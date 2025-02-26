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В эфире «Пусть говорят» отец внучки экс-мэра Самары раскрыл вопиющие подробности отношений с дочерью и подтвердил убийство

Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «ЧП» на НТВ)

Екатерина Бельская (Фото: кадр из программы «ЧП» на НТВ)

Исчезновение бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи продолжает будоражить общественность. Их тела до сих пор не найдены, а в убийстве супругов обвиняют их внучку Екатерину Бельскую, сейчас она находится в СИЗО. Установлено, что за своего деда она получила причитавшиеся ему как соучредителю организации дивиденды — 1 млн рублей.
По данным СК, в квартире экс-мэра обнаружены частицы кровеносных сосудов. Следователи выяснили, что помещение обработали химией, а мебель убрали для сокрытия следов преступления. Ранее стало известно, что сообщником внучки Виктора Тархова мог быть её любовник-заключённый, приговоренный к десяти годам лишения свободы за вымогательство в особо крупном размере. Выяснилось, что вся семья Тарховых тесно связана с криминалом.

Недавно участником программы «Пусть говорят» стал отец Екатерины Бельской, он предоставил информацию, которая осветила по-новому данную историю. Подробности — в материале «Радио 1».


Всё подстроено?



Поиски останков экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги на мусорном полигоне «Преображенка» официально завершены, доказательства не найдены. Преступление могут и не раскрыть, поскольку единственная обвиняемая — внучка Екатерина Бельская — наотрез отказывается сотрудничать со следствием и упорно молчит.

Виктор Тархов (Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец)

Многие начинают подозревать, что гибель Тархова — всего лишь инсценировка. Ещё в начале расследования появилась версия, что бывший мэр Самары решил порвать связи с прошлым и улететь заграницу. В СМИ писали, что он ездил в Норвегию и Финляндию, хотя в близком окружении заявляют, что после того как Тархов переболел коронавирусом в 2020 году, он редко выходил из дома.


Заявление дочери экс-мэра Тархова



Неожиданно для всех объявилась дочь Тархова Людмила, которая сейчас отбывает наказание за вымогательство в особо крупном размере. Женщина проходит в деле как потерпевшая, но, со слов адвоката, не сомневается, что Екатерина никоим образом не причастна к преступлению. Она также убеждена, что её родители живы.

«Мы виделись с Людмилой, состояние у неё тяжёлое, тем более всё помножено на дефицит информации. <…> Но Людмила Викторовна верит, что её родители живы. Такая позиция исключает вопрос причастности дочери», — цитирует слова юриста телеканал «78».
Однако, на днях стало известно, что Людмила Тархова может подать в суд иск о признании родителей умершими. Если заявление будет удовлетворено, женщина сможет рассчитывать на наследство, а это около 150 млн рублей, две квартиры, машина и активы в фирмах. Срок, в течение которого экс-мэра Самары и его жену признают умершими, может составить до двух лет.

Екатерина Бельская во время заседания Самарского областного суда по видеосвязи (Фото: РИА Новости)


Чужие люди



На передаче «Пусть говорят» родной отец Екатерины Бельской самарский криминальный авторитет Сергей Логинов заявил, что не имеет никакого отношения к исчезновению родственников. Более того, мужчина подчеркнул, что с дочерью он не общался все эти годы.

«Я не участвовал в [её] воспитании. <…> Там были тяжёлые отношения. <…> Наталья Ивановна ко мне как мама относилась. Их уже нет в живых. <…> Они никуда не ездили, ни в Финляндию никакую. <...> Екатерина — дочь мне чисто биологически. Когда мы увиделись, я обнял её и не почувствовал ничего. Чужие люди, понимаете?» — поделился своими чувствами и догадками мужчина.

Попросил достать денег: любовник-заключённый мог подтолкнуть внучку экс-мэра Самары к убийству деда и его жены
Попросил достать денег: любовник-заключённый мог подтолкнуть внучку экс-мэра Самары к убийству деда и его жены

По словам Логинова, ещё два года назад Екатерина просила его припугнуть Виктора Тархова. Девушка, со слов отца, находилась в неадекватном состоянии — известно, что некогда Бельская употребляла запрещённые вещества.

Стоит отметить, что Следственный комитет не сомневается, что Екатерина причастна к убийству родственников. Ближайший месяц внучка исчезнувшего Тархова проведёт в психиатрической больнице — она практически полностью перестала разговаривать и не реагирует на внешние раздражители. Медики проверят, вменяема ли она.

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#самарская область
Михаил Ефремов официально подал ходатайство об УДО
26 февраля 2025, 14:09

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Пресс-служба Мосгорсуда)

Михаил Ефремов официально подал ходатайство об условно-дословном освобождении (УДО). В суд уже поступили соответствующие документы, пишет Агентство городских новостей «Москва».
Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит ходатайство 24 марта в 10:00, уточняет АГН.

Вечером 8 июня 2020 года на Смоленской площади актёр, находящийся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Водитель встречной машины скончался в больнице от полученных травм.

Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в гибели мужчины и вынес приговор о лишении свободы на 7,5 лет.

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«Атлантический циклон»: Синоптик рассказал о погоде до 8 марта
Синоптик Варакин: к началу марта в Москве будут плюсовые температуры
26 февраля 2025, 13:06

Фото: iStock/Pavel Byrkin

Зима подходит к концу. Жителей Москвы и области погода радует солнцем. Означает ли это то, что весна на пороге и градусы на термометре скоро станут плюсовыми?
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что в ближайшие дни серьезных изменений в погоде не ожидается.

«Будет солнце, легкий морозец, как у Пушкина. Ночью до -10, днем около нуля. Естественно, с каждым днем у нас увеличивается продолжительность светлого времени, солнечные лучи идут к перпендикулярному, а не по касательной. К первому марта, возможно, в самой Москве будет 1, 2 градуса», — поделился прогнозом синоптик.

По его словам, с первого на второе марта будет падать давление в связи с влиянием атлантического циклона.

«Поэтому мы ждем слабый снег, потом слякоть и гололедицу. Несмотря на возможную плюсовую температуру, отрицательные градусы по ночам сохранятся до 8 числа», — сказал Варакин.

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#синоптики
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#прогноз погоды
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Психоаналитик назвала две неожиданные причины скандального деления имущества между супругами
Психоаналитик Смолярчук: экс-супруги делят имущество из-за мести
26 февраля 2025, 11:54

Фото: iStock/AndreyPopov

Многие супруги после развода «превращаются» в врагов. Они скандалят и делят имущество, забывая, казалось бы, об искренних чувствах, которые были ранее.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» назвала две причины, из-за которых семьи скандально делят имущество через суд.

«В среднестатистических семьях люди делят барахло только по двум причинам: чтобы выжить и чтобы отомстить. Первая причина связана именно с финансами. Мужчине, если он обычный служивый работник, нужно куда-то выйти. Поэтому и приходится это делить. А вторая причина — это когда люди делят предметы, которые не представляют никакой ценности. Они в отношениях перешли в острый конфликт, где доказывают невозвратимую ценность. И тогда постоянно друг друга судят, вызывают в суды и так далее», — рассказала эксперт.

По ее словам, месть в разводе происходит из-за желания доказать партнеру, что ему плохо, обратить внимание на одиночество.

«Люди таким образом хотят подчеркнуть: тебе будет плохо без меня, ты будешь страдать», — заключила психоаналитик.

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«Не до жиру»: 14 российских производителей попались на фальсификации молочной продукции
«Известия»: У ряда производителей в РФ найдены фальсификаты молочных продуктов
26 февраля 2025, 11:52

Фото: istockphoto/gpointstudio

У 14 российских производителей молочной продукции были обнаружены фальсифицированные молочные продукты. Под видом, например, натуральных масла и творога продавались фальсификаты с растительными жирами, стеринами и запрещенной трансглютаминазой, которых в указанных продуктах быть не должно.
Товары реализовывались через крупные торговые сети, такие, как «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф» и других, сообщают «Известия». Генеральная прокуратура уже поручила провести проверку указанной продукции на предмет выявления признаков фальсификации. Представители Общественного совета при Роспотребнадзоре обратились в министерство промышленности и торговли РФ с просьбой изъять товары из продажи.

