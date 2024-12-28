Седоковой не было: как прошли похороны Яниса Тиммы и почему телефон, найденный возле его тела, скрывают от семьи

В Латвии 27 декабря простились с баскетболистом Янисом Тиммой. Траурная церемония, объединившая прощание и панихиду, прошла в здании крематория, где тело спортсмена должны кремировать. О том, где будет захоронен прах Яниса не сообщается, пишет газета «Аргументы и факты».