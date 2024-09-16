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В Электростали на выставке-пристройстве бездомные животные получат шанс найти новый дом

16 сентября 2024, 15:56
Фото: istockphoto / alexei_tm

Фото: istockphoto / alexei_tm

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5 октября в гипермаркете «Глобус» состоится выставка-пристройство «С первого взгляда», где каждый сможет найти себе верного друга из приюта, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На мероприятии будут представлены социализированные, привитые и стерилизованные животные, которые ищут новый дом. Их можно будет забрать бесплатно, заключив договор ответственного содержания и предоставив паспорт.

Кроме того, на выставке пройдёт интересные мастер-классы для детей и взрослых, а также любой желающий сможет помочь бездомным животным, принеся им корм.



Площадка будет работать с 12:00 до 18:00 по адресу: городской округ Электросталь, поселок Случайный, массив 1, стр. 2.

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#корм
#электросталь
#бездомные животные
#приют
В Павловском Посаде после благоустройства открылся парк «Меленки»
16 сентября 2024, 16:14

Фото: Министерство благоустройства Московской области

В Павловском Посаде завершились работы по благоустройству парка «Меленки», расположенного на берегу реки Клязьма. Торжественное открытие обновлённой зоны отдыха прошло в воскресенье, 15 сентября, сообщает Министерство благоустройства Московской области.
Название парка связано с деревней Меленки, которая располагалась на этом месте до середины XIX века. В XVIII веке здесь функционировали мельницы, моловшие муку, что и стало причиной появления топонима.

«В 1844 году деревни, включая Меленки, объединились в город Павловский Посад, а сегодня этот район приобрёл новую жизнь в виде современной парковой зоны, которая станет популярным местом отдыха для жителей и гостей области. Парк расположился между Старопавловским районом и микрорайоном Меленки, что делает его доступным для жителей разных частей города. Пространство станет местом притяжения для всех, благодаря своему уникальному расположению и современному благоустройству», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Парк «Меленки» представляет собой многофункциональное пространство для активного и культурного времяпрепровождения. На его территории расположены детские и спортивные площадки, всесезонный аттракцион в виде горки, а также зоны для проведения общественных мероприятий. Уникальными составляющими парка являются тематическая зона «Цветущая поляна» и уголок романтики под названием «Тайна сердца». Эти локации предназначены для организации различных событий и семейных прогулок, обеспечивая при этом атмосферу уюта и комфорта.

Смотровая площадка парка открывает захватывающие виды на живописные окрестности, включая реку Клязьму и озеро Карповское. Посетители могут наслаждаться красотой природы, прогуливаясь по пешеходным дорожкам или отдыхая в специально оборудованных зонах. Для удобства посетителей предусмотрены туалеты и охранный пункт, гарантирующий безопасность на территории.

Близость к природным объектам, таким как река Клязьма и озеро Карповское, придаёт парку особую атмосферу и делает его привлекательным местом для отдыха на свежем воздухе.

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#павловский посад
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#московская область
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В подмосковном Восходе стартовал капремонт школы
16 сентября 2024, 15:59

Фото: Ксения Афонина

Капитальный ремонт здания школы начался в городском округе Восход, в настоящее время на объекте ведутся демонтажные работы, передаёт корреспондент Ксения Афонина.
«Работы по модернизации здания школы стартовали в начале сентября. Контрактом предусмотрен комплексный ремонт, который включает в себя обновление фасадов, крыши, крыльца, замену всех внутренних инженерных сетей, дверей и окон, а также отделку помещений», — сообщил замглавы городского округа Восход Евгений Назаренко.
Он добавил, что на капитальный ремонт школы выделено 339 миллионов рублей.

Отмечается, что на объекте заняты около десяти человек, сейчас рабочие демонтируют крыльцо и очищают фасад. Подрядчиком проведения капитального ремонта является компания ТСП.

