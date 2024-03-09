Дроны и артиллерия ВСУ атаковали грузовики с углем в Харьковской области

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Один человек пострадал при атаке беспилотников и артиллерии Вооруженных сил Украины на колонну грузовиков с углем.
Об этом 9 марта в своем Telegram-канале написал глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганцев.
По его словам, украинские боевики атаковали машины, доставлявшие уголь жителям области с помощью FPV-дронов и ракетной системы «Град». Один из водителей был ранен и госпитализирован.
Ганцев также заявил, что ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили, чтобы запугать мирное население.
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По его словам, украинские боевики атаковали машины, доставлявшие уголь жителям области с помощью FPV-дронов и ракетной системы «Град». Один из водителей был ранен и госпитализирован.
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Артем Кузьмин