, скачкообразные перепады давления, нужно быть внимательнее», — рассказал Шувалов.

Читайте также:

«Снег и возврат холодов»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на выходных

Синоптик предупредил о новых заморозках после потепления в выходные

В Москве ждут резкого потепления до 12
#погода
#снег
#температура
#выходные
#ветер
#неделя
#дожди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Александра Митрошина обвинила в своём задержании продюсера Нелли Оганесян
10 марта 2025, 13:54

Александра Митрошина (Фото: Instagram* @alexandramitroshina)

Александра Митрошина обвинила в своём задержании продюсера Нелли Оганесян, которая, по ее словам, втянула блогера в нелегальный бизнес. Об этом пишет Shot.
Митрошина познакомилась с Оганесян в 2019 году. Уже в 2020 Оганесян прогрела публику перед запуском курса Митрошиной, заработав на этом 10 млн рублей.

Адвокаты Митрошиной утверждают, что деньги перечислялись на счета участников «команды» и самой Нелли Оганесян. При этом Митрошина заявляет, что ничего на свои счета не получала. Оганесян же была наёмным сотрудником и получала часть оплаты за продажу курсов на свои счета. Девушки сотрудничали до 2022 года включительно.

Александра Митрошина была задержана на Кубани по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Следствие утверждает, что она уклонилась от уплаты налогов на 127 миллионов рублей, организовав поступление денег на счета трех индивидуальных предпринимателей.

Позже её доставили в Москву для проведения следственных действий, где ей предъявили обвинение. Митрошина признала вину и готова сотрудничать со следствием.

Читайте также:

Появились новые подробности по делу блогера Митрошиной

Блогеру Митрошиной предъявили обвинение — СК

Стало известно, кто вел дела задержанной Митрошиной
#деньги
#обвинение
#следствие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В октябре пройдёт VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «За нами Победа!»
10 марта 2025, 12:35

Фото: istockphoto/Olga Chetvergova

С 29 октября по 01 ноября 2025 года в стране пройдёт VIII Всероссийский фестиваль-конкурс «За нами Победа!». В этом году он посвящён Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие направлено на формирование и укрепление патриотизма и гражданственности через сохранение истории и культуры, традиций и обычаев всех народов, проживающих на территории Российской Федерации и стран Ближнего Зарубежья — бывших советских республик. Организатором фестиваля «За нами Победа!» выступает Автономная некоммерческая организация
Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница» при поддержке Российского военно-исторического общества.

В фестивале-конкурсе могут принять участие участие как любительские, так и профессиональные творческие коллективы и солисты различных жанров и направлений: хореография, вокал, хоры, инструментальное исполнительство, театральное творчество, оригинальные жанры, изобразительное и декоративно- прикладное искусство, театры мод и так далее. Конкурсы проводятся для восьми различных возрастных категорий от трёх до 80 лет.

С подробной информацией о порядке и условиях проведения фестиваля можно ознакомиться на сайте Центра «Зарница», а также в группах «ВКонтакте» и Telegram.

Читайте также:

Молодёжь Подмосковья приглашают принять участие в форуме «Сохранённая память»

На ВДНХ в День защитника Отечества пройдёт патриотический фестиваль

Более 150 исполнителей соберёт в Балашихе фестиваль патриотической песни
#победа
#искусство
#молодёжь
#творчество
#вконтакте
#память
#вокал
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате