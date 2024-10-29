Умер участник «Что? Где? Когда?» и экс-глава пресс-службы «Росатома» Черемисинов

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Экс-директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Черемисинов умер на 56-м году жизни.
Отмечается, что на протяжении более чем семи лет он представлял корпорацию в программе «Что? Где? Когда?». Он защищал интересы знатоков, помогал разбираться со сложными игровыми ситуациями, а также вручал приз «Хрустальный атом» самому лучшему знатоку.
О его кончине сообщили в Telegram-канале телепрограммы «Что? Где? Когда?». При этом без уточнения причины смерти. Прощание с Черемисиновым состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября.
Команда телеигры выразила соболезнования родным и близким Черемисинова.
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О его кончине сообщили в Telegram-канале телепрограммы «Что? Где? Когда?». При этом без уточнения причины смерти. Прощание с Черемисиновым состоится в Нижнем Новгороде 1 ноября.
Команда телеигры выразила соболезнования родным и близким Черемисинова.
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Анастасия Чинкова