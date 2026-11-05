Дожди могут оставить подмосковных медведей без зимовки
Продолжительные дожди и переменчивая погода повышают риск появления медведей-шатунов в Подмосковье. Сейчас в области обитают более 100 этих хищников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Из-за осадков вода может попасть в берлоги и вынудить зверей искать сухое укрытие. Если поиск не даст результата, животные продолжат бродить по лесам зимой. Недостаток жировых запасов тоже способен помешать зимовке: голод заставит хищника искать пищу. Некоторые особи могут проснуться раньше времени и покинуть берлоги.
Жители находят медвежьи следы и встречают самих животных в лесах области. Особую осторожность рекомендуют соблюдать в Шатурском, Талдомском и Клинском округах.
С сентября медведей всё чаще замечают рядом с людьми в Подмосковье и Тверской области. Они выходят к садовым товариществам, деревням и дорогам.
По предварительному прогнозу синоптиков, зима 2026–2027 годов в регионе может оказаться теплее нормы на 2–5 градусов. Осадков ожидают больше обычного. Затяжные оттепели, дожди и мокрый снег способны нарушить привычный режим зимовки животных.
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