«Другого не дано»: как должны наказать блогера из Дагестана, топтавшего крест

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Блогера Хавиера Ярмагомедова, который глумился над православным крестом в прямом эфире, необходимо строго наказать, согласно законам России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил муфтий Исмаил Бердиев.
«Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон. Нарушил – отвечай. Без церемоний. Другого не дано», — сказал собеседник агентства.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн жестко осудил действия Ярмагомедова, призвав правоохранительные органы заняться этим делом, наказав злоумышленника.
По словам самого блогера, он действовал в «целях самозащиты». Позже он принес извинения за то, что растоптал и оплевал крест, однако через некоторое время появилась информация о задержании Ярмагомедова.
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Никита Кротов