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Москвичам рассказали, сколько продлится метеорологическое лето

Синоптик Леус: Лето в Москве продлится до конца второй декады сентября
09 сентября 2024, 19:15
Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Фото: iStock/Dmitry Potashkin

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал летнюю погоду в Москве до конца второй декады сентября.
«Метеорологическое лето с большой вероятностью продлится до конца второй декады сентября, и продолжительность метеолета 2024 года может составить 126-128 дней. С такими показателями оно может занять 3-4 место в списке самых продолжительных и 2-3 место в списке самых поздно закончившихся», — прояснил в беседе с «Москвой 24» Леус.

А вот нат Кузбассе на этой неделе ожидается минусовая температура воздуха. Как пишет «Сiбдепо», 11 сентября, в среду, ночью температура воздуха опустится до -2°C, однако уже днём потеплеет до +16°C. Также синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра сообщили, что на этой неделе в регионе ожидаются дожди.



Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что осенние крутки могут еще спокойно полежать в тех местах, в которых они сложены.

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Сумасшествие и взгляд в бездну: пугающее творчество первого русского экспрессиониста Андреева
В России отмечают 153 годовщину со дня рождения писателя Леонида Андреева
09 сентября 2024, 20:03

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Ровно 153 года назад, в 1871 году, родился великий русский писатель Леонид Андреев. Андреев считается родоначальником русского экспрессионизма. Его творческий стиль своеобразен, ведь он представляет собой сочетание различных литературных направлений. Порой в его творчестве фигурировали такие сцены, страшнее которых было трудно найти во всей литературе Серебряного века.
В эфире «Радио 1» мы обсудили его фигуру с кандидатом филологических наук, руководителем кафедры русской словесности областного технолицея имени В.И. Долгих, лауреатом конкурса «Учитель года» 2023 года, Андреем Журбиным.

Биография Леонида Андреева

Фото: iStock/Alexeg84

Леонид Андреев — уникальный писатель, принадлежит удивительному поколению русской литературы, во время которого в течение трех лет родились такие писатели, как Максим Горький, Иван Бунин, Куприн.
«Он родился в 1871 году, практически ровесник Ленина. Родился, как сейчас бы сказали, в финской семье. Занимался живописью, фотографией. Нам, конечно, он известен в первую очередь как писатель», — рассказал Андрей Журбин.
На рубеже веков Максим Горький заметил пасхальный рассказ Леонида Андреева «Баргамот и Гараська», который был, пожалуй, одним из самых светлых в его творчестве. И именно Горький ввел Андреева в литературную среду.
«Интересно то, что в обществе интерес к Максиму Горькому был просто небывалый. Ни один писатель, даже Пушкин, Толстой, такой популярностью, как Горький, не пользовались в то время в России. Так вот, когда интерес к Горькому начал спадать, появляется Андреев. Он всех заинтересовал», — продолжил Журбин.
Леонид Андреев заметно отличался от того же Максима Горького как писатель. О русском экспрессионисте порой говорили, что он своего рода лентяй, раз может писать только в состоянии вдохновения. Однако, как отметил Журбин, Андреев хоть и не был ремесленником, но за свои 48 лет успел написать целых 23 тома.
«Леонид Андреев умер практически сразу после революции в 1919 году. То есть он не смог жить без своей России. Вот такая трагическая судьба уникального писателя», — поделился эксперт.

Почему стоит читать Андреева?

Фото: iStock/charafeddine

Для Леонида Андреева, объясняет Журбин, в своих произведениях важно заглянуть в бездну. Как говорил Пушкин: «Есть упоение у бездны на краю». Андреев же ценен тем, что он в творчестве переживает то, что обычный человек боится пережить.
«Ну, например, смерть, сумасшествие, предательство или утрату веры. Ну, если говорить о предшественниках. Вот близок ему, пожалуй, Гаршин будет. У Андреева был, образно если выражаться, притупленный инстинкт самосохранения. Он пропускал все через себя. Вот как актеры бывают, которые абстрагируются от роли, а бывают те, которые вживается в роль своего персонажа», — пояснил кандидат.
Журбин подытожил, что Леонид Андреев особенно ценен для читателя тем, что брал на себя эмоциональную нагрузку тяжелых жизненных ситуаций, переживал ее, а после делился в рассказах, повестях и романах.

