Дожди вернутся в Москву после теплого четверга

07 октября 2026, 11:26

Синоптик Александр Ильин прогнозирует до +19 °C в пятницу

Фото: istockphoto / chris-mueller

После теплого четверга, 8 октября, в столичный регион вернутся осадки. Об этом RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.