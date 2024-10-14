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Госдума изучит законопроект о запрете использования животных в цирках

14 октября 2024, 06:03
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Государственная Дума в ноябре рассмотрит проект закона о запрете использования животных в цирках, однако решение проблемы требует последователи, заявил первый заместитель председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, передает РИА Новости.
По мнению депутата, поднятая проблема правильная, но в случае с цирком необходимо «закручивать гайки постепенно», чтобы требования к содержанию животных постоянно увеличивались.

Как отметил Бурматов, в настоящее время реабилитационные центры «работают на полную мощность», поэтому принятие данной инициативы может привести к их краху. Он добавил, что животные, выполнившие свои задачи в цирке, станут пенсионерами и будут продолжать нуждаться в уходе и содержании.



Ранее братья Запашные были вызваны в Государственную Думу для объяснения видео, на котором они избивают тигра во время репетиции.

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#госдума
#цирк
#животные
#законопроект
#депутат
Китай начал новые военные учения вокруг Тайваня
14 октября 2024, 05:44

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай начал учения «Совместный меч – 2024B» вблизи Тайваня. Как сообщает Reuters, об этом говорится в сообщении Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Целью мероприятий является блокада, атака и захват ключевых портов и районов. Учения пройдут в северной, южной и восточной частях острова, в них примут участие военно-морской флот, армия, ракетные войска, военно-воздушные силы и другие подразделения.

«Учения также служат суровым предупреждением сепаратистским действиям сил за независимость Тайваня», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что НОАК считает операцию законной и необходимой для защиты государственного суверенитета и национального единства.

Ранее в тот же день военные Тайваня заявили о приближении 11 кораблей НОАК и 30 летательных аппаратов.

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#армия
#флот
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В Венгрии допустили вмешательство «соседней страны» в выборы
Сийярто: соседняя страна могла вмешаться в выборы в Венгрии в 2022 году
14 октября 2024, 05:21

Фото: istock/rarrarorro

«Соседняя страна» могла вмешаться в парламентские выборы в Венгрии в 2022 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Он не уточнил, какую страну имеет в виду, но предположил возможность вмешательства Украины.

«Я не совсем уверен, что страна, которую возглавляет упомянутый вами президент [Владимир Зеленский] не была частью этого», – заявил Сийярто.

Он отметил, что существуют признаки вмешательства в выборы со стороны «соседней страны», но результаты голосования «потеряли свое значение».

Ранее представитель Сийярто заявил, что Соединенные Штаты предприняли значительные попытки повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. По его словам, американские чиновники потратили миллионы долларов на поддержку венгерских оппозиционных партий и оппозиционных СМИ. Это «все еще продолжается», добавил министр иностранных дел.

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#мид
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В США заметили нарастающее напряжение между Харрис и Баденом перед выборами
14 октября 2024, 04:34

Фото: istockphoto/rarrarorro

Напряженность между президентом США Джо Байдена и предвыборным штабом кандидата от Демократической партии Камалы Харрис усилилась в преддверии выборов. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Многие чиновники до сих пор недовольны тем, что Байдену пришлось отказаться от участия в кампании. Однако они поддерживают Харрис и хотят, чтобы она победила. Тем не менее, по словам собеседника издания, Белый дом обвинил сотрудников штаба кандидата в нелояльности.

Более того, команда кандидата Харрис считает, что команда Байдена делает недостаточно для координации рабочей программы президента по кампании Харрис.

Ранее экс-лидер США Дональд Трамп заявил о ненависти Байдена к Харрис за то, что она заняла его место в президентской гонке.

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#выборы
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МИД Венгрии обвинил США во вмешательстве в выборы
Сийярто: США пытались вмешаться в выборы в Венгрии в 2022 году
14 октября 2024, 03:43

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Соединенные Штаты пытались повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии в 2022 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«Во время нашей избирательной кампании в 2022 году были предприняты очень серьезные попытки вмешательства в наши выборы. С другой стороны океана – очень-очень сильно, скажем так», – заявил дипломат.

Сийярто обвинил Вашингтон в том, что тот тратит миллионы долларов на поддержку венгерской оппозиции и оппозиционных СМИ, добавив, что это «все еще продолжается». Министр подчеркнул, что «в конце концов, главное – это воля народа», и напомнил, что оппозиция проиграла эти выборы с 35% голосов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал обвинения во вмешательстве в выборы в Великобритании.

