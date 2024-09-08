Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес получил убежище в Испании

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес получил убежище в Испании

08 сентября 2024, 07:48
Фото: istockphoto/Alberto Masnovo

Фото: istockphoto/Alberto Masnovo

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутиа бежал из страны и получил убежище в Испании. Об этом сообщила венесуэльский вице-президент Делси Родригес в своем телеграм-канале. По ее словам, до этого оппозиционер скрывался в испанском посольстве.
«Сегодня, 7 сентября, оппозиционер гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, добровольно укрывшись на несколько дней в посольстве Королевства Испания в Каракасе, попросив политического убежища у этого правительства», — написала она.
Ранее генпрокуратура Венесуэлы сообщала, что суд выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса, который трижды не пришел по повестке на дачу показаний. Ведомство расследует дело о публикации недостоверных результатов выборов, а также подстрекательство к насилию на улицах.


«Венесуэла предоставила должное охранное свидетельство ради спокойствия и политического мира в государстве. Этим подтверждается уважение к Закону, которым руководствуется в своих действиях на международной арене Боливарианская Республика Венесуэла», — написала Родригес.
В конце августа верховный суд Венесуэлы подтвердил результаты избирательной комиссии и признал Николаса Мадуро избранным президентом страны с 2025 по 2031 год.
«Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год», — указано в сообщении.
Читайте также:

Верховный суд Венесуэлы признал Мадуро избранным президентом до 2031 года

Запад угрозами отреагировал на отказ Мадуро покинуть пост президента Венесуэлы

США признали победу кандидата от оппозиции на выборах президента в Венесуэле
#суд
#дело
#задержание
#генпрокуратура
#испания
#пост
#страны
Сообщников актера Канахина* из РДК** объявили в международный розыск за атаку под Брянском
Сообщников Канахина из РДК объявили в международный розыск за атаку под Брянском
08 сентября 2024, 07:39

Фото: istockphoto/Prathaan

В России объявили в международный розыск сообщников актера Кирилла Канахина* из РДК** — начальника организации Александра Галанова* и участника Алексея Огурцова*, которые вместе с ним совершили террористическую атаку в Брянской области в 2023 году. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Также отмечается, что оба сообщника заочно арестованы московским судом.
«В отношении уроженца Ярославской области Огурцова Алексея Романовича и уроженца Кемеровской области Галанова Александра Сергеевича (псевдоним - Освальд Лемох) вынесено постановление о федеральном розыске. Они заочно арестованы столичным судом. Обвиняемые также объявлены в международный розыск»
Канахин* сбежал на Украину после начала СВО, а затем вступил в РДК**. Вместе с Галановым* и Огурцовым* в 2023 он пересек границу в Брянской области и участвовал в боях против бойцов ВС РФ и теракте против мирных жителей.

Читайте также:

Российские танкисты раскрыли тактику ведения боя против Abrams и Leopard

ВС РФ нанесли удар по дислокации ВСУ в гостинице в ДНР

На Украине заявили об окружении ВСУ в Донбассе

*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
**запрещенная в России террористическая организация
#розыск
#сво
#всу
#вс рф
#теракт
#террористы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Напарник Харрис сообщил о приоритете темы ЛГБТ* в ее политике
08 сентября 2024, 06:44

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, считает вопросы ЛГБТ* приоритетом внешней политики. Губернатор штата Миннесота и кандидат в вице-президенты от Харрис Тим Уолц заявил об этом на предвыборном мероприятии в Вашингтоне.
«Она сделала соблюдение прав человека представителей ЛГБТ по всему миру приоритетом во внешней политике страны. Мы должны быть той страной, которая играет в этом ведущую роль», – сообщил политик.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп.

До этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон согласовал с Белым домом запрет на вывешивание любых флагов, кроме официального, на территории посольств США в других странах.

Читайте также:

Зеленский заявил о влиянии США на «некоторые моменты» мирного плана

У Зеленского есть новый план по Украине для Трампа и Харрис

Камала Харрис ни разу не упомянула Россию и Украину в своем первом интервью

* международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Маск назвал срок предполагаемой высадки первых людей на Марс
08 сентября 2024, 05:16

Фото: iStock / 3DSculptor

Американский предприниматель Илон Маск объявил планируемую дату первой высадки человека на Марс. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
По словам Маска, SpaceX запустит свой первый беспилотный космический корабль на Марс в течение двух лет. Если миссия окажется успешной, пилотируемые полеты начнутся еще через два года. После этого, по его мнению, частота полетов будет расти в геометрической прогрессии. По его оценкам, самодостаточные города будут построены на Марсе примерно через 20 лет.

Маск также рассчитывает, что в конце этого десятилетия звездолеты будут доставлять людей и грузы на Луну.

Ранее Илон Маск заявлял, что человечество должно осваивать космос и заселять другие планеты. В частности, он призвал строить базы на Луне и города на Марсе. По его мнению, человечество должно «существовать среди звезд».

Читайте также:

Маск: демографический кризис в Евросоюзе неизбежен

Илон Маск назвал преступниками демократическую партию президента Байдена

Маск высказался о блокировке соцсети X в Бразилии
#илон маск
#предприниматель
#бизнесмен
#марс
#планета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил о влиянии США на «некоторые моменты» мирного плана
08 сентября 2024, 03:02

Владимир Зеленский заявил, что при обсуждении мирного плана ему необходимо была проконсультироваться с властями США. Об этом он сообщил агентству ANSA в кулуарах экономического форума на озере Комо (Италия).
Он подчеркнул, что хочет представить свой план нынешнему президенту США Джо Байдену и его потенциальным преемникам Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, речь идет о «конкретном оборонном пакете», реализация которого позволит сдержать Россию и прекратить военные действия.

«Надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план Байдену и кандидатам в президенты США Харрис и Трампу и получить обратную связь. Мы хотим гарантий», — сказал Зеленский, подчеркнув, что «некоторые моменты» зависят от Вашингтона.

Ранее американский политолог Джон Миршмайер заявил, что Владимир Зеленский попытается втянуть США в прямую конфронтацию с Россией в качестве последнего отчаянного шага. По его мнению, Киев сможет победить Россию при участии американских войск.

Читайте также:

Во Франции заявили про двойную катастрофу Зеленского

У Зеленского есть новый план по Украине для Трампа и Харрис

На Западе раскрыли опасные планы Киева
#владимир зеленский
#украина
#сша
#дональд трамп
#камала харрис
#план
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Директор ЦРУ высказался об угрозе ядерного удара со стороны Москвы
Бернс: США подозревали РФ в желании применить ядерное оружие в 2022 году
08 сентября 2024, 02:35

Фото: istock/Olena Bartienieva

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил на мероприятии, организованном газетой Financial Times, что США подозревали Россию в намерении применить тактическое ядерное оружие в 2022 году в связи с конфликтом на Украине.
По его словам, затем была организована встреча с директором российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Бернс подчеркнул, что нельзя недооценивать риск эскалации.

Директор ЦРУ подчеркнул, что встретился с Нарышкиным от имени президента страны в 2022 году, чтобы «прояснить, каковы будут последствия подобной эскалации». Встреча состоялась 14 ноября в турецкой столице, и, по данным CNN, Нарышкин и Бернс также обсудили дело о задержанных гражданах США.

Ранее глава СВР прояснил некоторые детали своего соглашения с Бернсом. По его словам, они договорились не допускать утечек информации по вопросам, которые они обсуждали в частном порядке. Глава ведомства отметил, что они придерживаются этой договоренности, и подчеркнул, что до этого допускались только утечки из Вашингтона.

Читайте также:

В США заявили о вредящих Киеву советах Вашингтона

В США заявили о росте активности России возле подводных коммуникаций

Черта пройдена: в Сумах заметили крылатую ракету, выпущенную с запада на восток
#сергей нарышкин
#свр
#украина
#россия
#сша
#турция
#встреча
#ядерное оружие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США раскрыли планы Байдена до отставки
08 сентября 2024, 02:07

kremlin

Президент США Джо Байден планирует увеличить количество выступлений и государственных визитов за оставшиеся 135 дней пребывания на посту. Об этом сообщила газета The Hill со ссылкой на источник в Белом доме.
По данным издания, американский лидер планирует рассказать о своих достижениях и будущем перед уходом в отставку. Высокопоставленный чиновник Белого дома также сообщил, что Байден намерен поддержать вице-президента-демократа Камалу Харрис.

Кроме того, один из главных приоритетов американского лидера сводится к принятию дополнительных мер по списанию студенческих кредитов и снижению стоимости жилья.

Ранее американский раввин из штата Делавэр Майкл Билс сравнил выход президента США Джо Байдена из предвыборной кампании с нападением заговорщиков на Гая Юлия Цезаря.

Читайте также:

Маск высказался о словах Путина с поддержкой Харрис

Байден по ошибке заявил о визите в Северную Корею вместо Южной

Хантер Байден собирается признать вину в деле о неуплате налогов
#кредит
#джозеф байден
#президент
#сша
#камала харрис
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Турции рассказали о двойных стандартах ЕС
Челик: ЕС прибегает к двойным стандартам в вопрое свободы слова и российских СМИ
08 сентября 2024, 01:55

Фото: iStock/muberraturan

Европейский союз придерживается двойных стандартов в вопросах свободы слова, принимая меры против российских СМИ, но игнорируя антитурецкую пропаганду. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.
По его словам, страны ЕС позволяют антитурецкой пропаганде выходить в эфир под прикрытием свободы слова. В то же время они предпринимают шаги, чтобы остановить распространение «российской пропаганды».

«При этом они объясняют, приводят доводы, что делают это в отношении российской стороны в интересах свободы. Но ведь в ЕС распространяется и антитурецкая ложная информация. И когда такое происходит, то они отмечают, что это свобода слова», – заявил политик.

Ранее бывший турецкий дипломат объяснил желание Анкары присоединиться к БРИКС. По его словам, такая реакция вызвана «накопившимся разочарованием» Турции в своих западных партнерах.

Читайте также:

Экономист Новикова объяснила стремление Турции в БРИКС

Политолог Стародубцев прокомментировал намерение Турции вступить в БРИКС

«Троянский конь»: Политолог высказался о желании Турции вступить в БРИКС
#турция
#ес
#россия
#сми
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили о вредящих Киеву советах Вашингтона
Экс-морпех США Берлетик: рекомендации США вредят положению Украины
08 сентября 2024, 01:22

Фото: iStock/rarrarorro

Конгресс США ухудшает ситуацию Украины. Об этом бывший морской пехотинец США Брайан Берлетик заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону, сообщает «Известия».
По его словам, Киев считает, что конфронтация с Россией приведет к лучшим условиям соглашения, но это контрпродуктивно.

«Чем дольше Украина делает то, что велит ей Вашингтон, тем хуже становится для нее же самой», – заявил Берлетик.

Он также прокомментировал просьбу Украины разрешить ей использовать западное оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов вглубь территории России. Бывший морской пехотинец напомнил, что Киев уже получал такое разрешение, но в итоге это не способствовало его успеху.

Ранее Министерство иностранных дел Латвии призвало предоставить Украине дальнобойное оружие для нападения на Россию.

Читайте также:

В США заявили о росте активности России возле подводных коммуникаций

Экс-сенатор США Блэк объяснил обвинения Штатов во «вмешательстве» РФ в выборы

В США исчезнет потребность использовать Россию, не исключил Песков
#сша
#украина
#мид
#латвия
#россия
#мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США заявили об «очень реальной» угрозе терактов
08 сентября 2024, 00:12

Фото: istockphoto/BrianAJackson

Угроза террористических атак в США и Канаде «очень реальна». Об этом заявил бывший госсекретарь США Майк Помпео в интервью FOX News.
По его словам, перед Федеральным бюро расследований (ФБР) стоит очень сложная задача. Одной из причин возросшего риска террористических атак он назвал иммиграционный кризис.

«Возросшая террористическая угроза в Канаде и США очень-очень реальна. Мы не контролируем свою границу, и от этого угроза резко возрастает», – заявил Помпео.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что реакция США на ситуацию с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2» косвенно узаконивает терроризм.

Читайте также:

Курского проектировщика задержали за передачу зенитного прожектора полку «Азов»*

В Белоруссии впервые в истории задержали агента японских спецслужб

В Крыму осудят женщину за теракт с попыткой поджога машины с символом Z
#сша
#украина
#россия
#посол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф