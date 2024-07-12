Кинолог рассказал, как не допустить конфликт между двумя питомцами в одном доме

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Если у вас две и более собаки, то процесс их обучения и взаимодействия между собой может усложниться из-за разности характеров и способностей воспринимать и выполнять команды хозяина. В этой ситуации грамотный подход собаковода – это гарант спокойной жизни с питомцами.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что любому хозяину важно понимать и принимать характеров питомцев.
Кинолог уточнил, что только от грамотного подхода хозяина будет зависеть счастливая совместная жизнь с животными.
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«Нужно уметь найти такой подход, который обеспечит вам спокойную бесконфликтную жизнь. Хозяину нужно правильно знакомить «старого» и «нового» питомца, сразу вводить правила в доме, которым будут следовать все без исключения. Также необходимо выделять время для каждой собаки по отдельности, чтобы все питомцы могли полноценно насладиться общением с любимым хозяином», — рассказал Владимир Голубев.
Процесс знакомстваЕсли вы берете в дом сразу двух щенков от одной матери, которые какое-то время жили вместе, это облегчает вам задачу и, скорей всего, малыши уже будут дружны. Но, если в дом, где уже есть питомец, приносят новую собаку, важно грамотно познакомить животных. Лучше это делать на нейтральной территории, например, на выгульной площадке возле дома после первого знакомства на улице направьтесь с животными домой, хвалите их за любое нейтральное или позитивное поведение. Дома уберите возможные источники конфликта, игрушки, за которые могут драться собаки, поставьте несколько мисок с водой, приобретите каждому псу по лежанке.
Общие правилаКонечно, исходя из ваших целей, вы можете позволять одной собаке спать на диване, а другой нет, но тогда вам придется потратить чуть больше времени на обучение каждого питомца границам, которые ему дозволены. Будьте терпеливы при обучении собак. Два питомца одного возраста и даже породы могут по-разному воспринимать вашу просьбу или команду. Это зависит от характера собаки, ее усидчивости, способности сосредотачиваться. Ищите индивидуальный подход, это позволит эффективнее обучать животных. Лучше, если вы будете заниматься с каждым питомцем индивидуально и переходить к общим командам только тогда, когда все животные беспрекословно их выполняют по отдельности.
Личные вещиУ каждого питомца в доме должны быть свои вещи: раздельные миски, лежанки, игрушки. Не позволяйте одной собаке есть из миски другой, все питомцы должны принимать пищу, которая предназначается именно им. При возникновении конфликтов на этой почве хозяину важно дать понять собаке-зачинщице, что есть ее порция корма, а есть порция корма другого питомца и в этом доме непозволительно отнимать еду.
КонфликтыСобаки могут не конфликтовать открыто. Один питомец может притеснять другого без явных признаков, например, не допускать до хозяина, оттесняя его. Более робкая собака будет стараться не вступать в драку. Она уступит внимание хозяина, не будет приставать, если другой питомец играет с ним, а может просто сидеть и безынициативно наблюдать. Важно подмечать такие ситуации и показывать более активному псу, что вниманием, лакомствами и другими благами распоряжается хозяин. В такие моменты можно уделять чуть больше внимания робкой собаке и только потом переходить к играм с другим питомцем.
Внимание хозяинаПостарайтесь находить время на каждого питомца. Вы не должны стать причиной конфликта любимцев. Играйте с каждой собакой отдельно, а в совместных играх старайтесь включать всех животных в игру. Это касается и выражения недовольства, если обе собаки провинились, важно быть строгим с каждым питомцем. То же относится к поощрению, за выполненную команду похвалить важно всех.
Кинолог уточнил, что только от грамотного подхода хозяина будет зависеть счастливая совместная жизнь с животными.
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Анастасия Бондарева