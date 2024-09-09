«Два атмосферных вихря»: Синоптик рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и области

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Началась вторая неделя сентября, однако жители Москвы и Подмосковья все еще ходят в футболках и шортах. Возникает вопрос: природа нас балует солнцем, готовя к чему-то серьезному?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что осенние крутки могут еще спокойно полежать в тех местах, в которых они сложены.
Он добавил, что аномально теплая погода держится почти во всей средней полосе и на севере.
По его мнению, «бабье лето» в Москве и области начнется в октябре.
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«Всю эту неделю вплоть до выходных прогноз звучит как под копирку: без осадков, температура ночью будет 11-16 градусов, а днем 22-27 градуса — почти июльская температура», — сказал синоптик.
Он добавил, что аномально теплая погода держится почти во всей средней полосе и на севере.
«Так от Архангельска до Туапсе. Этот антициклон достигает колоссальных размеров. У нас на всю страну только два атмосферных вихря: этот антициклон, которые захватывает европейскую часть, влияя на погоду на Урале и в Западной Сибири, и циклон на Дальнем Востоке», — объяснил эксперт.
По его мнению, «бабье лето» в Москве и области начнется в октябре.
«Это ведь период хорошей погоды, но после первого осеннего ненастья. Мы видели осеннее ненастье? Еще нет. Дождемся, переживем и будем встречать «бабье лето». Скорее всего, это будет октябрь», — заключил Шувалов.
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Анастасия Бондарева