Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Два атмосферных вихря»: Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и области

«Два атмосферных вихря»: Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и области

Синоптик Шувалов: еще одна неделя продержится с июльской температурой
09 сентября 2024, 13:53
Фото: iStock/yulenochekk

Фото: iStock/yulenochekk

Началась вторая неделя сентября, однако жители Москвы и Подмосковья все еще ходят в футболках и шортах. Возникает вопрос: природа нас балует солнцем, готовя к чему-то серьезному?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что осенние крутки могут еще спокойно полежать в тех местах, в которых они сложены.

«Всю эту неделю вплоть до выходных прогноз звучит как под копирку: без осадков, температура ночью будет 11-16 градусов, а днем 22-27 градуса — почти июльская температура», — сказал синоптик.



Он добавил, что аномально теплая погода держится почти во всей средней полосе и на севере.

«Так от Архангельска до Туапсе. Этот антициклон достигает колоссальных размеров. У нас на всю страну только два атмосферных вихря: этот антициклон, которые захватывает европейскую часть, влияя на погоду на Урале и в Западной Сибири, и циклон на Дальнем Востоке», — объяснил эксперт.

По его мнению, «бабье лето» в Москве и области начнется в октябре.

«Это ведь период хорошей погоды, но после первого осеннего ненастья. Мы видели осеннее ненастье? Еще нет. Дождемся, переживем и будем встречать «бабье лето». Скорее всего, это будет октябрь», — заключил Шувалов.

Читайте также:

«Исключительный сентябрь»: Синоптик раскрыл, какая погода ждет Москву на выходных

Москвичам раскрыли, какая погода будет ожидать их в День города

Индекс запасённой Солнцем энергии достиг рекордного показателя в XXI веке
#эксперт
#погода
#лето
#температура
#прогноз
#бабье лето
#циклон
#осень
Макрон настаивает на замене оригинальных витражей в Нотр-Даме
09 сентября 2024, 14:09

Фото: iStock/gbarm

Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на замене части старинных витражей в соборе Норт-Дам на современные, хоят специалисты выступают против этого, сообщает телеканал Cnews.
Ранее предложение Макрона о замене части витражей на современные, несмотря на то, что при пожаре оригинальные не пострадали, было резко раскритиковано во Франции. В июле этого года Французская национальная комиссия по культурному наследию и архитектуре единогласным решением представителей запретила замену старинных витражей.

Специалисты объяснили такое решение тем, что оно нарушает Международную хартию по сохранению и восстановлению исторических памятников, которая была принята во Франции в 1965 году.

Также около 160 тысяч граждан Франции подписали петицию против замены витражей.

При этом, по данным телеканала Cnews, проект не был отменён и по-прежнему поддерживается Макроном, который продолжает настаивать на замене витражей. Минкультуры Франции даже сообщило об отборе восьми современных художников, которые готовы представить свои проекты.

Читайте также:

Макрон анонсировал открытие отреставрированного Нотр-Дама

«Ждали, как у постели больного». Подмосковный француз – о пожаре в Соборе Парижской Богоматери

Внук Шарля де Голля заявил о намерении переехать жить в Москву
#храм
#франция
#реставрация
#эммануэль макрон
#проект
#специалисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Якутии добыли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата
09 сентября 2024, 14:08

Фото: iStock/RHJ

В Якутии добыли алмаз ювелирного качества весом 262,5 карата. Об этом сообщает издание SakhaPress. Отмечается, что драгоценность уже передали экспертам на оценку.
По данным издания, алмаз нашли сотрудники ночной смены из компании «Алмазы Анабара» группы компаний АЛРОСА.

Это уже второй столь крупный драгоценный камень с подобными характеристиками, что добыли в России за этот год, говорится в сообщении. В сентябре прошлого года в том же месте удалось добыть алмаз весом почти 400 карат.

Ранее на видео попал президент Ботсваны Мокгвитси Масиси, который был удивлен, когда ему показали найденный в стране алмаз в 2492 карата. Лидер Ботсваны отметил, что ему крайне повезло увидеть драгоценность такого размера.

Читайте также:

Президент Ботсваны был шокирован огромным алмазом в 2492 карата и попал на видео

РЕН ТВ: На аукционе Christie's продан самый крупный в истории голубой бриллиант

Рядом с терракотовой армией императора Китая нашли 16-тонный саркофаг с сокровищами
#компании
#сотрудники
#якутия
#клад
#специалисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья выплатили более 800 млн рублей на новорождённых
09 сентября 2024, 13:59

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Общая сумма единовременных выплат, которые предоставляют в Московской области на рождение ребёнка, составила с начала года более 800 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.
«В Год семьи в Московской области зарегистрировали около 50 тысяч новорожденных. Из них родители 40 тысяч детей получили выплату, что составило более 800 млн рублей. Эти средства помогают семьям в первые месяцы после появления ребенка, когда расходы значительно увеличиваются», — сказала первый зампред правительства региона Людмила Болатаева.
В министерстве отметили, что родители могут выбрать, какой подарок они хотят получить: набор «Я родился в Подмосковье», где собраны различные вещи для матери и ребёнка, или выплату в размере 20 тысяч рублей. Большинство родителей выбирает выплату.

