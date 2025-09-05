В метро Москвы запустили тематический поезд к 50-летию игры «Что? Где? Когда?»
В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 50-летию легендарной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В оформлении вагонов представлена история программы, интересные факты о создателях и знатоках, а также вопросы из разных лет существования передачи.
Торжественная церемония запуска поезда состоялась 4 сентября 2025 года на Сокольнической линии метро. В мероприятии принял участие заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, который отметил особую связь игры с московским метрополитеном:
«За все время существования программы десятки вопросов были посвящены Московскому метрополитену. Поздравляем «Что? Где? Когда?» и желаем долгих лет в эфире!».
Поезд оформлен в тематическом дизайне, где в пяти вагонах представлена подробная информация об основных этапах развития игры за 50 лет. Пассажиры могут ознакомиться с редкими фотографиями, узнать о создателях программы Владимире Ворошилове и Наталии Стеценко, а также о самых известных знатоках клуба.
Особенностью поезда является интерактивный элемент — пассажиры могут попробовать ответить на вопросы, которые телезрители разных лет отправляли знатокам. Во время поездки также звучит тематическая озвучка с дополнительными фактами об игре.