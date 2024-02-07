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ВС РФ с помощью авиации и артиллерии ударили удары по 1-й президентской бригаде и двум бригадам ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
«Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья», - передает РИА Новости слова Грдеева.
Кроме того, до данным военного корреспондента РИА Новости Андрея Коца, Россия ведет активную операцию, направленную на возвращение контроля над Красным Лиманом, освобождение Купянска и создание санитарной зоны для защиты приграничных регионов от обстрелов.
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