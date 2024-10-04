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На Камчатке операция по спасению застрявших на мелководье косаток шла три дня

04 октября 2024, 08:42
Фото: istockphoto/Dave Hutchison Photography

Фото: istockphoto/Dave Hutchison Photography

Застрявшие во время отлива на лимане на Камчатке четыре косатки сумели выйти в открытое море. Операция по спасению морских животных заняла трое суток.


Семейство косаток попало на отмель в лимане неподалёку от села Устьевое в Соболевском районе ещё в среду утром, сообщает РИА Новости. Дно лимана покрыто илом, из-за этого специальная техника не могла до них добраться. Целый день спасатели и волонтёры поливали косаток водой, ожидая прилива. Люди вручную перемещали их в более глубокие места.

Поздним вечером в среду морские животные уже смогли плыть самостоятельно. Их сопровождала лодка спасателей. Однако во второй половине дня в четверг глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил, что косатки вновь застряли на мелководье, не дойдя до устья около двух километров. Сотрудники МЧС стали неводом по очереди буксировать косаток в сторону открытой воды. В пятницу утром семейство морских млекопитающих наконец смогло уплыть в море.

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