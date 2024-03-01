Балицкий: артиллерия ВС РФ в Запорожье имеет превосходство над противником

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Российские войска имеют явное преимущество в артиллерии в Запорожской области, и противник не в состоянии нанести достаточное количество контратак, сообщил РИА Новости губернатор региона Евгений Балицкий.
«Очевидно чувствуется наше преимущество в вооружении, особенно в артиллерии. Потому что сегодня противник абсолютно не в состоянии достойно огрызаться, и это, конечно, дает нам перспективы, дает нам возможности», – заявил он, говоря о ситуации на линии фронта, в частности, в таких районах, как Работино и Вербовое.
Ранее Минобороны РФ сообщило о закреплении позиций в Работино, где на севере разместились бойцы ВСУ.
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Александр Климов