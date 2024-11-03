Древнеримская плотина спасла испанский город от наводнения

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Древнеримская плотина, построенная около 2000 лет назад, спасла испанский город Альмонасид-де-ла-Куба от наводнения. Об этом сообщает местное издание El Español.
Отмечается, что плотина поспособствовала отводу потоков воды в сторону от населённого пункта, что позволило избежать жертв и разрушений, что наблюдается в других испанских городах. В результате в Альмонасид-де-ла-Куба не зафиксировано повреждений инфраструктуры.
В материале уточняется, что плотину возвели во второй половине I века нашей эры в период правления императора Августа. Она является самой высокой из сохранившихся римских плотин в мире. В народе она известна как Куба.
Напомним, что в середине этой недели на автономные сообщества Валенсия, Кастилия – Ла-Манча и Андалусия обрушились дожди с грозой. Больше всего от непогоды пострадала Валенсия, где объявили красный, максимальный уровень опасности.
Правительство Испании объявило трёхдневный траур в связи с гибелью местных жителей.
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В материале уточняется, что плотину возвели во второй половине I века нашей эры в период правления императора Августа. Она является самой высокой из сохранившихся римских плотин в мире. В народе она известна как Куба.
Напомним, что в середине этой недели на автономные сообщества Валенсия, Кастилия – Ла-Манча и Андалусия обрушились дожди с грозой. Больше всего от непогоды пострадала Валенсия, где объявили красный, максимальный уровень опасности.
Правительство Испании объявило трёхдневный траур в связи с гибелью местных жителей.
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Анастасия Чинкова