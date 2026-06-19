«Дожди с грозами»: москвичам рассказали о погоде на следующую неделю
Синоптик Позднякова: на следующей неделе в Москве ожидаются дожди с грозами
В столичном регионе в начале следующей недели ожидаются ливни с грозой при температуре до +24 °С. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» специалист уточнила, что в ближайшее время жара в столицу не вернется, а температура будет зависеть от осадков. Дождь с грозой накроет регион уже в понедельник, 22 июня. При этом воздух прогреется до +22 °С.
«Ливневая ситуация будет. Также в последующие дни будут приниматься кратковременные дожди, преобладающая температура в ночные часы прогнозируется +14…+15 °С, дневная температура — до +20…+22 °С, может быть, в центре будет +24 °С», — рассказала Позднякова.
При этом врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала RT, что дождь сам по себе не является причиной инфекционных заболеваний, их вызывают вирусы или бактерии. Тем не менее переохлаждение, вызванное попаданием под проливной дождь, становится благоприятной средой для старта болезни, если возбудитель уже попал в организм.
«Таким образом, дождь не может выступить как причина болезни. Он может стать внешним фактором, способствующим переохлаждению организма, в том числе и слизистых оболочек верхних дыхательных путей», — объяснила врач.
Более всего к заболеваниям при охлаждении уязвимы люди с низким иммунитетом, дети и пожилые, уточнила Уланкина.