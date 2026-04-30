Друзь может лишиться статуса магистра легендарной программы «Что? Где? Когда?»

30 апреля 2026, 13:08

Mash: Ведущий Друзь может лишиться статуса магистра «Что? Где? Когда?»

Ведущий и магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может лишиться статуса из-за нарушения правил использования бренда. Как сообщает Mash, инцидент произошёл на корпоративе, где знаток принёс хрустальную сову — это прямо противоречит запрету на любые отсылки к телеигре в его коммерческой деятельности.