Кот Ларри выбежал из офиса британского премьера при появлении Зеленского

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Главный мышелов Соединенного Королевства кот Ларри, который проживает в резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит, не захотел находиться в одном помещении с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание The Daily Mail.
На кадрах, опубликованных РИА Новости, можно увидеть, как Ларри убегает из здания правительственной резиденции в момент, когда туда входит Зеленский вместе с действующим премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Уточняется, что политиков происходящее позабавило.
Напомним, кот Ларри, который был взят из приюта, служит в резиденции британского премьер-министра с 2011 года. Коты в резиденциях британских правителей живут с XV века. С 1929 года животные имеют официальный статус и жалование в 100 фунтов ежегодно.
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Екатерина Коршунова