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Дроны и артиллерия ВСУ атаковали грузовики с углем в Харьковской области

Водитель ранен после удара ВСУ по грузовикам с углем в Харьковской области
09 марта 2024, 17:20
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Один человек пострадал при атаке беспилотников и артиллерии Вооруженных сил Украины на колонну грузовиков с углем.
Об этом 9 марта в своем Telegram-канале написал глава пророссийской администрации Харьковской области Виталий Ганцев.

По его словам, украинские боевики атаковали машины, доставлявшие уголь жителям области с помощью FPV-дронов и ракетной системы «Град». Один из водителей был ранен и госпитализирован.


Ганцев также заявил, что ВСУ целенаправленно атакуют гражданские автомобили, чтобы запугать мирное население.

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При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников
При взрыве мины на юго-востоке Сирии погибло шесть грибников, двое пострадали
09 марта 2024, 16:55

Фото: iStock/Diy13

Шестеро грибников погибли, а двое пострадали в результате взрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор.
Как сообщает сирийская радиостанция Sham FM, инцидент произошел в районе деревни Харибша, когда автомобиль с мирными жителями, направлявшимися на сбор трюфелей, наехал на мину.

«Шесть человек погибли, двое пострадали в результате взрыва мины, заложенной вооруженными группировками, в районе деревни Харибша», — сообщили источники радиостанция.
Отмечается, что подобные инциденты среди грибников в Сирии стали частым явлением из-за заложенных мин и нападений боевиков.

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В США предположили, как Россия ответит на вторжение НАТО на Украину
Экс-аналитик ЦРУ: РФ может ударить по базам НАТО в случае вторжения на Украину
09 марта 2024, 16:49

Фото: iStock/Michele Ursi

Россия готова нанести удары по базам НАТО в Румынии и Польше, если альянс атакует Украину.
Такое предположение сделал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонс в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Он утверждает, что Россия предпочтет использовать конвенциональные ракеты, а не ядерное оружие, чтобы атаковать узлы снабжения.

«Россия не будет использовать ядерное оружие, у нее есть конвенциональные ракеты, которые могут ударить по узлам снабжения и базам в Польше и Румынии», — считает бывший аналитик ЦРУ.
Джонсон также отметил, что Британия и Франция могут отправить войска в Украину, что приведет к возможным ответным ударам со стороны России.

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Россиянам назвали предвестник внезапной остановки сердца
Врач Кореневич: закупорка артерии тромбом вызывает остановку сердца
09 марта 2024, 16:35

Фото: IStock/Farknot_Architect

Остановку сердца в большинстве случаев провоцирует тромб, закупоривший легочную артерию. Об этом в беседе с изданием «Российская газета» рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич.
Причиной, по которой может образоваться тромб – малоподвижный образ жизни. Также к провоцирующим факторам можно отнести сидячую работу. В таком случае кровяной сгусток образуется в венах малого таза или нижних конечностях, пояснила эксперт.

После того, как появились первые признаки недомогания, у человека есть несколько часов до того, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь.

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Украина ликвидирует пять министерств из-за нехватки денег
NV: на Украине могут в ближайшие месяцы расформировать 5 из 19 министерств
09 марта 2024, 15:57

Фото: iStock/Andrii Atanov

В ближайшие месяцы пять из девяти министерств на Украине могу быть расформированы из-за дефицита бюджета. Об этом сообщает украинское издание NV.
Авторы статьи не привели подробностей и не сообщили какие именно ведомства прекратят свою работу.

Однако по информации издания, часть функций ликвидированных министерств могут быть переданы офису премьера. Некоторые украинские СМИ прежде также сообщали о возможной ликвидации министерств. Прежде всего это коснется «социальных» ведомств, говорится в материалах.

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#министерство
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Украинский генерал признал правду о ВСУ
Кривонос: украинская разведка не справляется с поставленными задачами
09 марта 2024, 15:56

Фото: iStock/IherPhoto

Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос считает, что украинская разведка плохо справляется со своими задачами.
В эфире YouTube-канала «Прямой», обсуждая ситуацию вокруг Авдеевки, он отметил недоработки в анализе вражеских возможностей и в обеспечении боеприпасами.

