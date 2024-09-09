Москвичам рассказали, сколько продлится метеорологическое лето

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Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал летнюю погоду в Москве до конца второй декады сентября.
«Метеорологическое лето с большой вероятностью продлится до конца второй декады сентября, и продолжительность метеолета 2024 года может составить 126-128 дней. С такими показателями оно может занять 3-4 место в списке самых продолжительных и 2-3 место в списке самых поздно закончившихся», — прояснил в беседе с «Москвой 24» Леус.
А вот нат Кузбассе на этой неделе ожидается минусовая температура воздуха. Как пишет «Сiбдепо», 11 сентября, в среду, ночью температура воздуха опустится до -2°C, однако уже днём потеплеет до +16°C. Также синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра сообщили, что на этой неделе в регионе ожидаются дожди.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что осенние крутки могут еще спокойно полежать в тех местах, в которых они сложены.
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Мелисса Тимофеева