В обращении, переданном в Минпродторг главой Общественного совета при ведомстве Олегом Павловым указано, что на основе лабораторных исследований в образцах продукции 14 производителей выявлены несоответствия по массовой доле белка, массовой доле жира и/или жирнокислотному составу. Инициаторы обращения просят наказать недобросовестных заводчиков, а некачественную продукцию убрать с полок магазинов.

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Состояние папы Римского ухудшилось: что говорит «Пророчество о Папах» и почему после смерти Франциска нужно ждать конца света?
26 февраля 2025, 11:38

Папа Римский Франциск (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

14 февраля 88-летний папа Римский был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей. 22 февраля стало известно об ухудшении состояния Франциска. Эта новость вызвала широкий резонанс в обществе католиков. Оказывается, существует «Пророчество о Папах» согласно которому Франциск может быть последним предстоятелем католической церкви. Некоторые предполагают, что после него может наступить конец цивилизации. Подробности – в материале «Радио 1».

«Пророчество о Папах»: о чем, что означает


Уже на протяжении нескольких сотен лет католиков всего мира волнует вопрос о подлинности так называемого «Пророчества о Папах» — документа, который может быть настоящим историческим артефактом. В этом предсказании, написанном на латыни, содержится 112 символических описаний римских первосвященников, начиная с Папы Целестина II (1085-1143).

Согласно наиболее распространенной версии, этот документ принадлежит епископу из Ирландии Святому Малахии (1094-1148). Считается, что он запечатлел видение всех будущих Пап, начиная с его времени и заканчивая последними днями. Впервые «Пророчество о Папах» было опубликовано лишь в 1595 году. Легенда гласит, что оригинальный манускрипт Святого Малахии был найден в архиве Ватикана одним из ученых монахов и без разрешения понтифика издан в Венеции.


Предсказание конца света в «Пророчестве о папах»


Фото: iStock/uzhursky

Даже если рассматривать «Пророчество Малахии» как подделку или мистификацию (Католическая церковь до сих пор не приняла окончательного решения по этому поводу), стоит отметить, что описанные в нем Папы удивительным образом совпадают со своими историческими аналогами. Предсказание завершается на последнем Папе под номером 266 (или № 112 в списке Малахии). Этот Папа — Франциск I, избранный в 2013 году и до сих пор возглавляющий Святой Престол.

О последнем Папе в этом спорном историческом манускрипте сказано следующее: «Во время последних гонений Святой Римской Церкви воссядет Пётр Римлянин, который будет пасти овец среди множества терзаний; после чего город семи холмов будет разрушен, и Судия страшный будет судить народ свой. Конец».


Состояние здоровья папы Франциска


14 февраля 88-летний папа Римский был госпитализирован с инфекцией дыхательных путей. 22 февраля стало известно об ухудшении состояния Франциска: ему потребовалась медицинская помощь из-за затяжного астматического респираторного кризиса, и ему сделали переливание крови.

Гвардия Швейцарии ответила на информацию о подготовке похорон папы Римского
Гвардия Швейцарии ответила на информацию о подготовке похорон папы Римского

На фоне критического состояния и преклонного возраста понтифика в Интернете активно обсуждают пророчество, согласно которому Франциск может быть последним предстоятелем католической церкви. Некоторые предполагают, что после него может наступить конец цивилизации или, по крайней мере, католической церкви. В ответ на обсуждение пророчества о последнем папе католики России призвали сосредоточиться на молитвах за здоровье 88-летнего Франциска, а не на спекуляциях о предстоящем Апокалипсисе.

В Римско-католической Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Павел Пецци подчеркнул важность объединения в молитве и отметил, что Церковь не занимается слухами и пророчествами.

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