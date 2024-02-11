Ночная атака «Гераней» на Украину стала самой массовой с начала СВО

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В ночь на 11 февраля российские военные нанесли удар по военным объектам на территории Украины с использованием беспилотных летательных аппаратов «Геранями». В атаке участвовало 45 БПЛА и она стала самой массовой с начала спецоперации.
Отмечается, что украинские системы противовоздушной обороны стали сбивать на треть меньше БПЛА «Герань», чем раньше. Это объясняется тем, что эти российские дроны теперь оснащены реактивными двигателями. Соответственно, изменилась также тактика их применения.
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Александр Бойцов