Кривонос также подчеркнул, что фортификационные сооружения ВСУ в этом районе вызывают сомнения, указав на недостаточное внимание к состоянию укреплений со стороны киевского генералитета, несмотря на предупреждения военных аналитиков.

В начале марта газета The New York Times сообщила о слабой обороне ВСУ, которая способствует продвижению российских войск после освобождения Авдеевки. Журналисты отметили простоту линий окопов и недостаток дополнительных укреплений, способных замедлить танки и защитить стратегические объекты.

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#военные
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#всу
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CNN: В США в 2022 году обсуждали возможный ядерный удар России по Украине
09 марта 2024, 15:09

Фото: istockphoto/IG_Royal

В 2022 году США узнали об обсуждении в России применения ядерного оружия в ходе украинского конфликта. Это привело к проработке ответной реакции американской стороны.
Об этом пишет издание CNN со ссылкой на высокопоставленные источники в президентской администрации. По их словам, такой вывод был сделан не только на основе предположений, но и после тщательного изучения и анализа ситуации, а также после получения важнейших разведывательных данных. Один из собеседников издания подчеркнул, что эти предположения «не были чисто гипотетическими».

С конца лета и до декабря 2022 года Государственный совет США провёл несколько заседаний, на которых обсуждались ответные меры Вашингтона в случае, если Россия решится на применение тактического ядерного оружия. Кроме того, Соединённые Штаты тайно связались со своими ключевыми союзниками, а также Индией и Китаем и через них уведомили о своих опасениях Москву. Госсекретарь Энтони Блинкен связался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В Вашингтоне считали, что Россия может пойти на нанесения ядерного удара в случае окружения или какого-либо катастрофического поражения в ходе боевых действий. Уровень тревожности повысился после отхода российских войск из Херсона. Однако с тех пор в США не заметили никаких признаков подготовки к нанесению ядерного удара. Риск снизился вместе с уменьшением динамики на поле боя, а напряжение спало, отмечается в публикации.

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#ядерное оружие
#украина
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В Москве полицейских перевели на усиленный режим из-за возможного теракта
09 марта 2024, 14:58

Фото: iStock/blinow61

В Москве сотрудников полиции перевели на усиленный режим несения службы в связи с информацией о возможном теракте, сообщает телеграм-канал «Baza».
Прежде посольство США сообщило, что в ближайшие двое суток в Москве экстремисты планируют атаки.

По информации портала, количество транспорта и личного состава увеличено в два раза. В некоторых местах скопления граждан установлены рамки с металлоискателями.

Также сообщается, что в составе патруля должна присутствовать сотрудница женского пола, чтобы досматривать женщин.

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#теракт
#посольство
#москва
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Над Белгородской областью сбили беспилотник
ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
09 марта 2024, 14:57

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Средства противовоздушной обороны днем 9 марта сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, передает РИА Новости.

«Девятого марта, около 14:15 по московскому времени, была предотвращена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением воздушного беспилотного летательного аппарата на объекты на территории России. Украинский беспилотник был уничтожен средствами противовоздушной обороны над территорией Белгородской области», — заявили в военном ведомстве.
Ранее также сообщалось о том, что противовоздушная оборона успешно отразила крупномасштабную атаку дронов ВСУ на южные регионы в течение ночи.

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#регионы
#новости
#всу
#рф
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Россиянин бросил возлюбленную 8 Марта и получил удар ножом от ее матери
Baza: в Екатеринбурге женщина ударила ножом бросившего ее дочь 8 Марта мужчину
09 марта 2024, 14:21

Фото: iStock/artolympic

Пожилая женщина из Екатеринбурга нанесла ножевое ранение возлюбленному своей дочери за то, что он разорвал отношения с ней отношения 8 Марта. Об этом сообщает телеграм-канал «Baza».
Кроме того, разъяренная женщина повредила в квартире водопроводную трубу, из-за чего несколько квартир оказались затоплены.

По информации портала, россиянка решила выяснить с мужчиной отношения из-за того, что он расстался с ее дочерью в Международный женский день. Пенсионерка устроила скандал, стала избивать потерпевшего, а затем нанесла удар ножом.

Полиция возбудила уголовное дело.

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