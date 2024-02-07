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ВКС и артиллерия РФ нанесли удары по 1-й бригаде президента Украины

07 февраля 2024, 07:59
Фото: iStock/allanswart

Фото: iStock/allanswart

ВС РФ с помощью авиации и артиллерии ударили удары по 1-й президентской бригаде и двум бригадам ВСУ на Южнодонецком направлении. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Ударами бомбардировочной авиации и огнем артиллерии поражены опорные пункты и места скопления живой силы 1-й бригады президента Украины, 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах Урожайного, Угледара и Доброполья», - передает РИА Новости слова Грдеева.

Кроме того, до данным военного корреспондента РИА Новости Андрея Коца, Россия ведет активную операцию, направленную на возвращение контроля над Красным Лиманом, освобождение Купянска и создание санитарной зоны для защиты приграничных регионов от обстрелов.

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#россия
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#сво
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В зоне СВО протестируют винтовку МЦ-572, «убийцу» американской Barrett
«Ростех»: в зоне СВО применят новейшую винтовку МЦ-572
07 февраля 2024, 07:38

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Новейшие российские антиматериальные винтовки МЦ-572 уже в ближайшее время появятся в зоне проведения спецоперации. Об этом рассказали в холдинге «Высокоточные комплексы», который входит в Ростех.
В августе прошлого года рассказали, что МЦ-572 по совокупности характеристик — «убийца» известной армейской американской снайперской винтовки Barrett. Представитель холдинга подчеркнул, что винтовка «Астарта» легче, чем американский аналог, однако не уступает по точности и надежности. Калибр представленной винтовки составляет 12,7 миллиметра.

«В настоящий момент снайперская винтовка проходит испытания, проверяется ее работоспособность в различных условиях эксплуатации. В ходе проведения испытаний было принято решение о незначительной корректировке конструкции с целью улучшения ее эргономики», - пояснили в холдинге.

Там добавили, что уже в ближайшее время МЦ-572 появится в зоне проведения спецоперации, напомним, что в 2023 году был изготовлен и испытан макетный образец 12,7х108 мм крупнокалиберной самозарядной новой снайперской винтовки.

Впервые винтовку показали в рамках форума «Армия-2023».

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#ростех
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#армия
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Военкор Коц: Россия начала операцию по возвращению Красного Лимана
07 февраля 2024, 04:39

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

По данным военного корреспондента РИА Новости Андрея Коца, Россия ведет активную операцию, направленную на возвращение контроля над Красным Лиманом, освобождение Купянска и создание санитарной зоны для защиты приграничных регионов от обстрелов.
Согласно информации, представленной подполковником Народной милиции ЛНР в отставке Андреем Марочко, российская армия успешно действует, что привело к потере ВСУ стратегически важных позиций в районах сел Терны, Торское и поселка Ямполь. Эти позиции ранее позволяли украинским силам сдерживать продвижение войск РФ.

Коц отметил, что текущее наступление российских войск направлено на ключевые позиции в районе Терн, Торского и Ямполя, что является частью северного направления Северо-Восточного Оперативного направления (СВО). Взятие этих позиций позволит российским силам вернуть контроль над Красным Лиманом и открыть доступ к Славянску и Харьковской области.

Эта операция вписывается в стратегию защиты приграничных регионов от обстрелов ВСУ, подчеркнул военный эксперт. Создание санитарной зоны в Харьковской области становится необходимостью в свете обстрелов украинской артиллерией приграничных городов России. Наступление на Купянск воспринимается как часть этой стратегии по созданию зоны безопасности.

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Подоляк рассказал о надеждах после увольнения Залужного
Подоляк: отставка Залужного поможет ВСУ прервать стагнацию на фронте
07 февраля 2024, 04:11

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного может помочь преодолеть затишье на поле боя. Такое мнение высказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.
«Президент Украины Владимир Зеленский не может допустить, чтобы после двух лет конфликта сохранялась нынешняя стагнация, которую мы наблюдаем сейчас, в том числе на линии фронта», — отметил Подоляк в интервью журналисту Василию Голованову, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что Зеленский стремится найти способ продолжения борьбы без замораживания конфликта, поскольку по его мнению, усталость уже заметна как в украинском обществе, так и в западной коалиции.

Помимо отставки главкома Залужного, в Верховной раде Украины предлагают уволить всех его заместителей, сообщает RT. Разговоры об этом начались после публикации в издании «Украинская правда», в которой упоминается, что Зеленский рассматривает возможность увольнения начальника генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы.

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#интервью
#владимир зеленский
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Американские дипломаты предупредили о катастрофе из-за Украины
NYT: дипломаты США заявили об ударе по репутации из-за ситуации с помощью Киеву
07 февраля 2024, 03:42

Фото: iStock/lucky-photographer

Группа из нескольких американских послов, пребывающих в странах Индо-Тихоокеанского региона, призвала конгресс принять закон о помощи Украине и Израилю, указав на потенциальный риск для доверия Соединенных Штатов союзникам. Об этом сообщает газета The New York Times.
«Правительства наших партнеров США внимательно следят за тем, какие решения мы принимаем в этот исторический момент, когда наши действия будут иметь долгосрочные последствия на многие годы... Они ждут, чтобы увидеть, что в трудные времена Соединенные Штаты будут стоять рядом со своими союзниками и партнерами», — говорится в письме, подписанном девятью дипломатами.
По мнению NYT, подобные публичные обращения не характерны для дипломатического корпуса, обычно избегающего вступать во внутриполитические дебаты.

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#сша
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ВС РФ заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области
Рогов: ВС России заняли опорные пункты ВСУ у села Приютного в Запорожской области
07 февраля 2024, 03:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы России вытеснили подразделения ВСУ из нескольких опорных пунктов к северу от села Приютного в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ТАСС.
«Наши войска продвинулись на расстояние от 200 до 500 метров, в среднем на 300-400 метров, и захватили несколько опорных пунктов противника», — сказал Рогов.
Он также отметил, что населенный пункт Приютное несколько месяцев находился в серой зоне. Продвижение российских сил осуществлялось при поддержке артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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#бпла
#великобритания
#всу
#рогов
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«Алмаз-Антей» разработал дрон «Настасья»
«Алмаз-Антей» разработал дрон-конвертоплан «Настасья» для ретрансляции
07 февраля 2024, 02:59

Фото: istock / vadimrysev

Обуховский завод, входящий в концерн «Алмаз-Антей», представил новый дрон-конвертоплан под названием «Настасья», способный осуществлять ретрансляцию сигнала на расстояние до 100 км. Об этом сообщает РИА Новости.
Этот беспилотный летательный аппарат способен выполнять вертикальные взлеты и посадки, как квадрокоптер, однако оснащен также самолетным крылом для повышения скорости и дальности полета.

Представитель Обуховского завода отметил, что основное предназначение дрона «Настасья» — передача сигнала. Радиус действия БПЛА составляет 100 км.

Аппарат может нести полезную нагрузку до 3 кг различного назначения и достигать максимальной скорости полета до 100 км/ч. Дрон оборудован пятью двигателями.

Электроника на борту аппарата полностью отечественного производства, и дрон успешно прошел полигонные испытания.

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«Хотел пить кофе в Ялте»: Украинский генерал публично унизил Зеленского
Кривонос: ВСУ не обещали Зеленскому исполнить его мечту попить кофе в Ялте
06 февраля 2024, 22:43

Украинские военнослужащие не давали обещания президенту Владимиру Зеленскому вернуть Крым, а желание главы киевского режима попить кофе на набережной Ялты исключительно его проблема. Такое заявление сделал отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

«В определенных моментах Вооруженные силы не смогли реализовать прихоти и мечты господина Зеленского, но это были его мечты, которые он сам себе придумал. Военные ничего не обещали, что касается там суперуспешного наступления, взятия Крыма, как он об этом мечтал, попить кофе на набережной в Ялте», — заявил Кривонос.
Офицер также отметил, что замена главкома ВСУ Валерия Залужного на другого военачальника нецелесообразно и дестабилизирует и так сложную ситуацию в украинских войсках и в государстве в целом.

Ранее украинское СМИ сообщило о причастности СБУ к убийствам экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы и военкора Владлена Татарского. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Украинское СМИ сообщило о причастности СБУ к убийствам Кивы и Татарского
Укринформ: СБУ стоит за убийствами экс-депутата Рады Кивы и военкора Татарского
06 февраля 2024, 22:05

Фото: istock / Silent_GOS

Украинское издание «Укринформ» сообщает, что за убийствами экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы, военного корреспондента Владлена Татарского, а также покушением на других украинских и российских деятелей и политиков стоит Служба безопасности Украины.

«Служба безопасности Украины причастна к ликвидации Ильи Кивы, Владлена Татарского, генпрокурора ЛНР Сергея Горенко, депутата ЛНР Олега Попова и других предателей и врагов Украины», — пишет информагентство.
По данным издания, в СБУ подтвердили то, что сейчас операции по убийству врагов киевского режима являются одним из направлений работы спецслужбы. Помимо этого, источник «Укринформа» утверждает, что СБУ на протяжении долго времени «активно работала» на Запорожском и Херсонском направлениях против гражданского населения, которых авторы материала назвали «предателями и коллаборантами».

Ранее сообщалось, что на Украине начали расследование после скандала с прослушкой журналистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#операции
#лнр
#сбу
#служба
#убийство
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Зеленский поручил создать отдельные Силы беспилотных систем в составе ВСУ
06 февраля 2024, 21:04

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом руководитель киевского режима написал в своем Телеграм-канале.

«Только что подписал указ, который начинает создание в наших силах обороны отдельного рода сил — сил беспилотных систем», — заявил украинский лидер.
Зеленский утвердил план по формированию беспилотных сил, отметив, что это должно увеличить эффективность боевиков ВСУ на поле боя.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель в ходе планерной сессии по обсуждению помощи Украине заявила, что помощи западных союзников украинским войскам придётся обороняться водяными пистолетами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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