«Буду любить тебя вечно»: Анна Седокова рассказала о боли утраты и организации похорон Яниса Тиммы

Анна Седокова и Яннис Тимма (Фото: соцсети/Анна Седокова)
Певица Анна Седокова рассказала, что занимается организацией похорон бывшего мужа из больницы. Несмотря на то, как тяжело ей дается утрата латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, она хочет сделать все возможное для памяти погибшего.
«Я все еще в больнице, и у меня пока не получается жить, как раньше…», — написала певица о своем состоянии в аккаунте Instagram*.Тело 32-летнего спортсмена обнаружили 17 декабря в подъезде дома в центре Москвы. По предварительным данным, причиной трагедии стало самоубийство.
Седокова и Тимма поженились в 2020 году, а их развод был официально зарегистрирован лишь в начале декабря 2024 года. Баскетболист выступал за российские клубы «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 годы.
Вместе с мамой и сестрой Яниса, а также при поддержке близких, Седокова старается организовать достойное прощание. В своем обращении в соцсетях певица поблагодарила всех за поддержку, отметив, что до сих пор не может смириться с произошедшим.
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Седокова также призвала СМИ проверять источники информации и не использовать трагедию в своих интересах. То, что гибель Яниса Тиммы стала популярной темой для обсуждения, не означает, что можно пользоваться моментом и очернять его память.
«Настоящие друзья сейчас скорбят и приносят соболезнования маме, а не раздают интервью», — указала певица.Она признала, что очень сильно скробил и ей до сих пор тяжело поверить, что Тимма действительно мертв.
«Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка. Но каждое утро я просыпаюсь в больнице и понимаю, что больше никогда не увижу тебя. Главное — помни, герой: нет ничего, что тебе не покорится. И хотя ты покинул нас, я буду любить тебя вечно — на земле и на небе», — написала Седокова про бывшего супруга.Читайте также:
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Мария Моисеева