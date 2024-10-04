На Камчатке операция по спасению застрявших на мелководье косаток шла три дня

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Застрявшие во время отлива на лимане на Камчатке четыре косатки сумели выйти в открытое море. Операция по спасению морских животных заняла трое суток.
Семейство косаток попало на отмель в лимане неподалёку от села Устьевое в Соболевском районе ещё в среду утром, сообщает РИА Новости. Дно лимана покрыто илом, из-за этого специальная техника не могла до них добраться. Целый день спасатели и волонтёры поливали косаток водой, ожидая прилива. Люди вручную перемещали их в более глубокие места.
Поздним вечером в среду морские животные уже смогли плыть самостоятельно. Их сопровождала лодка спасателей. Однако во второй половине дня в четверг глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил, что косатки вновь застряли на мелководье, не дойдя до устья около двух километров. Сотрудники МЧС стали неводом по очереди буксировать косаток в сторону открытой воды. В пятницу утром семейство морских млекопитающих наконец смогло уплыть в море.
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Александр Бойцов