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#школа
#капремонт
#капитальный ремонт
#московская область
#подмосковье
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На участке трассы М-5 «Урал» в Люберцах временно перекроют проезд
16 сентября 2024, 15:47

Фото: iStock/Frank Armstrong

Проезд на участке федеральной трассы М-5 «Урал» на территории городского округа Люберцы временно перекроют в ночь на 3 октября для проведения монтажных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центравтомагистраль.
«Перекрытие движение планируется в период с часа ночи до четырёх часов утра не более чем на 25 минут на участке в сторону Москвы на 22,2 километре Новорязанского шоссе — в районе гипермаркета «Глобус», — говорится в сообщении.
Объехать перекрытый участок дороги можно будет по Рязанскому шоссе в Люберцах. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее продумать альтернативные маршруты с учётом ограничений.
Фото: пресс-служба МТДИ МО

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#ограничение движения
#люберцы
#минтранс мо
#шоссе
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Депутат ЗС СПб Крупник призвал изменить правила трудоустройства в такси
16 сентября 2024, 15:46

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил о необходимости изменить правила трудоустройства в такси в крупных городах и мегаполисах.
«Водители не знают дорог и маршрутов без использования навигатора, не владеют русским языком в должной мере, не знакомы с нормами этикета, допускают нарушение личных границ, совершают правонарушения и даже преступления и т. д. К потенциальному таксисту должны применяться повышенные требования к владению русским языком», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра транспорта России Романа Старовойта.

До этого пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила, что на неделе с 9 по 15 сентября на дорогах Москвы произошло 221 ДТП.

«За прошедшую неделю на дорогах Москвы зарегистрировано 221 ДТП, в которых три человека погибли и 233 получили ранения. В числе пострадавших 34 ребёнка. Наиболее распространенными видами ДТП стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В 22,4% случаев наездов на пешеходов аварии произошли в зоне действия переходов», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее Министерство транспорта Московской области напоминало о важности соблюдения правил дорожного движения и недопустимости вождения в нетрезвом виде.

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#аварии
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#правонарушения
#закон
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В Подмосковье в преддверии зимы стартуют пробные топки
16 сентября 2024, 15:41

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области с 16 сентября начинаются пробные топки на объектах теплоснабжения. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Хромушин.
«Начинается поочерёдный запуск каждого котла. Перед этим проходит проверка исправности газового оборудования, циркуляции насосов котлов. По результатам пробных топок составляются акты, и мы понимаем, что котёл запустился, работает как надо. По нашему нормативному документу с 15 сентября все магистральные сети должны быть заполнены теплоносителем под давлением и находиться в таком состоянии непосредственно до запуска котельных», – пояснил Хромушин в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов.
На совещании стало известно, что подготовку многоквартирных домов Подмосковья к отопительному сезону должны закончить в октябре.

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#отопление
#отопительный сезон
#евгений хромушин
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
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В Московской области в октябре завершат подготовку многоквартирных домов к зиме
16 сентября 2024, 15:29

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подготовку многоквартирных домов Подмосковья к отопительному сезону закончат в октябре. Такую задачу губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил в ходе еженедельного совещания с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов. По его словам, сроки проведения всех мероприятий необходимо держать на контроле, а там, где это необходимо, ускорить темпы подготовки.
«Мы ведём масштабную работу перед стартом отопительного сезона. Это модернизация котельных и теплосетей, подготовка многоквартирных домов. На особом внимании сейчас – ряд территорий, где реализуются концессионные соглашения. Это городские округа Пушкинский, Сергиево-Посадский, Солнечногорск и Воскресенск. Важно в кратчайшие сроки завершить подготовку всех систем к осенне-зимнему период», – сказал Воробьёв.
Он добавил, что при подготовке МКД к зиме очень важно состояние инженерных систем, коммуникаций, теплоизоляции трубопроводов на чердаках и в подвалах, наружных стен. Тепло должно приходить в квартиры. Главам городских округов необходимо взять на личный контроль устранение всех нарушения совместно с управляющими компаниями.

Всего в Подмосковье – около 54 тыс. многоквартирных домов. В этом году провели проверку более 27 тыс. из них. Это МКД не выше пяти этажей, дома, построенные до 1990 года, а также жилые строения, по которым поступало большое количество жалоб жителей.

