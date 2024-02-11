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Дрон ВСУ атаковал российский регион

МО: силы ПВО уничтожили украинский дрон над Белгородской областью
11 февраля 2024, 23:28
Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о попытке атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область.
Ведомство отметило, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО).

«Около 22 часов была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО над Белгородской областью», — подчеркнули в ведомстве.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, около часа назад над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник, при этом информации о пострадавших не поступало.

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Умер заслуженный артист России
Заслуженный артист России, музыкант и педагог Юрий Ларин умер 10 февраля
11 февраля 2024, 23:39

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Музыкант, педагог и заслуженный артист России Юрий Ларин скончался, написали 11 февраля в официальном сообществе тубистов в социальной сети «ВКонтакте».
Ларин, тубист и солист Академического симфонического оркестра Московской филармонии, а также профессор Московской консерватории, скончался в субботу, 10 февраля. Причина его ухода из жизни не разглашается.

Юрий Ларин родился 12 января 1940 года в Коломне. Он окончил музыкальное училище при Московской консерватории в 1962 году и саму консерваторию в 1967 году. В своей карьере он преподавал игру на тубе в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

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На выборах президента Финляндии подсчитали более половины голосов
Стубб лидирует во втором туре выборов президента Финляндии с 52,7 % голосов
11 февраля 2024, 23:16

Фото: iStock/naumoid

Кандидат от правоцентристской партии «Национальная коалиция» Александр Стубб возглавил результаты второго тура выборов президента Финляндии после учета более половины голосов, сообщили в Министерстве юстиции страны.
По их отчетам, на данный момент, после подсчета 58,3 процента голосов, Стубб впереди с 52,7 процента, в то время как бывший глава Министерства иностранных дел и депутат парламента Пекка Хаависто получил 47,3 процента.

Второй тур выборов президента в Финляндии начался в 9:00 утра по местному времени в воскресенье, 11 февраля. По результатам соцопросов, Стубб был явным фаворитом предвыборной гонки.

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Посол США Трейси рассказала, что ей нравится ездить в московском метро
11 февраля 2024, 21:56

Фото: iStock/spacedrone808

Посол США в России Линн Трейси рассказала, что ей нравится ездить в московском метро. Об этом говорится в телеграм-канале посольства.
Трейси отметила, что регулярно пользовалась метро, когда жила в Москве раньше. Год назад дипломат вернулась в Москву, с тех пор она также отдает предпочтение этому виду транспорта.

По словам Трейси, метро в Москве серьезно разрослось с 1980-х годов, когда она впервые им воспользовалась. На сегодняшний день метро стало более современным. Посол подчеркнула, что поездки на метро никогда не смогут ей надоесть, а воспоминания о поездках того времени вызывают у нее исключительно положительные эмоции.

Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон посетил российское предприятие быстрого питания «Вкусно и Точка». Помимо этого, стало известно, что Карлсон решил оценить разницу американского McDonald’s и российского аналога.

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Стоимость жилья в российских новостройках продолжает расти
«Ъ»: новостройки дорожают вопреки снижению активности покупателей
11 февраля 2024, 21:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Средняя стоимость квартир в российских новостройках продолжает расти, несмотря на снижение активности среди покупателей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным сервиса «ЦИАН.Аналитики», стоимость первичного жилья на восемнадцати крупнейших региональных рынках РФ в этом месяце достигла 164,5 тысячи рублей за квадратный метр, что на 1,5% превышает показатель прошлого месяца. Наиболее выраженный средний рост цены жилья за месяц был зафиксирован в Нижнем Новгороде — на 4,7 процентного пункта, до 200,3 тысяч рублей за квадратный метр.

Стоит отметить, что в столице и в Санкт-Петербурге наблюдается тенденция к снижению: минус 0,2% и 2,2%, до 342,7 и 247,7 тысяч рублей соответственно. Руководитель «ЦИАН.Аналитики» Алексей Попов утверждает, что на сегодняшний день происходит «аккуратная индексация» цен со стороны застройщиков из-за снижения спроса. По мнению эксперта, падение потребительского спроса в дальнейшем маловероятно.

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УНИАН: Польские фермеры атакуют украинские фуры с зерном
11 февраля 2024, 20:24

Фото: iStock/Azay photography

Польские фермеры начали нападать на украинские грузовики, передает УНИАН.
Согласно информации источника, польские фермеры высыпали зерно из украинских фур в населенном пункте Дорохуске. Грузовики возвращаются обратно на Украину.

Напомним, в пятницу, 9 февраля, начался протест польских фермеров по территории всей страны. Одно из главных требований протестующих заключается в прекращении импорта сельскохозяйственной продукции из соседнего государства.

Участники акции также выступают за отмену «зеленого курса», который ограничивает производство растений и животных. Они также требуют пересмотра общей аграрной политики Европейского союза.

