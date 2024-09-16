В Электростали на выставке-пристройстве бездомные животные получат шанс найти новый дом

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5 октября в гипермаркете «Глобус» состоится выставка-пристройство «С первого взгляда», где каждый сможет найти себе верного друга из приюта, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Кроме того, на выставке пройдёт интересные мастер-классы для детей и взрослых, а также любой желающий сможет помочь бездомным животным, принеся им корм.
Площадка будет работать с 12:00 до 18:00 по адресу: городской округ Электросталь, поселок Случайный, массив 1, стр. 2.
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