Читайте также:

Московская область оказывает помощь многодетным семьям в приобретении собственного жилья

Мособлдума увеличила ежемесячные доплаты одиноким пенсионерам

Компенсацию за детский отдых получили более 1,5 тыс. подмосковных приёмных семей
#минсоцразвития мо
#выплаты
#новорождённые
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков отказался комментировать информацию о свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой
09 сентября 2024, 13:47

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам информацию о свадьбе бизнесмена Константина Малофеева и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Он заявил, что в любом случае желает ей счастья.
«Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка <…> Поэтому я ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос, единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья», — пояснил Песков.
Ранее сообщалось, что генеральный директор телевизионного канала «Царьград» Константин Малофеев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова отпраздновали свою свадьбу 8 сентября. Торжество прошло в элитном ресторане подмосковного поселка Довиль, где молодоженов развлекали популярные артисты российской эстрады. О том, как прошла церемония и из-за чего рухнул брак уполномоченной по правам ребенка со священником — в материале «Радио 1».

Читайте также:

Развод со священником и девять детей: как прошла свадьба Константина Малофеева и Львовой-Беловой, что запретили Билану

«Она ее бросила»: кто воспитывает дочь Юлии Савичевой и что случилось с первым ребенком певицы

«Обслуживала чинуш в бане»: Россияне закипели от признаний бывшего мужа Пугачевой
#радио
#свадьба
#развод
#брак
#церемония
#россияне
#детский омбудсмен
#песков
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Шатуре снесли жилой дом, построенный почти 100 лет назад
09 сентября 2024, 13:38

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный многоквартирный жилой дом, построенный в 1929 году на Советской улице в Шатуре и последние годы находившийся в аварийном состоянии, снесли, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь двухэтажного дома составляла 170 квадратных метров. Основные элементы здания были в плохом состоянии, частично разрушились. Постройка портила облик территории и представляла угрозу для окружающих, поэтому её включили в список на ликвидацию. Жильцов из четырёх квартир аварийного дома переселили. А летом текущего года дом снесли», — рассказал министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Сейчас демонтаж дома полностью завершён, участок очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся землю, администрация городского округа Шатура ещё не приняла.

Читайте также:

В Шатуре на улице Спортивной построят дом для переселения из аварийного жилья

Спасатели из Шатуры победили на профессиональном конкурсе

В Шатуре из-за оставленной на плите кастрюли едва не сгорела квартира
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#мособлархитектура
#снос
#аварийное жильё
#дом
#шатура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Непредсказуемые вещи»: Врач объяснил смерть 17-летней девочки от менингита
Врач Гальперин: при менингите человек не может нагнуть голову
09 сентября 2024, 13:02

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Несколько дней назад в Самарской области 17-летняя девочка за сутки «сгорела» от менингита на руках у родителей. У школьницы поднялась температура, пропал аппетит, появились пятна на теле, а позже отказали в работе органы. Однако, сданные в больнице анализы не показали никаких отклонений, как и врачи, которые сделали жаропонижающий укол и сказали оставаться дома до выздоровления.
После ухудшения состояния приехавшие инфекционисты поставили Арине диагноз — менингококковая инфекция, сказав, что надежды никакой нет.
Через несколько часов девочка умерла в реанимации под аппаратом ИВЛ.

Президент Межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин в беседе с «Радио 1» сообщил, что менингит, вызванный менингококковой инфекцией, является тяжелым и серьезным заболеванием.

«Без специфического лечения такая болезнь грозит летальным исходом. Она бывает достаточно редко, не все врачи сталкивались с этой патологией. И это, конечно, показание к экстренной госпитализации и к проведению серьезной терапии», — сказал врач.

По его мнению, летальный исход 17-летней Арины мог произойти из-за врачебной ошибки, однако и здесь есть свои нюансы.