Влияние первого русского экспрессиониста

Фото: iStock/Jose Miguel Sanchez

«Так получилось, что мы больше знаем современников Леонида Андреева. Он остался несколько в тени, он сложен. То есть его творчество требует неоднозначных подходов, трактовок. Но его запомнили все», — заметил гость.
Андрей Журбин отметил, что вся мировая литература — это мировой океан, где между собой связано все — от колодца во дворе до ледников Кавказских гор. И творчество Леонида Андреева — неотъемлемая часть этого океана.
«Разумеется, творчество Леонида Андреева вписано вот в этот процесс. Если мы возьмем его повесть «Иуда Искариот» — это повесть о таком неприятном персонаже, как мы и привыкли воспринимать Иуду, то есть размышление о предательстве. Но дело в том, что потом появится «Мастер и Маргарита», и буквально через несколько лет, уже на другом конце Земли, аргентинский писатель Хорхе Борхес напишет свой текст «Три версии предательства Иуды». Вот она, связка», — добавил филолог.
Творчество Андреева пересекается и с другими произведениями. Рассказ «Красный смех», как аллюзия на Русско-японскую войну, позже своеобразно откликается в работах Ремарка и Булгакова.
«Произведения о войне Леонида Андреева были написаны еще до Ремарка, до «Красной короны» Булгакова. Рассказ по событиям Русско-японской войны», — отметил Журбин.
Параллели можно провести между экспрессионизмом Андреева и экзистенциализмом. «Рассказ о семи повешенных» во многом перекликается с «Посторонним» Камю и «Стеной» Сартра.
«В целом это единый процесс. А если мы сюда припишем, допустим, «Крик» Мунка? Ведь нарисовать так может, наверное, школьник-старшеклассник. Но это так написано, что один раз ты увидел этот «Крик», и на всю жизнь он у тебя перед глазами остается. Или Леонида Андреева, если ты прочитал, то у тебя вот этот опыт уже появляется чувственный, который навсегда останется. Поэтому, безусловно, Леонид Андреев вписан в мировой процесс, и его уже оттуда не выгонишь. Он там навсегда», — резюмировал Журбин.

Сверхпсихологизм Андреева

Фото: iStock/morgan23

Говоря о творчестве первого русского экспрессиониста нельзя не отметить сверхпсихологизм его произведений. Уже не раз упомянутый «Рассказ о семи повешенных», «Красный смех», «Иуда Искариот», «Он», «Ложь». Многие могут сказать, что порой эти труды граничат с некоторым сумасшествием, и отпугивают читателя. Его произведения читать безумно интересно, но тяжело эмоционально.
«Здесь опять же, как смотреть на сумасшествие? Вот Пушкин говорил: «Не дай мне бог сойти с ума. Нет, лучше посох и сума». А в ХХ веке все меняется. Сумасшествие — это уже не просто тема, а источник вдохновения. То, что обращено к подсознанию. <…> В сумасшествие Леонид Андреев погружается очень глубоко, ныряет на такие глубины, где тяжело, но где всегда интересно, где есть что-то непонятное и неопознанное. Это, безусловно, важная составляющая», — объяснил эксперт.

С чего начать знакомство с творчеством Андреева?

Фото: iStock/fotyma

Леонид Андреев написал за свою небольшую жизнь десятки рассказов. Однако с каких можно начать знакомство с его творчеством? Андрей Журбин перечислил сразу несколько таких произведений:
  • «Бергамот и Гараська»;
  • «Большой шлем»;
  • «Рассказ о семи повешенных»;
  • «Петька на даче»;
  • «Кусака».
О великом русском писателе и драматурге Леониде Андрееве для «Радио 1» рассказал кандидат филологических наук, руководитель кафедры русской словесности областного технолицея имени В.И Долгих Андрей Алексеевич Журбин.

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В Петербурге благоустроили территорию храма Успения Пресвятой Богородицы
09 сентября 2024, 19:54

Фото: iStock/uzhursky

В Санкт-Петербурге на территории храма Успения Пресвятой Богородицы посадили кусты сирени.
Отмечается, что теперь у Храма появились такие сорта растения, как «Жди меня», «Гвардейская», «Великая Победа». Акцию посадки сирени приурочили ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда.

