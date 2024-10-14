Дрессировщица Исайчева назвала опасность запрета животных в цирках

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Дрессировщица диких животных Росгосцирка Наталья Исайчева заявила, что запрет на выступление диких животных в цирках не просто убьёт сами такие заведения, но и навредит самим зверям, которым будет просто некуда идти.
«Я отрицательно отношусь к этому запрету. Цирки долго не протянут без выступления животных, потому что их любят дети. Цирки — детские развлекательные учреждения, детям будет неинтересно смотреть только на акробатов и гимнастов. Целую плеяду животных, которые работают в цирках, девать будет некуда. Не все зоопарки смогут себе позволить принять животных из цирков. Этот запрет уничтожит одно из величайших достижений нашей страны — цирк», — разъяснила в беседе с «Вечерней Москвой» Исайчева.
Тем временем для домашних животных в Москве оборудуются всё новые площадки для выгула, и более 270 тыс. участников проекта «Активный гражданин» уже оценили новый формат таких пространств.
«В голосовании проекта «Активный гражданин» москвичи выбирали лучшие из 26 современных площадок для выгула и дрессировки домашних любимцев. Более 45% участников голосования – неравнодушные горожане, у которых нет собак, но они готовы участвовать в жизни города. Четверть проголосовавших – москвичи, у которых есть четвероногие друзья. Еще 12% участников только планируют стать собаководами», – приводит АГН «Москва» сообщение в пресс-службы ГКУ «Новые технологии управления».
Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит проект закона о запрете использования животных в цирках, однако решение проблемы требует последователи.
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