Дружба со смертью: Психоаналитик рассказал, как преодолевать паническую атаку

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Ежегодно 18 июня во всём мире отмечается Международный день паники. Состояние человека, поддавшегося панике, сродни состоянию аффекта. В условиях чрезвычайных ситуаций вне зависимости от их масштаба паника служит причиной рождения новых трудностей и проблем. Здесь же нельзя не упомянуть панические атаки, признаки которых, по статистике, испытывает каждый десятый человек в мире.
Психоаналитик, директор Антикризисного психологического центра Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, что многие люди путают паническую атаку с тревожным расстройством или истерикой, хотя это совершенно разные реакции организма.
Психоаналитик рассказала, что при истерике или тревожном расстройстве человек просит помощи и пытается найти выход из ситуации, а паническая атака — это неспособность контактировать с другими и с самим собой.
Также Ирина Смолярчук добавила, что паническая атака хорошо выражается телесно: замирание, сильная тахикардия, ощущение холода и боли во всем теле, аутизация от всех и уход от самого себя.
По словам специалиста, в группе риска люди, склонные к невротизации, меланхолики, флегматики и те, которых обучали с детства быть мужественными, блокируя все возможности проживания эмоций.
Собеседница отметила, что люди с паническими атаками разрушают себя изнутри, и здесь важно уметь работать над своим состояние и регулировать его.
Ирина Смолярчук сказала, что дыхание включает контроль ситуации, поэтому технику нужно натренировать и сделать «выживательной привычкой».
В завершении беседы психоаналитик отметила, что панические атаки — это не болезнь, а особый способ реагирования на стресс, которые подлежит саморегулированию.
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«Люди путают состояние панической атаки с нормальной реакцией на какие-то обстоятельства, где включается летальный защитный инстинкт, где человеку нужно вовремя убежать, ответить, отреагировать, управлять ситуаций. Это нормальные наши реакции в процессе каких-то катаклизмов, стрессогенных ситуаций. Паническая атака — это серьезное психологическое и неврологическое расстройство, которое имеет под собой очень выраженную симптоматику», — объяснила эксперт.
Психоаналитик рассказала, что при истерике или тревожном расстройстве человек просит помощи и пытается найти выход из ситуации, а паническая атака — это неспособность контактировать с другими и с самим собой.
«Один из первых симптомов панической атаки — страх смерти, приближение смерти и потеря полного контроля над обстоятельствами. Человек говорит «все, я умираю», «это конец», «сейчас все закончится». У человека с обычной истерикой есть какие-то объективные обстоятельства, которые лишают опор: смерть близкого, страдание других, закрытое пространство — и человек пытается решить эти задачи, начинает мобилизовать все возможные ресурсы для того, чтобы справиться и найти решение. А при панической атаке человек замирает, ни у кого не просит помощи, начинает принимать свой уход и сдруживаться со своей смертью. Отчаяние, ощущение коллапса, ужас, необратимость исхода», — рассказала специалист.
Также Ирина Смолярчук добавила, что паническая атака хорошо выражается телесно: замирание, сильная тахикардия, ощущение холода и боли во всем теле, аутизация от всех и уход от самого себя.
«У человека блокируются все защитные функции организма, ему психика не подсказывает никаких решений, он прямо чувствует, что наступил день суда, все кончено. Если объединить словом, которое для всех будет иллюстрацией, — это ужас», — заявила психоаналитик.
По словам специалиста, в группе риска люди, склонные к невротизации, меланхолики, флегматики и те, которых обучали с детства быть мужественными, блокируя все возможности проживания эмоций.
«Подвержены меланхолики, флегматики, люди которых обучали с детства быть мужественными: не киснуть, не плакать, взять себя в руки. Где ребенку не давали побыть ребенком, не давали злиться, плакать, стучать ногой по забору, хулиганить. Когда ребенок получил команду из общества: не живи, перестань чувствовать свое тело. Это люди основная группа риска», — сказала эксперт.
Собеседница отметила, что люди с паническими атаками разрушают себя изнутри, и здесь важно уметь работать над своим состояние и регулировать его.
«Поговорить с самим собой во время панической атаки — бесполезно. Человек должен научиться правильно дышать и выучить эту механику, сделав ее автоматической. Например: закрыв рот, человек вдыхает носом очень быстро три раза огромную порцию воздуха, чтобы почувствовать себя раздутым, наполненным, как резиновая игрушка или человек, который напился и наелся. На 30 секунд задерживаете огромное количество воздуха, а потом медленно через приоткрытый рот с огромной жадностью и цинизмом отдаете этот воздух обратно, как будто это последний воздух. Максимально медленно, считая внутри себя до четырёх», — объяснила эксперт.
Ирина Смолярчук сказала, что дыхание включает контроль ситуации, поэтому технику нужно натренировать и сделать «выживательной привычкой».
В завершении беседы психоаналитик отметила, что панические атаки — это не болезнь, а особый способ реагирования на стресс, которые подлежит саморегулированию.
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