«Это могла быть врачебная ошибка, но чем она вызвана, нужно разбираться. Может, причина в том, что «клиника» была стерта: не всегда врач может сразу разобраться, если нет признаков конкретного заболевания, которое может развиваться очень быстро. Здесь непредсказуемые вещи. И смертность от менингита очень высокая. Это тяжелая патология. С другой стороны, у нас есть проблема со времен ковидной эпидемии в том, что ограничена госпитализация по другим заболеваниям, не касающимся коронавируса. И все насторожены относительно ковида, позабыв о том, что есть масса других тяжелых заболеваний. Здесь нужно пересматривать правила госпитализации», — объяснил эксперт.

Он добавил, что определить менингит может только специалист, но насторожить могут некоторые специальные признаки: ригидность затылочных мышц, когда человек не может нагнуть голову, очень выраженные головные боли с высокой температурой, плохое самочувствие во всем теле.

«Специфически нужно быть настроенным на ту или иную конкретную патологию, потому что заболеваний тяжелых много. Человек в таком состоянии должен находиться в стационарных условиях. Здесь вероятность ошибки всегда очень высокая. Нужно обращаться к специалисту в любом случае. А для врачей: нам нужны больше объемы стационарной помощи, чтобы не было ситуаций, когда мы хотим сократить поток госпитализаций, и в результате кто-то страдает. Пусть лучше будет больше госпитализацией, чем такого, что пропустили какое-то заболевание, и человек умирает», — заключил Семен Гальперин.

Читайте также:

«Жить осталось шесть часов»: Как 17-летняя девочка сгорела от страшной болезни и халатности врачей

Мужчина лишился пениса из-за чрезмерного употребления алкоголя

«Онемение и боль»: Невролог рассказала о последствиях длительной работы за ПК и смартфоном
#врачи
#инфекция
#эксперт
#болезнь
#госпитализация
#клиника
#правила
#человек
#диагноз
#смертность
#болезни
#заболевания
#девочка
#менингит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Без лишней эмоциональности»: Гороскоп с 9 по 15 сентября для всех знаков зодиака
09 сентября 2024, 13:00

Фото: iStock/rawintanpin

В деловой сфере не стоит бояться споров. Излагать свою точку зрения надо спокойно и без лишней эмоциональности, но с уверенностью. Важно обсудить мельчайшие детали и стремиться к порядку. В любви надо постараться быть приятным и позаботиться о привлекательном внешнем виде. Вести себя лучше деликатно и находить общие интересные темы для разговора. В вопросах здоровья важно не допускать резких перепадов настроения и поддерживать стабильный позитивный настрой.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака на неделю с 9 по 15 сентября.

Овну надо быть терпимее и дипломатичнее. Ему помогут осмотрительность и не быстрое включение в дела.

Телец будет стремиться к гармонии во всём и к налаживанию взаимоотношений.

Близнецы захотят перемен в личной жизни и внесения в неё новизны. Необходимо поддерживать интерес и любопытство в любви.

Рак будет в центре внимания. Ему полезно встречаться с друзьями и заводить новые знакомства.

Льву потребуется внимательность и сконцентрированность на важных вопросах.

Дева будет целеустремленной и продуктивной. Она претворит свои идеи в жизнь.

Весам нужно больше усилий направить на духовное развитие и на поддержание духовных ценностей в отношениях с любимым человеком.

Скорпиону реалистично и практично надо относиться к планам. Упорная работа без отвлечения на мелкие раздражители принесёт успех.

Стрельцу его проницательный и острый ум поможет понять основополагающие важные моменты.

Козерогу надо запастись неоспоримыми фактами и проанализировать поступающую информацию неторопливо и основательно.

Водолею благоприятно проявить доброжелательность. Новые знакомства поспособствуют перспективе в карьере.

Рыбам надо использовать свою волю и оптимизм. Они почувствуют себя успешными и реализованными.

Читайте также:

«Быть открытыми к диалогу»: Гороскоп с 26 августа по 1 сентября для всех знаков зодиака

«Исключить напористое поведение»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 19 по 25 августа

Как работает нумерология: Можно ли предсказать судьбу и вычислить идеального партнера?
#жизнь
#гороскоп
#рекомендации
#развитие
#астролог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Компания «Газпром теплоэнерго» запустила в Клину 14 новых котельных
09 сентября 2024, 12:42

Фото: iStock/antos777

Модернизацию системы теплоснабжения ведёт на территории городского округа Клин ООО «Газпром теплоэнерго МО» в рамках концессионного соглашения, подписанного с компанией правительством Московской области и администрацией округа, к сентябрю в округе запустили уже 14 котельных, построенных по этому соглашению, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«К сентябрю 2024 года компания «Газпром теплоэнерго МО» построила и запустила ряд объектов теплоснабжения, включая 14 блочно-модульных котельных. Было также проведено техническое перевооружение семи центральных тепловых пунктов, построено и реконструировано 14 участков тепловых сетей. Сейчас ведутся строительно-монтажные работы на 18 объектах», — говорится в сообщении.
Ход реализации концессионного соглашения обсудили с главой Клина Алёной Сокольской в ходе рабочей поездки в округ гендиректор АО «Газпром теплоэнерго» Елена Осина и гендиректора ООО «Газпром теплоэнерго МО» Станислав Маржохов.

