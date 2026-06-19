«Дожди с грозами»: москвичам рассказали о погоде на следующую неделю

19 июня 2026, 16:54

Синоптик Позднякова: на следующей неделе в Москве ожидаются дожди с грозами

Фото: iStock/Simon Shepheard

В столичном регионе в начале следующей недели ожидаются ливни с грозой при температуре до +24 °С. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» специалист уточнила, что в ближайшее время жара в столицу не вернется, а температура будет зависеть от осадков. Дождь с грозой накроет регион уже в понедельник, 22 июня. При этом воздух прогреется до +22 °С.





«Ливневая ситуация будет. Также в последующие дни будут приниматься кратковременные дожди, преобладающая температура в ночные часы прогнозируется +14…+15 °С, дневная температура — до +20…+22 °С, может быть, в центре будет +24 °С», — рассказала Позднякова.

«Таким образом, дождь не может выступить как причина болезни. Он может стать внешним фактором, способствующим переохлаждению организма, в том числе и слизистых оболочек верхних дыхательных путей», — объяснила врач.