В зоне особого контроля – 8 663 дома. Это МКД со скатной кровлей и верхней разводкой. Каждый осмотрели специалист. Сейчас идёт устранение нарушений. Работы завершат в октябре.

Зампредседателя правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов отдельно рассказал о подготовке к холодам МКД в Подольске
«Мы были там в субботу. В последние две недели в Подольске идёт активная поставка материалов. На складах сейчас – 80 тыс. погонных метров утеплителей труб. Суммарная же протяжённость труб в округе составляет 160 тыс. погонных метров. Таким образом, в ближайший месяц половину из этого объёма должны утеплить. Мы видим положительную динамику работ. Не только поступают материалы, но и люди набираются в штат», – сказал Мурашов.
Он добавил, что в течение октября все работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду должны завершиться.

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#мкд
#дома
#зима
#отопительный сезон
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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#минчистоты
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Правительство поддержало проект о наказании за повторное управление без ОСАГО
16 сентября 2024, 15:28

Фото: istockphoto/Fahroni

Правительство Российской Федерации одобрило проект, который вводит административную ответственность за повторное управление транспортным средством без действующего полиса ОСАГО. Об этом информирует РИА Новости.
В копии отзыва кабмина, который имеется в распоряжении агентства, указано, что концепция законопроекта, направленная на обеспечение выполнения владельцем транспортного средства обязательства по страхованию своей гражданской ответственности в целях защиты прав потерпевших и возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью или имуществу в результате ДТП, поддерживается.

Проект был предложен парламентом Кабардино-Балкарской Республики. Он включает в себя дополнение статьи 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях частью 3.

Эта часть устанавливает административную ответственность за повторное нарушение, связанное с неисполнением обязательства по страхованию своей гражданской ответственности, а равно в управлении транспортным средством, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует.

Ранее ввтоэксперт Владимир Сажин поддержал инициативу об отмене штрафа водителей, не имеющих физических прав с собой, но имеющих документ в электронном виде. При этом он отметил, что у этой идее есть нюансы, касающиеся закона и непосредственно качества связи на местах.

До этого сообщалось, что правительство России подготовило законопроект о расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Для этого владельцам не потребуется выплачивать дополнительную страховку.

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#подмосковье
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#проект
#страхование
#осаго
#законопроект
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В Коломне построят блочно-модульную котельную
16 сентября 2024, 15:28

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Блочно-модульную котельную планируют возвести на Красногвардейской улице в Коломне, подряд на работы выставили на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить блочно-модульную котельную мощностью 2,5 МВт. Эта котельная должна будет снабжать теплом и горячей водой несколько многоквартирных домов на Красногвардейской улице и улице Октябрьской Революции, а также школу «Надежда» и ТЦ «Рябинка», — говорится в сообщении.
Работы должны быть завершены в 2025 году.

Начальная цена лота составляет 37 миллионов 30 тысяч 908 рублей 46 копеек. Заявки принимаются до 18 сентября.

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#коломна
#строительство
#комитет по конкуретной политике мо
#котельная
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Экоактивисты из Московской области провели уборку в городах Золотого кольца России
16 сентября 2024, 15:14

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Экологические активисты из Московской области провели восьмидневное путешествие по туристическому маршруту Золотого кольца России, посетив Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому, Иваново, Суздаль и Владимир. Их главной целью была ликвидация стихийных свалок и уборка мусора в местах отдыха местных жителей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Первым местом проведения субботника стал Сергиево-Посадский городской округ. Уборка проходила на территории рядом с Ярославским шоссе недалеко от села Дерюзино.

Результаты проведённой акции: очищено более 6 гектаров, собрано 58 смешанных мешков и 19 мешков вторсырья.

Чтобы привлечь внимание жителей к проблеме, экологические волонтёры установили информационные таблички с напоминанием о штрафах за нарушение порядка. За всё время своей деятельности команда «Активистов чистой природы 12–15» провела более 200 мероприятий экологической направленности в 52 регионах России.

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