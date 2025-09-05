В метро Москвы запустили тематический поезд к 50-летию игры «Что? Где? Когда?»

05 сентября 2025, 05:47

Фото: istock/Anze Furlan / psgtproductions

В московском метро начал курсировать тематический поезд, посвященный 50-летию легендарной интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». В оформлении вагонов представлена история программы, интересные факты о создателях и знатоках, а также вопросы из разных лет существования передачи.





Торжественная церемония запуска поезда состоялась 4 сентября 2025 года на Сокольнической линии метро. В мероприятии принял участие заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, который отметил особую связь игры с московским метрополитеном:





«За все время существования программы десятки вопросов были посвящены Московскому метрополитену. Поздравляем «Что? Где? Когда?» и желаем долгих лет в эфире!».