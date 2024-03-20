Друг королевской семьи Дункан о романе принца Уильяма: «Всего лишь сплетни»

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Друг королевской семьи Бен Дункан назвал сообщения л романе принца Уэльского Уильяма с маркизой Роуз Чолмондели сплетнями.
«Лично я считаю, что это всего лишь сплетни. Но это любопытный слух, ведь маркиза Чолмондели и Кейт очень похожи: одинаковые каштановые волосы, большие кукольные глаза. Так что даже если Уильям и закрутил роман, то с той, которая очень похожа на его собственную жену», — высказал своё мнение в беседе с «Известиями» Дункан.
Ранее друг королевской семьи Бен Дункан заявлял, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон ушла из общественного поля Великобритании надолго. Он пояснял, что, вероятно, после операции она могла не справиться с навалившимся на неё давлением.
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