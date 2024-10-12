Перепутали кадры: МИД Испании показал Москву на видео в честь Дня испанской нации

Палестинское движение ХАМАС планировало атаку на Израиль еще осенью 2022 года, но отложило, чтобы заручиться поддержкой Ирана и шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на перехваченные израильскими военными протоколы переговоров.