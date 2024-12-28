Седоковой не было: как прошли похороны Яниса Тиммы и почему телефон, найденный возле его тела, скрывают от семьи

Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсеть «ВКонтакте»)
В Латвии 27 декабря простились с баскетболистом Янисом Тиммой. Траурная церемония, объединившая прощание и панихиду, прошла в здании крематория, где тело спортсмена должны кремировать. О том, где будет захоронен прах Яниса не сообщается, пишет газета «Аргументы и факты».
На церемонии присутствовали родители баскетболиста, его старшая сестра Ледле и первая жена Тиммы Сана Оша, мать его единственного сына Кристиана. Приехали одноклассники Яниса и латвийские спортсмены, которые играли с ним на родине в одной команде. Был и глава баскетбольной ассоциации Латвии, экс-президент страны Раймонд Вейонис, который в своё время официально запретил Тимме играть в Латвии из-за отъезда в Россию и контракта с российской командой. О том, как прошли похороны спортсмена, читайте в материале «Радио 1».
Папа Яниса, баскетбольный тренер Райтис Тимма сквозь слёзы произнёс: «Он был хороший мальчик, хороший сын. Люблю сына».
Мама баскетболиста и его сестра Ледле не захотели общаться с журналистами. А Сана Оша, с которой Янис прожил девять лет, накануне выложила большой пост в своей социальной сети.
Первая жена баскетболиста рассказала, что пять лет с момента знакомства Тиммы с Седоковой обернулись кошмаром.
Она добавила, что если Янис звонил сыну, то только тогда, когда рядом не было Анны.
Сана призналась, что хочет забыть всю эту историю, как страшный сон.
Певицы Анны Седоковой, второй жены Тиммы, на похоронах не было. Накануне она опубликовала пост, в котором написала: «Я буду любить тебя вечно — на земле и на небе». Эти слова отличались от её первой реакции на известие, что спортсмен умер. Тогда, выйдя в эфир в слезах, Анна сказала, что в последнее время её жизнь «превратилась в ад».
Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсеть «ВКонтакте»)
На церемонию прощания с Тиммой из Майами прилетел и его друг Марк Пугачев, он привёз родителям любимую собаку спортсмена — Бу.
Когда Янис уезжал из США в Москву, чтобы помириться с Седоковой, он оставил животное на две недели у Пугачёва. Марк приютил у себя собаку и пообещал, что привезёт её родителям. Обещание он выполнил.
В своих постах в соцсетях Пугачев отметил, что телефон, который лежал рядом с телом Тиммы, его родителям не отдали. Марк считает, что нужно опубликовать последнюю переписку Яниса с Анной, чтобы выяснить, почему спортсмен решился на отчаянный шаг.
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Отец с трудом сдерживал слёзы
Папа Яниса, баскетбольный тренер Райтис Тимма сквозь слёзы произнёс: «Он был хороший мальчик, хороший сын. Люблю сына».
Мама баскетболиста и его сестра Ледле не захотели общаться с журналистами. А Сана Оша, с которой Янис прожил девять лет, накануне выложила большой пост в своей социальной сети.
Звонил сыну, когда рядом не было Анны
Первая жена баскетболиста рассказала, что пять лет с момента знакомства Тиммы с Седоковой обернулись кошмаром.
«<…> была полностью прервана коммуникация со всеми... как со мной, матерью ребёнка, так и с отцом, с матерью на годы... с друзьями... со всеми», — писала Сана.
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Она добавила, что если Янис звонил сыну, то только тогда, когда рядом не было Анны.
Сана призналась, что хочет забыть всю эту историю, как страшный сон.
«Многие из вас быстро всё забудут, но для нашей семьи эти события стали эмоционально травмирующими», — заключила первая жена спортсмена.
Седокова не приехала
Певицы Анны Седоковой, второй жены Тиммы, на похоронах не было. Накануне она опубликовала пост, в котором написала: «Я буду любить тебя вечно — на земле и на небе». Эти слова отличались от её первой реакции на известие, что спортсмен умер. Тогда, выйдя в эфир в слезах, Анна сказала, что в последнее время её жизнь «превратилась в ад».
Янис Тимма и Анна Седокова (Фото: соцсеть «ВКонтакте»)
На похороны Яниса привезли его любимую собаку по кличке Бу
На церемонию прощания с Тиммой из Майами прилетел и его друг Марк Пугачев, он привёз родителям любимую собаку спортсмена — Бу.
Когда Янис уезжал из США в Москву, чтобы помириться с Седоковой, он оставил животное на две недели у Пугачёва. Марк приютил у себя собаку и пообещал, что привезёт её родителям. Обещание он выполнил.
В своих постах в соцсетях Пугачев отметил, что телефон, который лежал рядом с телом Тиммы, его родителям не отдали. Марк считает, что нужно опубликовать последнюю переписку Яниса с Анной, чтобы выяснить, почему спортсмен решился на отчаянный шаг.
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Анастасия Ларина