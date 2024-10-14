Госдума изучит законопроект о запрете использования животных в цирках

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Государственная Дума в ноябре рассмотрит проект закона о запрете использования животных в цирках, однако решение проблемы требует последователи, заявил первый заместитель председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, передает РИА Новости.
По мнению депутата, поднятая проблема правильная, но в случае с цирком необходимо «закручивать гайки постепенно», чтобы требования к содержанию животных постоянно увеличивались.
Как отметил Бурматов, в настоящее время реабилитационные центры «работают на полную мощность», поэтому принятие данной инициативы может привести к их краху. Он добавил, что животные, выполнившие свои задачи в цирке, станут пенсионерами и будут продолжать нуждаться в уходе и содержании.
Ранее братья Запашные были вызваны в Государственную Думу для объяснения видео, на котором они избивают тигра во время репетиции.
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Как отметил Бурматов, в настоящее время реабилитационные центры «работают на полную мощность», поэтому принятие данной инициативы может привести к их краху. Он добавил, что животные, выполнившие свои задачи в цирке, станут пенсионерами и будут продолжать нуждаться в уходе и содержании.
Ранее братья Запашные были вызваны в Государственную Думу для объяснения видео, на котором они избивают тигра во время репетиции.
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Александр Климов