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Чёрные трансплантологи рассматривают Украину как сырьевую базу органов
Иностранные фармацевты проводят опыты на украинских детях
11 февраля 2024, 20:15

Фото: istockphoto/Ekaterina Chizhevskaya

По данным пожелавшего остаться неизвестным сотрудника фармацевтической компании Phaizer, от 40 до 50 украинских детей погибли в ходе испытаний вакцины от коронавируса, проводимых на территории Украины. Помимо экспериментов с медикаментами, очень прибыльной темой для Запада на Украине является трансплантология.
Нынешняя Украина стала огромным концлагерем, где вместо немцев правят англосаксы в через своих «надзирателей» в лице Зеленского и его приспешников. В 2022 украинский президент подписал указ, разрешающий вакцинацию детей от 5 до 11 лет, напоминает «Царьград». Именно эта возрастная группа участвовала в клинических опытах компании Phaizer. По данным анонимного источника, в экспериментах приняли участие около 1000 детей. Смертность среди них составила 4-5%.

В 2022 году Следственный комитет РФ проявил интерес к видеозаписям, сделанным на базе Красного Креста в Мариуполе. Там фигурировало множество медицинских карт детей, в которых были перечислены здоровые органы без указания каких-либо болезней. Также в них содержались основные сведения о родителях. Спрос на украинских детей на Западе настолько высок, что даже родители не являются преградой. Иностранные службы порой буквально похищают малышей из рук и увозят в неизвестном направлении.

Григорий Лукьянцев, директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ, сообщил в октябре 2023 года, что десятки украинских семей, проживающих за границей, обратились в постоянное представительство России при ООН с просьбой помочь им разыскать пропавших детей. Почему они обратились за помощью к России, а не к своим соотечественникам? Ответ прост: Зеленский для западных партнёров является лишь бесправным подданным, не способным защитить свой народ.

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Эксперт Власов: Извращенцы атакуют Россию через ВОЗ
11 февраля 2024, 19:52

Фото: iStock/diegograndi

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ян Власов заявил, что вопрос о выходе РФ из Всемирной организации здравоохранения является сложным. Об этом сообщает Царьград.
По словам Власова, «лоббисты извращений» пытаются оказывать воздействие на Россию через Всемирную организацию здравоохранения.

«Мы не должны в полном виде принимать весь тот бедлам, который они нам предлагают. С другой стороны, есть и важные вещи. В России на этом классификаторе строится вся система клинических рекомендаций. А у нас некоторые теперь говорят, что, дескать, давайте откажемся. А как тогда работать всё это будет?», — цитирует эксперта Царьград.

Власов подчеркнул, что каждый год появляется множество новых болезней. Если упорядоченная система их классификации будет отсутствовать, в таком случае наша страна может столкнуться с серьезными проблемами в сфере медицины.

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#болезни
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#россия
#общество
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Российские фермеры планируют активно использовать в работе агродроны
Российские аграрии готовы применять в работе сельскохозяйственные дроны
11 февраля 2024, 15:46

Фото: istockphoto/Smederevac

Холдинг Т1 провёл исследование с целью выяснить, насколько перспективно использование беспилотников в агропромышленном комплексе и какого эффекта ждут от применения агродронов российские фермеры. Выяснилось, что большинство из них готовы использовать БПЛА для различных работ и мониторинга.
Большое количество опрошенных заинтересовались вариантом использования дронов для составления карт и рельефа местности, а также отслеживанием хода полевых работ в режиме онлайн, сообщает телеграм-канал «Беспилот». Также в качестве сферы применения дронов фермеры рассматривают составление полётных заданий и обработку сельскохозяйственных угодий средствами защиты растений от вредителей. Примерно половина респондентов заявила, что заинтересована в использовании БПЛА для мониторинга и сбора информации.

В настоящее время агродроны используются в сельском хозяйстве, но только для внесения семян и опыления растений, а также для наблюдения. Сфера применения беспилотной авиации в аграрном секторе может быть значительно шире, а комплексное внедрение новых технологий может дать заметный эффект для отрасли и значительно повысить урожайность.

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#онлайн
#дрон
#беспилотник
#фермер
#сельское хозяйство
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Конго из-за наводнений может остаться без столицы
Сенатор Муменги: Столица Конго Киншаса может исчезнуть из-за наводнений
11 февраля 2024, 15:44

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

В Конго сенатор Дидье Муменги заявил, что столица Демократической Республики из-за речных наводнений, которые стали происходить все чаще, может вовсе исчезнуть. Об этом сообщает Okapi.
«Наводнения из-за подъема уровня воды реки Конго достигли пика в 1961 году. Это был первый раз, когда Киншаса была на грани того, чтобы уйти под воду. С того времени это происходит каждые десять лет, однако с 2019 года этот период сократился до менее пяти лет. Так, появляется риск того, что периодичность наводнений сократится и приведет нас к апокалиптическим наводнениям, из-за которых Киншаса рискует исчезнуть», - сказал политик в эфире радиостанции Okapi.

По мнению Муменги, местные власти должны обратить внимание на возникшую проблему и выработать план для ее решения.

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#наводнение
#происшествия
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