Обвинения в эскорте и цитата из Корана: Алсу впервые отреагировала на слова Решетовой об интиме с Абрамовым

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
С началом бракоразводного процесса певицы Алсу и миллионера Яна Абрамова модель Анастасия Решетова ежедневно начала подвергаться критике. В СМИ появилась информация о том, что именно она стала причиной расставания знаменитой пары. Накануне бывшая возлюбленная Тимати впервые открыто высказалась о своих переживаниях, связанных с травлей в интернете, на что тут же отреагировала Алсу. Подробнее о скандальных заявлениях известных брюнеток в адрес друг друга расскажет редакция «Радио 1».
Решетова стала причиной развода Абрамова и Алсу
В прошлом году появились слухи о том, что модель Анастасию Решетову неоднократно видели с Яном Абрамовым, мужем певицы Алсу. На фоне этих сплетен Алсу подала на развод и намекнула на возможные отношения между Анастасией и Яном, назвав её девушкой «с низкой социальной ответственностью».
Заявление Решетовой об Алсу
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В интервью своему другу и бывшему стилисту Алеко Решетова призналась, что ей было тяжело справляться с негативом в Сети, который обрушился на неё после развода Алсу и ее обвинений. Анастасия подчеркнула, что не считает себя любовницей женатого мужчины или эскортницей.
«Я не воспринимаю себя так, как меня называли. Мои близкие, которые хорошо знают меня и мою жизнь, тоже так не думают. Это для меня самое важное. Люди видят только то, что хотят видеть. Но, что самое главное, это никак не влияет на мою реальную жизнь. Для меня важно мнение тех, кого я люблю и кто рядом со мной», — поделилась Анастасия Решетова.
При этом она несколько раз намекнула, что травля не возникла без причины. Модель дала понять, что у неё всё же было общение с Абрамовым.
Алсу обратилась к Решетовой после интервью
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Алсу, посмотрев интервью соперницы, выразила свое возмущение. Финалистка «Евровидения-2000» заявила, что модели не удастся обмануть общественность.
«Лицемеры, кого вы пытаетесь обмануть?» — эмоционально обратилась Алсу к Анастасии Решетовой после её интервью.
41-летняя певица утверждает, что Решетова пытается ввести людей в заблуждение и даже процитировала Коран.
«Твой Господь знает, что у вас на сердце. (Коран 28:69)», — отметила Алсу.
Она также пояснила, что эта цитата из Корана связана с широко обсуждаемым скандалом.
«Тот, кто знает, поймет», — добавила певица.
Решетова приняла ислам
Напомним, в 2021 году Анастасия Решетова начала изучать мусульманскую религию, после чего стала появляться на публике в хиджабе. Позже модель рассказала, что исповедует ислам и читает Коран.
Вероятно, в этой связи Алсу обратилась к Решетовой, процитировав строки из священной книги.
При этом в социальных сетях у брюнетки до сих пор есть фото в бикини, что вызывает возмущение у подписчиков модели. Несмотря на критику, Решетова призывает публику уважать других и никого не осуждать.
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