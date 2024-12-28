Друг Яниса Тиммы рассказал об изменах Седоковой

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Предприниматель Марк Пугачев, друг латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказал, что Анна Седокова изменяла супругу, когда они были женаты.
В своём телеграм-канале бизнесмен написал, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» выжала из мужа все, что могла, оставив его «с пустым кошельком и разбитой душой». Пугачёв также заявил, что его друг прощал все измены бывшей жене, продолжая носить ее на руках.
Ранее стало известно, что Анна Седокова не приехала на церемонию прощания с Янисом Тиммой, которая прошла в Риге. На ней присутствовали его родители и первая жена блогер Сана Оша. Сына Кристиана не взяли, чтобы не травмировать.
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«Любила только его деньги! Любовь не проходит, когда заканчиваются деньги и появляются трудности», — поделился бизнесмен.
Ранее стало известно, что Анна Седокова не приехала на церемонию прощания с Янисом Тиммой, которая прошла в Риге. На ней присутствовали его родители и первая жена блогер Сана Оша. Сына Кристиана не взяли, чтобы не травмировать.
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Александр Бойцов