Врач Тен раскрыла, чем человек может быть опасен для домашних животных

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Врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен предупредила о том, что домашние питомцы могут заразиться от человека глистами.
«Самым распространённым заболеванием у домашних животных, в том числе кошек, является глистная инвазия — паразиты. Они передаются фекально-оральным путем. Хозяева забывают, что они могут принести на обуви с улицы зиготы глистов, гельминтов, а они повсюду. Их носителями являются уличные животные, которые испражняются на улице», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тен.Она рекомендовала обрабатывать питомцев глистогонными средствами.
Ранее профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявлял, что мейн-куны, в отличие от других пород кошек, не имеют злокачественные группы крови.
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