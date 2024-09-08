Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес получил убежище в Испании

В России объявили в международный розыск сообщников актера Кирилла Канахина* из РДК** — начальника организации Александра Галанова* и участника Алексея Огурцова*, которые вместе с ним совершили террористическую атаку в Брянской области в 2023 году. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Также отмечается, что оба сообщника заочно арестованы московским судом.