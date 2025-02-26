В эфире «Пусть говорят» отец внучки экс-мэра Самары раскрыл вопиющие подробности отношений с дочерью и подтвердил убийство

Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «ЧП» на НТВ)
Исчезновение бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи продолжает будоражить общественность. Их тела до сих пор не найдены, а в убийстве супругов обвиняют их внучку Екатерину Бельскую, сейчас она находится в СИЗО. Установлено, что за своего деда она получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды — 1 млн рублей.
По данным СК, в квартире экс-мэра обнаружены частицы кровеносных сосудов. Следователи выяснили, что помещение обработали химией, а мебель убрали для сокрытия следов преступления. Ранее стало известно, что сообщником внучки Виктора Тархова мог быть её любовник-заключённый, приговоренный к десяти годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. Выяснилось, что вся семья Тарховых тесно связана с криминалом.
Недавно участником программы «Пусть говорят» стал отец Екатерины Бельской, он предоставил информацию, которая осветила по-новому данную историю. Подробности — в материале «Радио 1».
Поиски останков экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги на мусорном полигоне «Преображенка» официально завершены, доказательства не найдены. Преступление могут и не раскрыть, поскольку единственная обвиняемая — внучка Екатерина Бельская — наотрез отказывается сотрудничать со следствием и упорно молчит.
Виктор Тархов (Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец)
Многие начинают подозревать, что гибель Тархова — всего лишь инсценировка. Ещё в начале расследования появилась версия, что бывший мэр Самары решил порвать связи с прошлым и улететь заграницу. В СМИ писали, что он ездил в Норвегию и Финляндию, хотя в близком окружении заявляют, что после того как Тархов переболел коронавирусом в 2020 году, он редко выходил из дома.
Неожиданно для всех объявилась дочь Тархова Людмила, которая сейчас отбывает наказание за вымогательство в особо крупном размере. Женщина проходит в деле как потерпевшая, но, со слов адвоката, не сомневается, что Екатерина никоим образом не причастна к преступлению. Она также убеждена, что её родители живы.
На передаче «Пусть говорят» родной отец Екатерины Бельской самарский криминальный авторитет Сергей Логинов заявил, что не имеет никакого отношения к исчезновению родственников. Более того, мужчина подчеркнул, что с дочерью он не общался все эти годы.
По словам Логинова, ещё два года назад Екатерина просила его припугнуть Виктора Тархова. Девушка, со слов отца, находилась в неадекватном состоянии — известно, что некогда Бельская употребляла запрещённые вещества.
Стоит отметить, что Следственный комитет не сомневается, что Екатерина причастна к убийству родственников. Ближайший месяц внучка исчезнувшего Тархова проведёт в психиатрической больнице — она практически полностью перестала разговаривать и не реагирует на внешние раздражители. Медики проверят, вменяема ли она.
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Недавно участником программы «Пусть говорят» стал отец Екатерины Бельской, он предоставил информацию, которая осветила по-новому данную историю. Подробности — в материале «Радио 1».
Всё подстроено?
Поиски останков экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги на мусорном полигоне «Преображенка» официально завершены, доказательства не найдены. Преступление могут и не раскрыть, поскольку единственная обвиняемая — внучка Екатерина Бельская — наотрез отказывается сотрудничать со следствием и упорно молчит.
Виктор Тархов (Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец)
Многие начинают подозревать, что гибель Тархова — всего лишь инсценировка. Ещё в начале расследования появилась версия, что бывший мэр Самары решил порвать связи с прошлым и улететь заграницу. В СМИ писали, что он ездил в Норвегию и Финляндию, хотя в близком окружении заявляют, что после того как Тархов переболел коронавирусом в 2020 году, он редко выходил из дома.
Заявление дочери экс-мэра Тархова
Неожиданно для всех объявилась дочь Тархова Людмила, которая сейчас отбывает наказание за вымогательство в особо крупном размере. Женщина проходит в деле как потерпевшая, но, со слов адвоката, не сомневается, что Екатерина никоим образом не причастна к преступлению. Она также убеждена, что её родители живы.
«Мы виделись с Людмилой, состояние у неё тяжёлое, тем более всё помножено на дефицит информации. <…> Но Людмила Викторовна верит, что её родители живы. Такая позиция исключает вопрос причастности дочери», — цитирует слова юриста телеканал «78».Однако, на днях стало известно, что Людмила Тархова может подать в суд иск о признании родителей умершими. Если заявление будет удовлетворено, женщина сможет рассчитывать на наследство, а это около 150 млн рублей, две квартиры, машина и активы в фирмах. Срок, в течение которого экс-мэра Самары и его жену признают умершими, может составить до двух лет.
Екатерина Бельская во время заседания Самарского областного суда по видеосвязи (Фото: РИА Новости)
Чужие люди
На передаче «Пусть говорят» родной отец Екатерины Бельской самарский криминальный авторитет Сергей Логинов заявил, что не имеет никакого отношения к исчезновению родственников. Более того, мужчина подчеркнул, что с дочерью он не общался все эти годы.
«Я не участвовал в [её] воспитании. <…> Там были тяжёлые отношения. <…> Наталья Ивановна ко мне как мама относилась. Их уже нет в живых. <…> Они никуда не ездили, ни в Финляндию никакую. <...> Екатерина — дочь мне чисто биологически. Когда мы увиделись, я обнял её и не почувствовал ничего. Чужие люди, понимаете?» — поделился своими чувствами и догадками мужчина.
Попросил достать денег: любовник-заключённый мог подтолкнуть внучку экс-мэра Самары к убийству деда и его жены
По словам Логинова, ещё два года назад Екатерина просила его припугнуть Виктора Тархова. Девушка, со слов отца, находилась в неадекватном состоянии — известно, что некогда Бельская употребляла запрещённые вещества.
Стоит отметить, что Следственный комитет не сомневается, что Екатерина причастна к убийству родственников. Ближайший месяц внучка исчезнувшего Тархова проведёт в психиатрической больнице — она практически полностью перестала разговаривать и не реагирует на внешние раздражители. Медики проверят, вменяема ли она.
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Анастасия Чубина