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#оппозиция
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ЦАХАЛ нанес удар по больнице в Газе с якобы командным центром ХАМАС
14 октября 2024, 03:20

Фото: iStock/Leonid Ikan

Израильские войска нанесли удар по больнице в секторе Газа, которая, предположительно, являлась штаб-квартирой палестинской боевой группировки ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отчеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Обстрелу подверглось медицинское учреждение в городе Дейр-эль-Балах, где, вероятно, базируются боевики ХАМАС. Пресс-секретарь сообщил, что ХАМАС использует этот центр для планирования и проведения атак против Израиля.

Время удара не уточняется.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля атаковала школу в секторе Газа. В результате удара погибли 22 человека, в том числе 15 женщин и детей. Еще 80 человек получили ранения.

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#хамас
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#сектор газа
#взрыв
#цахал
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Байден заявил о готовности переговорам с Россией
Байден: США готовы к переговорам с Россией и КНР по сокращению ядерного оружия
14 октября 2024, 02:07

kremlin

Соединенные Штаты готовы обсуждать денуклеаризацию с Россией, КНР и КНДР без предварительных условий. Как сообщает информационное агентство ТАСС, об этом заявил в своем письме президент США Джо Байден.
«Мировое сообщество должно добиваться прогресса на пути к тому моменту, когда сможет окончательно избавить мир от ядерного оружия. США готовы провести переговоры с Россией, Китаем и КНДР, чтобы снизить угрозу», – написал американский лидер.

Байден сделал это заявление в связи с вручением Нобелевской премии мира японской организации Хиросимы и Нагасаки. Он также подчеркнул, что Вашингтон, как и Москва, и весь остальной мир, не считает наращивание ядерного вооружения выгодным.

Ранее сообщалось, что в последние месяцы своего президентского срока Джо Байден сосредоточится на поддержке Украины.

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#украина
#ядерное оружие
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НАТО начнет ядерные учения
НАТО начинает ядерные учения Steadfast Noon на севере Европы
14 октября 2024, 01:46

Фото: istockphoto/RomanBabakin

НАТО начнет ежегодные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»), в ходе которых будет проверит применение ядерного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
В них примут участие две тысячи военнослужащих из 13 стран-членов Альянса и различные типы самолетов, включая бомбардировщики, самолеты-разведчики и средства радиоэлектронной борьбы. Учения будут проходить на территории Бельгии, Нидерланд и акваторией Северного моря в течение двух недель.

Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко рассказал о целях учений НАТО. По его словам, они готовятся для поражения российский целей в рамках ограниченной ядерной войне в Европе.

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#ядерное оружие
#россия
#бельгия
#нидерланды
#военные
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Израиль объяснил вторжение танков на базу ООН
ЦАХАЛ отказался признавать вторжение на базу миротворцев ООН штурмом
14 октября 2024, 00:58

Фото: iStock/butenkow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не рассматривает вторжение на базу миротворцев ООН как «штурм». Такое заявление сделал представитель вооруженных сил страны Надав Шошани, сообщает газета Haaretz.
«Это не штурм базы. Это не попытка проникнуть на базу. Это был танк, попавший под сильный огонь, с массовыми жертвами, который отступил, чтобы избежать опасности», – сказал он.

Израильские военные подчеркнули, что «во время инцидента не было никакой угрозы для временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) от действий ЦАХАЛА».

Израильские танки вошли на базу ВСООНЛ ранним утром 13 октября, разрушив главные ворота. Боевые машины покинули базу примерно через 45 минут после протеста миротворцев.

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#израиль
#оон
#ливан
#военные
#танки
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Израильские танки прорвались на территорию базы миротворцев ООН в Ливане
14 октября 2024, 00:20

Фото: istock/CatEyePerspective

Израильские танки вторглись на базу миротворцев Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ). Об этом миссия сообщила на своем канале в Telegram.
Согласно сообщению, примерно в 4:30 утра 13 октября два танка «Меркава» Армии обороны Израиля вошли на территорию базы, разрушив главные ворота. Танки покинули базу примерно через 45 минут после того, как ВСООНЛ выразили протест в связи с тем, что присутствие израильских солдат угрожает миротворцам. Кроме того, впоследствии огонь ЦАХАЛа наполнил базу дымом и ранил 15 миротворцев.

10 октября ЦАХАЛ атаковал штаб миротворцев ВСООНЛ. В общей сложности три авиаудара были нанесены по позициям миссии, в том числе один удар пришелся по наблюдательной вышке, в результате чего были ранены два миротворца.

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