«Ещё весной мы посадили «Красавицу Москву», которую создал селекционер Леонид Колесников. Он прошёл всю войну, а после её окончания восстанавливал мирную жизнь, создавая сорта, посвящённые героям и событиям войны. Из уважения к этому человеку мы решили разбить этот сад и посадить сирень, которая так и называется – «Память о Колесникове», – добавила в беседе с «Петербургским дневником» одна из участниц акции Наталья Сафронова.

А завтра, 10 сентября, верующие будут вспоминать о двух святых — Анне Пророчице и Савве Крыпецком. По традициям праздника, в этот день было запрещено работать женщинам на огороде, а также нельзя было делится своими планами и мечтами. Как пишет Общественная Служба Новостей, не рекомендуется ни с кем вступать в перебранки, стычки, ссоры и вспоминать старые обиды.

Ранее глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов и наместник Саввино-Сторожевского монастыря архимандрит Стефан проверили ход благоустройства в Звенигородской обители.

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#церковь
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#религия
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Кейт Миддлтон завершила курс лечения от рака
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии
09 сентября 2024, 19:22

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Супруга принца Великобритании Уильяма Кейт Миддлтон завершила курс химиотерапии. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х в понедельник.
Она поделилась тем, что испытывает облегчение после завершения лечения от онкологического заболевания.

Также принцесса Уэльская подчеркнула, что будет делать всё возможное для того, чтобы болезнь не вернулась. И добавила, что несмотря на завершение курса лечения ей предстоит пройти длительный путь к полному восстановлению.

Миддлтон заявила, что с нетерпением ждёт возвращения к работе. Также она будет брать на себя большое число общественных обязанностей в ближайшее время.

Принцесса поблагодарила всех, кто оказывал её поддержку, а также выразила её тем, кто сейчас борется с онкологией.

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#великобритания
#рак
#лечение
#болезнь
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Около 60% украинцев утратили веру в улучшение жизни
Active Group: около 60% украинцев не верят, что реформы улучшат их жизнь
09 сентября 2024, 18:21

Фото: iStock/Mariia Skovpen

Около 60% граждан Украины не верят в то, что недавние перестановки в правительстве страны улучшат их жизнь. Таковы результаты опроса, проведённого украинской компанией Active Group.
Из опроса следует, что 58,8% украинцев убеждены, что качество управления страной после перестановок в правительстве не изменится, 4,1% убеждены, что ситуация только ухудшится, а 5,8% уверены в том, она станет значительно хуже.

В улучшение жизни при новых членах правительства верят 13,5% опрошенных. Ещё 17,8% затруднились дать ответ.

Отмечается, что опрос проводился в онлайн-формате 7 сентября. В нём принимали участие граждане 18 лет, которые заполняли анкеты с вопросами. В общей сложности в опросе приняли участие 600 человек. Теоретическая погрешность результатов не превышает 4%.

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#опрос
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#изменения
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В Подмосковье разрешили не платить за вывоз ТКО с заброшенных участков
09 сентября 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье теперь не нужно платить за вывоз отходов с бесхозных земельных участков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минчистоты. Ведомство разработало для жителей СНТ региона методические рекомендации по определению размера платы за обращение с твёрдыми коммунальными отходами.
«Мы выяснили, что сейчас практически во всех СНТ области существует большое количество бесхозных участков. Чтобы жители не платили по нормативу за несуществующий мусор, было решено определить правила исчисления ТКО. Теперь председатели СНТ могут обращаться в администрацию муниципалитета и исключать участки из расчёта за вывоз отходов», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Председатель обращается в администрацию муниципалитета. Проводится обследование участка на предмет наличия собственника. По результатам обследования составляется акт, который направляют региональному оператору. Тот последствии пересчитывает нормативный план.

В Минчистоты отметили, что по закону «Об отходах производства и потребления» договор на оказание услуг по обращению с ТКО должен быть у каждого садового товарищества. В противном случае предусмотрены штрафы.

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#мусор
#минчистоты
#владислав мурашов
#участок
#снт
#подмосковье
#московская область
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Озвучены дата и место прощания с Александром Масляковым
Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище 11 сентября
09 сентября 2024, 18:01

Фото: iStock/kzenon

Телеведущего, заслуженного деятеля искусств России Александра Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник из окружения экс-ведущего КВН.
Напомним, что Маслякова не стало вчера, 8 сентября. Он скончался на 83-м году жизни от неоперабельной опухоли в легких. С онкологическим заболеванием он боролся на протяжении двух лет.

Прощание с телеведущим состоится 11 сентября в концертном зале «Планета КВН», после чего он будет похоронен на одном из главных кладбищ столицы.

Масляков является основателем главного развлекательного шоу в советское и постсоветское время. Он вёл КВН с 1964 года. Телеведущему были вручены премия Тэффи и множество других государственных наград.

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#прощание
#квн
#телевидение
#смерть
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Алаудинов высказался об инциденте с участием чеченцев в Анапе
Алаудинов раскрыл причины инцидента с участием чеченцев в Анапе
09 сентября 2024, 17:48

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Командир подразделения войск «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал инцидент в Анапе с участием уроженцев Чечни. Соответствующий 20-минутный ролик он опубликовал в своём Telegram-канале.
В ходе ролика он рассказывает о том, что двоих чеченцев задержали после драки в курортном городе. После этого следственным органам якобы дали установку «закрыть» фигурантов дела.

Однако, по словам Алаудинова, в конфликте участвовали не чеченцы, а мигранты.

В видео он сообщил, что драка была спровоцирована девушкой, с которой захотели познакомиться эти чеченцы. Она в грубой форме послала их, после чего другая находящаяся рядом женщина грубо высказалась обо всём чеченском народе и заявила, что они толпами бегут от «укропов».

После этого произошла драка, поводом для которой стало не только оскорбление конкретно этих жителей Чеченской республики, но и всего народа, а также чеченского подразделения ВС РФ.

Следователь, в свою очередь, говорит, что изберёт меру пресечения в виде заключения под стражу. Но Алаудинов уверен, что такое решение было принято исключительно из-за национальности фигурантов. Затем он задался вопросом о том, что чеченцы, может быть, вообще не считаются гражданами России, но просто не знают, что являются «второсортными», в то время как устроивших скандал русских женщин никто ни к чему не принуждает.

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#чечня
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#россия
#инцидент
#драка
#конфликт
#национальность
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Преподаватель Касьяненко назвала важные навыки работников в эпоху ИИ
Преподаватель Касьяненко: Важны цифровая грамотность и адаптивность
09 сентября 2024, 17:46

Фото: iStock/Userba011d64_201

Академический руководитель онлайн-магистратуры «Инженерия данных» ФКН НИУ ВШЭ Дарья Касьяненко заявила, что в эпоху внедрения искусственного интеллекта важными навыками для работодателей становятся цифровая грамотность, навыки коммуникации, адаптивность и готовность к постоянному обучению и самообучению.
«На первый план выходят способности специалистов анализировать, понимать суть информации, грамотно раскрывать проблему и аргументировать выбранные решения. Не менее важны знания сотрудников в области компьютерной безопасности, особенно в контексте работы с данными. Так, в компании не следует загружать конфиденциальную информацию в сервисы на основе ИИ», — прокомментировала в беседе с RT Касьяненко.

До этого сообщалось, что ИИ создал программу концертов для Недели современной музыки, которая будет идти в концертном зале «Зарядье» с 8 по 12 января 2025 года.

«Сочинения современных композиторов прозвучат в концертом зале «Зарядье» с 8 по 12 января. В исполнении камерного оркестра, творческого объединения, участников лаборатории для молодых композиторов «Открытый космос» и солистов. Программу концертов сформировал искусственный интеллект», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы концертного зала.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект сможет помочь найти потерявшихся домашних животных по фотографиям.

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#компании
#искусственный интеллект
#технологии
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Карусели Подмосковья привлекли почти 23 тысячи посетителей за неделю
09 сентября 2024, 17:44

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Министерстве благоустройства Московской области озвучили данные о посещаемости каруселей в муниципалитетах за период с 2 по 8 сентября. За прошедшую неделю аттракционы привлекли внимание 22,89 тысячи человек.
Наибольшей популярностью пользовались карусели в следующих городах:
  1. Сергиев Посад — более 4800 посетителей;
  2. Ногинск — свыше 3500 человек;
  3. Коломна — более 3100 гостей.
Министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что эти карусели оснащены профессиональной стереоаудиосистемой и яркой иллюминацией, разработанными по уникальному проекту известного дизайнера Дениса Симачева.

Цель установки каруселей — разнообразить досуг жителей и туристов Подмосковья, предлагая современные аттракционы с комфортом и увлекательными развлечениями. Каждая карусель отличается оригинальным дизайном, создавая яркую атмосферу для посетителей всех возрастов.

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