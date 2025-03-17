«Расчленение не было задумано заранее – всё пошло не по плану»: раскрыты новые подробности убийства экс-мэра Самары Тархова

Виктор Тархов (фото: РИА Новости/Юрий Стрелец)
Андрей Малахов продолжает следить за ходом расследования убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. Внучка чиновника созналась в расправе над родственниками, однако их расчленённые тела так и не были найдены.
На программу «МАЛАХОВ» пришёл писатель Олег Иванец, который издал серию книг «Бандитская Самара». Он был лично знаком с Тарховым и знает о том, что происходило в его семье. Мужчина подтвердил историю про «грузинский след» в деле. Есть сведения, что Екатерина Бельская (Тархова) познакомилась с двумя мужчинами и женщиной в Тбилиси, которые и надоумили её совершить преступление.
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«По моим данным убийства не предполагалось. Основной упор – хотели стариков опоить и одурманить. Благодаря этому затем заставить подписать документы. Но все пошло не по плану. Екатерина сама в шоке от этого. Один подельник вел дистанционно все и отдавал команды, что делать. Расчленение – он объяснял все дистанционно, это не было продумано заранее», – подчеркнул Иванец.Также писатель рассказал об отношениях в семье убитого экс-мэра Самары. Тархов был человеком, который умел дружить с теми, с кем нужно. А вот его дочь и внучка были совершенно другими. Дочь Людмилу все очень любили – у неё были три джипа охраны, всё её желания сразу же исполнялись, а местные бандиты были её друзьями. А вот внучку Екатерину никто не любил – её угнетали и игнорировали.
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Анастасия Чинкова