«Хотелось бы отметить позитивный опыт реализации концессии на территории Клинского городского округа. С главой округа у нас достигнуто взаимопонимание и взаимодействие, что позволяет здесь успешно решать задачи по повышению качества теплоснабжения», — сказала Елена Осина.
На совещании участники обговорили сроки ввода в эксплуатацию новых объектов теплоснабжения в этом году и планы на будущий год.

Читайте также:

В лесах Клина повышен риск возникновения пожаров

В Подмосковье специалисты ухаживают за львятами, которые стали жертвами уличных фотографов

Три начинающих фермера из Клина получили гранты «Агростартап»
#клин
#газпром
#теплоснабжение
#котельная
#теплотрасса
#алёна сокольская
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Развод со священником и девять детей: как прошла свадьба Константина Малофеева и Львовой-Беловой, что запретили Билану
09 сентября 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Генеральный директор телевизионного канала «Царьград» Константин Малофеев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова отпраздновали свою свадьбу 8 сентября. Торжество прошло в элитном ресторане подмосковного поселка Довиль, где молодоженов развлекали популярные артисты российской эстрады. О том, как прошла церемония и из-за чего рухнул брак уполномоченной по правам ребенка со священником расскажет редакция «Радио 1».

Личная жизнь Константина Малофеева


Со своей бывшей супругой адвокатом Ириной Вильтер Константин Малофеев познакомился в юные годы. В браке у них родились трое детей: сын Кирилл и две дочери — Наталья и Татьяна. Летом 2023 года появилась информация о том, что в жизни Константина произошли изменения — он и Ирина подали на развод спустя 20 лет брака.


Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Личная жизнь Марии Львовой-Беловой


В 2003 году Львова-Белова вышла замуж за программиста Павла Когельмана, который в 2019 году стал православным священником. Через два года после свадьбы в их жизни произошло радостное событие — у них родилась дочь, а вскоре появился и второй ребенок. В 2010 году семья отметила появление третьего малыша, а затем вновь отпраздновали пополнение. Позже супруги приняли важное решение усыновить четверых детей.

В 30 лет Мария Львова-Белова снова стала мамой, когда в 2018 году у нее и ее супруга родился пятый совместный ребенок. Позже их большая семья расширилась еще на 13 подростков с ментальными нарушениями, на которых Мария оформила опеку и устроила в поместье под названием «Новые берега». В 2022 году, уже в роли детского омбудсмена, она усыновила 15-летнего юношу из Мариуполя.

Однако многодетные супруги не смогли сохранить брак и разошлись. При этом официально Львова-Белова всё ещё не объявляла о разводе со своим бывшим супругом — священником Павлом Когельманом, с которым они повенчаны.

Когда Константин Малофеев и Мария Львова-Белова начали встречаться


Слухи об отношениях Малофеева и Львовой-Беловой появились зимой 2024 года. Тогда они приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге, где шли, держась за руки.

Как прошла свадьба Малофеева и Львовой-Беловой 8 сентября

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

На свадьбе основателя телеканала «Царьград», олигарха Константина Малофеева и помощника уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой выступили известные артисты российской эстрады. Согласно информации телеграм-канала Baza, музыкальные номера для гостей исполнили Григорий Лепс, Дима Билан, Леонид Агутин и Валерия.

При этом жених и невеста запретили Диме Билану исполнять сразу несколько его песен, среди них: «Ты не моя пара», «Молния» и «Ночной Хулиган».

Пользователи Сети предполагают, что это произошло из-за того, что одна из композиций рассказывает о пьяных похождениях ночного хулигана, а в другом треке есть слова: «Ты не моя пара», что, по все видимости, не понравилось молодоженам. Сама свадебная церемония прошла на вилле, которая является одной из самых престижных локаций для мероприятий в Подмосковье. Более ста приглашенных гостей присутствовали на празднике, среди которых были люди в церковных одеждах.

Читайте также:

«Она ее бросила»: кто воспитывает дочь Юлии Савичевой и что случилось с первым ребенком певицы

«Обслуживала чинуш в бане»: Россияне закипели от признаний бывшего мужа Пугачевой

«Это сын Галкина»: от кого родила Орбакайте и кто на самом деле отец чеченского внука Пугачевой
#подмосковье
#семья
#жизнь
#свадьба
#развод
#брак
#супруги
#церемония
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф