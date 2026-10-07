Дожди вернутся в Москву после теплого четверга
После теплого четверга, 8 октября, в столичный регион вернутся осадки. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
В четверг в Москве ожидается солнечная погода, воздух прогреется до +14…+16 °C. Ночью температура составит +4…+6 °C. Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с.
В пятницу из-за приближения теплого атмосферного фронта небо затянет облаками. Местами пройдет небольшой дождь, а на западе Подмосковья осадки могут усилиться до умеренных. Температура поднимется до +17…+19 °C. Ночью при плотной облачности будет +7…+9 °C, порывы южного ветра достигнут 15 м/с.
В выходные сохранится преимущественно облачная погода с кратковременными прояснениями в субботу. Также ожидается небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +9…+14 °C. Атмосферное давление к воскресенью вырастет с 742 до 747 мм ртутного столба.
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