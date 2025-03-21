Друг убитого бывшего мэра Самары Тархова назвал ложной информацию о готовящихся похоронах

Виктор Тархов (Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец)
Бывший заместитель главы Самары и близкий друг экс-мэра города Виктора Тархова Александр Кузнецов опроверг сообщения о том, что готовятся похороны Тархова и его жены.
Ложную информацию распространили в телеграм-каналах. Так в постах говорилось, что близкие друзья Тарховых якобы пытаются организовать церемонию прощания, а адвокаты семьи собирают документы для того, чтобы официально признать Тарховых умершими, пишет РИА Новости.
По данным СК, девушка призналась в совершённом преступлении, также она рассказала о соучастнике, который объявлен в розыск. Также известно, обвиняемой назначена амбулаторная психиатрическая экспертиза. Кроме этого, в отношении внучки экс-мэра Самары возбуждено ещё одно уголовное дело о мошенничестве: девушка совершила махинации с автомобилем, который принадлежал её бабушке.
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«Это вранье полное... Я просто сейчас не могу назвать фамилию этого негодяя (организатора – прим. РИА Новости). <…> Окститесь, ребят, вы что. <…> Я также разговаривал со Следственным комитетом, мне сказали: пока идет следствие, никаких похорон быть не может. Вот мы найдём кусочек, тогда будем думать и решать вопрос по захоронению. Но сейчас об этом говорить просто неправильно», — сказал Кузнецов.Напомним, друг бывшего мэра Самары заявил о его исчезновении в полицию 31 января. Выяснилось, что Тархов и его супруга в последний раз выходили на связь в конце декабря. Следователи возбудили уголовное дело, была арестована внучка Тарховых — ей предъявили обвинение в двойном убийстве.
По данным СК, девушка призналась в совершённом преступлении, также она рассказала о соучастнике, который объявлен в розыск. Также известно, обвиняемой назначена амбулаторная психиатрическая экспертиза. Кроме этого, в отношении внучки экс-мэра Самары возбуждено ещё одно уголовное дело о мошенничестве: девушка совершила махинации с автомобилем, который принадлежал её бабушке.
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Анастасия Чубина