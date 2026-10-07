Стало известно, стоит ли ждать конца света 13 ноября

07 октября 2026, 10:48

Парапсихолог Виктор Богданов назвал сроки возможного Апокалипсиса

Фото: istockphoto / Marcus Millo

В 1960 году ученые спрогнозировали, что человечество может исчезнуть 13 ноября 2026 года из-за стремительного роста населения. Однако современные расчеты показывают, что этот прогноз оказался ошибочным.





В 1960 году специалист по кибернетике Хайнц фон Ферстер и его студенты Патрисия Мора и Лоуренс Амиот опубликовали работу «Судный день: пятница, 13 ноября 2026 года». Они изучили динамику роста населения за предыдущие две тысячи лет и предположили, что демографическая кривая продолжит двигаться по прежней траектории до критической даты.



Однако примерно с 1993 года реальные показатели начали расходиться с расчетами. Население Земли стало расти медленнее, чем предполагала модель середины XX века. Профессор Алан МакИчерн связал это с изменением рождаемости. По его мнению, переносить старую демографическую кривую на 2026 год уже нельзя, поэтому 13 ноября должно пройти как обычный день.



«Вечерняя Москва» обратилась за комментарием к парапсихологу Виктору Богданову. Он отметил, что, если опираться на библейские представления, Апокалипсис неизбежен, однако в ближайшие десятилетия глобальных изменений ждать не стоит.



«В перспективе ближайших 60–70 лет никаких глобальных перемен в жизни человечества не предвидится. Согласно давним астрологическим наблюдениям и прогнозам предсказателей, в этот период точно не произойдет конец света, заранее переживать об этом не стоит», — заверил эксперт.