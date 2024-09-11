«Дождик и чуть прохладнее»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и Подмосковье

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Сентябрь радует жителей Москвы и Подмосковья теплыми солнечными днями, но стоит ли ожидать от природы сюрпризов?
Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1» сообщил, что три недели сентября стоит почти летняя погода — сухая и малооблачная.
Он добавил, что такая солнечная и теплая погода аномальна и превышает все нормы, которые и так были сдвинуты.
По его словам, из-за того, что ночи стали длиннее, температура воды упала с 20 градусов до 17, поэтому нужно подумать, прежде, чем нырять в водоем.
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«Вчера суточная температура была на шесть градусов выше нормы. До 17 сентября будет переменная облачность, может быть небольшой дождик, но совсем чуть-чуть, а дальше без осадков и сухо. Температура будет высокая: 24-26 градуса днем, 16 ночью. Чуть прохладнее к выходным. Облачность, которая появилась сегодня, к выходным будет меньше», — сказал синоптик.
Он добавил, что такая солнечная и теплая погода аномальна и превышает все нормы, которые и так были сдвинуты.
«В прошлом году сентябрь тоже был теплым, но температуры были ниже 20-22 градуса. Пока это может сравниться только с 1938 годом. Только там температуры были 28-31 градус. Теплая летняя погода», — сообщил Цыганков.
По его словам, из-за того, что ночи стали длиннее, температура воды упала с 20 градусов до 17, поэтому нужно подумать, прежде, чем нырять в водоем.
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Анастасия Бондарева