Янис был миллионером, а умирал в голоде: первая жена Тиммы рассказала, как Седокова погубила бывшего мужа

Анна Седокова и Янис Тимма (Фото: соцсети)
Бывший супруг Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма, трагически ушел из жизни. Его тело было найдено 17 декабря в хостеле, где он остановился. Рядом с 32-летним спортсменом находился телефон с сообщением на экране: «Позвоните Анне». Причиной, по которой молодой мужчина свел счеты с жизнью, стал его болезненный развод с певицей. Кроме того, у некогда состоятельного баскетболиста были серьезные проблемы с деньгами. Как оказалось, что бывшему миллионеру было не на что купить себе даже еду расскажет «Радио 1».
Развод с женой и алименты
Из-за отношений с Анной Седоковой Янис оставил свою жену Сану Ошу, когда их сыну Кристиану было всего несколько месяцев. Сана, проживавшая в Риге с ребенком, не знала о романе мужа.
После развода она не препятствовала встречам Яниса с сыном. Однако из-за постоянных финансовых трудностей Тимма накопил значительные долги по алиментам перед первой женой. Сана подала в суд, и чтобы погасить задолженность, имущество Яниса в Риге было продано на аукционе.
В социальных сетях Сана поделилась своими мыслями о ситуации с алиментами, подчеркнув, что долго пыталась решить вопрос мирным путем, не прибегая к судебным разбирательствам.
«Помните, что изменения не происходят за день или даже за пару месяцев… В течение двух лет были проблемы с выплатами алиментов и множество других юридических вопросов», — написала модель.
Сана также косвенно уколола Анну Седокову, отметив, что Янис зарабатывал хорошие деньги, но быстро их тратил. Ей было печально осознавать, что в последние дни своей жизни Тимма занимал деньги на еду и жил в недорогом хостеле.
«Что еще можно сказать… Человека унижают, он берет деньги в долг… Я не знаю всех деталей, но помню, что он был миллионером в момент развода и подписал контракт с российским клубом на значительную сумму. Куда ушли эти деньги? Как такое возможно, что через три года он не может даже заплатить минимальные алименты своему ребенку и заканчивает свои дни в каком-то хостеле? Это должно стать темой для размышлений для многих мужчин… Напоминанием о том, как легко можно потерять все», — написала Сана.
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Крах карьеры и долги
Пока карьера Яниса шла успешно, он справлялся с алиментами. Однако вскоре он остался без доходов и накопил значительные долги перед первой женой. Сана была вынуждена обратиться в суд, и в начале ноября прошел аукцион по продаже имущества Тиммы в Риге для погашения долга. На торги были выставлены машино-место площадью 436,9 квадратных метра (начальная цена — 10 400 евро) и участок земли площадью 816 квадратных метров на проспекте Кокнесес (начальная стоимость — 1050 евро).
Нет денег на похороны
Первым, кто сообщил о материальных проблемах семьи Яниса, стал его близкий друг Гатис Лининьш. В своем посте в социальных сетях он сообщил, что у матери игрока Аусмы нет средств на организацию похорон.
Лининьш запустил сбор средств на транспортировку и прощание с баскетболистом.
«Пожалуйста, помогите нам по мере возможности, чтобы покрыть расходы на возвращение Яниса домой и его похороны в Латвии. Несмотря на его недавний выбор, Янис всегда останется в памяти как добрый, амбициозный и улыбчивый человек. Мы будем благодарны за любую помощь», — написал он.
Янис Тимма (Фото: соцсети)
По предварительным оценкам, семье требовалось около 40 тысяч евро на перевозку тела и похороны, которые планировались в Риге. В это время преданные фанаты Яниса Тиммы начали задаваться вопросом, куда же делись все средства, которые он зарабатывал, играя в NBA. Некоторые предположили, что баскетболист мог потратить свои деньги на Седокову.
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Блогер и еще один близкий друг баскетболиста Марк заявил, что именно Анна Седокова навсегда разрушила все планы молодого и талантливого спортсмена. Он предположил, что она извлекла из него все финансовые ресурсы, а когда Тимма утратил статус завидного жениха и богатого человека, просто пренебрегла его чувствами.
«Она хочет тусовки, богатую жизнь. Это все позаканчивалось. Он потерял голову от любви. И пишут, что он слабый был, — такого говорить не надо. Слабый бы такого не сделал, он был одержим ею. Он очень любил ее детей. Я уверен, что у Ани есть какой-то покровитель, который помогает ее обелить», — вдруг заявил он.Читайте также:
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Анастасия Хохлова