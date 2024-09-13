Обвинения в эскорте и цитата из Корана: Алсу впервые отреагировала на слова Решетовой об интиме с Абрамовым

Певица Алсу и ее супруг Ян Абрамов расторгли брак спустя 18 лет совместной жизни. Несмотря на то, что основной версией разрыва пары считалась измена миллионера, коллеги артистки и поклонники знаменитого семейства до последнего надеялись, что супруги смогут сохранить брак. Однако, по словам адвоката Яна Абрамова, вскрылось новое обстоятельство, которое заставило супругов окончательно разорвать отношения. О том, что на самом деле стало причиной развода, с кем останутся дети и правда ли, что у Алсу появился новый избранник – читайте в материале «Радио 1».