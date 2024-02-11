Дрон ВСУ атаковал российский регион

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Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о попытке атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область.
Ведомство отметило, что беспилотный летательный аппарат был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО).
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, около часа назад над Белгородской областью был сбит украинский беспилотник, при этом информации о пострадавших не поступало.
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«Около 22 часов была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО над Белгородской областью», — подчеркнули в ведомстве.
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Артем Кузьмин