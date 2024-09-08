Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес получил убежище в Испании

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Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутиа бежал из страны и получил убежище в Испании. Об этом сообщила венесуэльский вице-президент Делси Родригес в своем телеграм-канале. По ее словам, до этого оппозиционер скрывался в испанском посольстве.
«Сегодня, 7 сентября, оппозиционер гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, добровольно укрывшись на несколько дней в посольстве Королевства Испания в Каракасе, попросив политического убежища у этого правительства», — написала она.Ранее генпрокуратура Венесуэлы сообщала, что суд выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса, который трижды не пришел по повестке на дачу показаний. Ведомство расследует дело о публикации недостоверных результатов выборов, а также подстрекательство к насилию на улицах.
«Венесуэла предоставила должное охранное свидетельство ради спокойствия и политического мира в государстве. Этим подтверждается уважение к Закону, которым руководствуется в своих действиях на международной арене Боливарианская Республика Венесуэла», — написала Родригес.В конце августа верховный суд Венесуэлы подтвердил результаты избирательной комиссии и признал Николаса Мадуро избранным президентом страны с 2025 по 2031 год.
«Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год», — указано в сообщении.Читайте также:
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