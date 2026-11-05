Дожди могут оставить подмосковных медведей без зимовки

05 ноября 2026, 09:26

Фото: iStock/USO

Продолжительные дожди и переменчивая погода повышают риск появления медведей-шатунов в Подмосковье. Сейчас в области обитают более 100 этих хищников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.