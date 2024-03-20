Друг королевской семьи Дункан: Миддлтон ещё долго не будет в общественном поле

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
«Операция требует, чтобы женщина находилась в больнице три дня, но Кейт была там в течение двух недель. Она восстанавливалась, но от неё не было новостей до сегодняшнего дня. Можно было бы подумать, что все конспирологические теории развеются. Но на тех фото были Кейт и Уильям? <…> Всё запутанно. Но она точно ушла из общественного поля Великобритании надолго», — прокомментировал в беседе с «Известиями» Дункан.
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