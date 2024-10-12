Перепутали кадры: МИД Испании показал Москву на видео в честь Дня испанской нации

Фото: istockphoto/Alberto Masnovo
Министерство иностранных дел Испании по случаю Дня испанской нации опубликовало видеоролик, который начинается с кадров, снятых у ограждения Центрального парка имени Максима Горького в Москве.
Панораму российской столицы на испанских кадрах заметили пользователи соцсети X и обратили на это внимание в комментариях к публикации. В начале записи видно, как люди проходят мимо ворот парка, а на заднем плане возвышаются небоскребы «Москва-Сити».
День испанской нации отмечается 12 октября. В этот день в 1492 году морская экспедиция под руководством мореплавателя Христофора Колумба высадилась в Новом Свете. Это событие стало началом «встречи двух миров», изменившей жизнь, как европейцев, так и американцев.
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Лия Мурадьян