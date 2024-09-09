Москвичам рассказали, сколько продлится метеорологическое лето

Ровно 153 года назад, в 1871 году, родился великий русский писатель Леонид Андреев. Андреев считается родоначальником русского экспрессионизма. Его творческий стиль своеобразен, ведь он представляет собой сочетание различных литературных направлений. Порой в его творчестве фигурировали такие сцены, страшнее которых было трудно найти во всей литературе Серебряного века.