Вскрылись новые детали: почему Ян Абрамов вдруг согласился на развод с Алсу и о чем запретил говорить адвокату

Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Певица Алсу и ее супруг Ян Абрамов расторгли брак спустя 18 лет совместной жизни. Несмотря на то, что основной версией разрыва пары считалась измена миллионера, коллеги артистки и поклонники знаменитого семейства до последнего надеялись, что супруги смогут сохранить брак. Однако, по словам адвоката Яна Абрамова, вскрылось новое обстоятельство, которое заставило супругов окончательно разорвать отношения. О том, что на самом деле стало причиной развода, с кем останутся дети и правда ли, что у Алсу появился новый избранник – читайте в материале «Радио 1».
Новое обстоятельство в деле о разводе Алсу
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
27 августа суд официально завершил процесс развода между Яном Абрамовым и Алсу. Им предоставляли шанс наладить отношения, но певица оставалась непреклонной. Ранее адвокат Яна Александр Добровинский намекал на некоторые обстоятельства, которые не позволят паре сохранить отношения.
«Недавно стали известны детали, по которым дальнейшая совместная жизнь пары была невозможна. Сегодня официально завершено это дело, и обе стороны осознают ситуацию. К сожалению, это финал», — заявил он.При этом правозащитник воздержался от раскрытия каких-либо деталей. Единственное, что стало известно от адвоката — инициатором развода является артистка. Абрамов, напротив, до последнего пытался сохранить семейные узы.
«Ян — восточный человек. Для него крайне важно ощущение семьи и домашнего уюта. Осознавая возможность своей ошибки, он стремился как-то сгладить ситуацию», — отметил светский обозреватель Феликс Грозданов в беседе с «Пятым каналом».
Правда ли Абрамов изменил Алсу
Проблемой, которую многие связывают с кризисом в отношениях Абрамова и Алсу, стала измена бизнесмена. В интернете активно обсуждают его предполагаемый роман с Анастасией Решетовой, экс-партнёршей Тимати. Именно это, по слухам, стало последней каплей для Алсу.
«Существует мнение, что Ян Абрамов действительно изменил с Настей Решетовой», — уточнил журналист Антон Беккужев.
Аналогичным мнением с журналистами поделилась звездный адвокат Екатерина Гордон, отметив, что из-за постоянных слухов об измене мужа Алсу пережила стресс.
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Раздел элитной недвижимости
Бывшим супругам предстоит решить вопросы раздела имущества, включая элитные объекты в России и за границей.
Кроме того, у Алсу и Абрамова есть целый автопарк люксовых автомобилей, акции крупных бизнесов и доли в компаниях. Как сообщают СМИ, певица уже подала иск к Яну на сумму десять миллиардов рублей.
«Эта подача иска свидетельствует о том, что супруги не смогли достичь соглашения. Речь не идет о каких-либо огромных отступных», — пояснила Гордон.
Тем не менее, спора о размере алиментов между Абрамовыми не предвидится. Ян заявил, что готов удовлетворить любые просьбы и продолжит обеспечивать своих троих детей всем необходимым, включая расходы на персонал и заграничный отдых. Дети будут жить с матерью, и этот вопрос был решен без конфликта.
Личная жизнь Алсу
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
После объявления о разводе Алсу изменила свой имидж. Ранее она предпочитала сдержанные образы, а теперь выбирает яркие и смелые наряды. Все, кто встречает певицу, единодушны в том, что ей идет новое состояние.
«Я разговаривал с Алсу вчера. Она сказала, что счастлива и может делать всё, что ей хочется», — рассказывает журналист Грозданов.Кроме того, прежде появились слухи о том, что у Алсу появился новый мужчина. Поклонники артистки предполагают, что именно этот факт имел ввиду адвокат Абрамова, когда говорил о некотором обстоятельстве, препятствующем примирению супругов.
«Я уверен, что придет момент, когда получу от моего клиента разрешение на публикацию. Однако он очень бережно относится даже к своим бывшим. Поэтому не уверен, что когда-либо получу от него согласие что-то сказать», — ответил Добровинский на вопросы журналистов о том, что именно стало известно Яну Абрамову об Алсу.Читайте также:
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Анастасия Хохлова