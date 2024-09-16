В Электростали на выставке-пристройстве бездомные животные получат шанс найти новый дом

Название парка связано с деревней Меленки, которая располагалась на этом месте до середины XIX века. В XVIII веке здесь функционировали мельницы, моловшие муку, что и стало причиной появления топонима.

«В 1844 году деревни, включая Меленки, объединились в город Павловский Посад, а сегодня этот район приобрёл новую жизнь в виде современной парковой зоны, которая станет популярным местом отдыха для жителей и гостей области. Парк расположился между Старопавловским районом и микрорайоном Меленки, что делает его доступным для жителей разных частей города. Пространство станет местом притяжения для всех, благодаря своему уникальному расположению и современному благоустройству», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.