Друзь может лишиться статуса магистра легендарной программы «Что? Где? Когда?»
Ведущий и магистр «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может лишиться статуса из-за нарушения правил использования бренда. Как сообщает Mash, инцидент произошёл на корпоративе, где знаток принёс хрустальную сову — это прямо противоречит запрету на любые отсылки к телеигре в его коммерческой деятельности.
Однажды Друзь уже получил жёлтую карточку — штраф и выговор за частный выезд с полным воссозданием атмосферы ЧГК. Заказчики выложили отметку в соцсетях, что привело к санкциям — сумма штрафа превысила гонорар, а Друзю пригрозили расторжением телеконтракта.
Сейчас за базовый гонорар в 480 тысяч рублей можно провести интеллектуальную игру с ведущим Александром Друзем — те же 2 часа 10 минут, но без символики. За полное погружение с волчком, чёрным ящиком и столами заказчики платят от 1,1 до 3 миллионов рублей, но деньги идут правообладателю.
Без разрешения использовать бренд запрещается. За соблюдением следят специальные люди, мониторящие соцсети гостей. Сам Друзь подтвердил, что с 2017 года правила ужесточились, и любые атрибуты без отчислений невозможны.
