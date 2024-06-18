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Дружба со смертью: Психоаналитик рассказал, как преодолевать паническую атаку

Психоаналитик Смолярчук: Люди с паническими атаками ждут смерти
18 июня 2024, 12:49
Фото: iStock/sqback

Фото: iStock/sqback

Ежегодно 18 июня во всём мире отмечается Международный день паники. Состояние человека, поддавшегося панике, сродни состоянию аффекта. В условиях чрезвычайных ситуаций вне зависимости от их масштаба паника служит причиной рождения новых трудностей и проблем. Здесь же нельзя не упомянуть панические атаки, признаки которых, по статистике, испытывает каждый десятый человек в мире.
Психоаналитик, директор Антикризисного психологического центра Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, что многие люди путают паническую атаку с тревожным расстройством или истерикой, хотя это совершенно разные реакции организма.

«Люди путают состояние панической атаки с нормальной реакцией на какие-то обстоятельства, где включается летальный защитный инстинкт, где человеку нужно вовремя убежать, ответить, отреагировать, управлять ситуаций. Это нормальные наши реакции в процессе каких-то катаклизмов, стрессогенных ситуаций. Паническая атака — это серьезное психологическое и неврологическое расстройство, которое имеет под собой очень выраженную симптоматику», — объяснила эксперт.



Психоаналитик рассказала, что при истерике или тревожном расстройстве человек просит помощи и пытается найти выход из ситуации, а паническая атака — это неспособность контактировать с другими и с самим собой.

«Один из первых симптомов панической атаки — страх смерти, приближение смерти и потеря полного контроля над обстоятельствами. Человек говорит «все, я умираю», «это конец», «сейчас все закончится». У человека с обычной истерикой есть какие-то объективные обстоятельства, которые лишают опор: смерть близкого, страдание других, закрытое пространство — и человек пытается решить эти задачи, начинает мобилизовать все возможные ресурсы для того, чтобы справиться и найти решение. А при панической атаке человек замирает, ни у кого не просит помощи, начинает принимать свой уход и сдруживаться со своей смертью. Отчаяние, ощущение коллапса, ужас, необратимость исхода», — рассказала специалист.

Также Ирина Смолярчук добавила, что паническая атака хорошо выражается телесно: замирание, сильная тахикардия, ощущение холода и боли во всем теле, аутизация от всех и уход от самого себя.

«У человека блокируются все защитные функции организма, ему психика не подсказывает никаких решений, он прямо чувствует, что наступил день суда, все кончено. Если объединить словом, которое для всех будет иллюстрацией, — это ужас», — заявила психоаналитик.

По словам специалиста, в группе риска люди, склонные к невротизации, меланхолики, флегматики и те, которых обучали с детства быть мужественными, блокируя все возможности проживания эмоций.

«Подвержены меланхолики, флегматики, люди которых обучали с детства быть мужественными: не киснуть, не плакать, взять себя в руки. Где ребенку не давали побыть ребенком, не давали злиться, плакать, стучать ногой по забору, хулиганить. Когда ребенок получил команду из общества: не живи, перестань чувствовать свое тело. Это люди основная группа риска», — сказала эксперт.

Собеседница отметила, что люди с паническими атаками разрушают себя изнутри, и здесь важно уметь работать над своим состояние и регулировать его.

«Поговорить с самим собой во время панической атаки — бесполезно. Человек должен научиться правильно дышать и выучить эту механику, сделав ее автоматической. Например: закрыв рот, человек вдыхает носом очень быстро три раза огромную порцию воздуха, чтобы почувствовать себя раздутым, наполненным, как резиновая игрушка или человек, который напился и наелся. На 30 секунд задерживаете огромное количество воздуха, а потом медленно через приоткрытый рот с огромной жадностью и цинизмом отдаете этот воздух обратно, как будто это последний воздух. Максимально медленно, считая внутри себя до четырёх», — объяснила эксперт.

Ирина Смолярчук сказала, что дыхание включает контроль ситуации, поэтому технику нужно натренировать и сделать «выживательной привычкой».

В завершении беседы психоаналитик отметила, что панические атаки — это не болезнь, а особый способ реагирования на стресс, которые подлежит саморегулированию.

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В Подмосковье с начала года отремонтировали более 38 км ЛЭП
18 июня 2024, 13:02

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Свыше 38 километров линий электропередачи отремонтировали в Московской области с начала текущего года специалисты компании «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба Минэнерго региона.
«С начала года выполнен ремонт 38,3 км линий электропередачи. В ходе работ энергетики заменили провод/кабель на линиях электропередачи напряжением 0,4-10 кВ», — говорится в сообщении.
Ремонт и обновление электрооборудования проводится в рамках реализации программы по повышению надёжности снабжения подмосковных потребителей электроэнергией. Отмечается, что с начала года по этой программе было реконструировано 57,7 км кабельных и воздушных ЛЭП и 52 трансформаторные подстанции.

Всего в рамках программы планируется заменить 97 километров проводов линий электропередачи и 657 опор ЛЭП, а также реконструировать 39 подстанций.

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Подмосковные студенты примут участие в отборочном этапе чемпионата «Абилимпикс»
18 июня 2024, 12:51

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковье стартует отборочный этап национального чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Национальный чемпионат «Абилимпикс» 2024— соревнования по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Дмитровский техникум впервые встречает участников из пятнадцати регионов России. Они будут соревноваться в четырёх компетенциях: выпечка осетинских пирогов, мастер пищевого арт-декора, ресторанный сервис и флористика. Отборочный этап — это очные соревнования, победитель каждой номинации получит возможность представлять свой регион на Национальном чемпионате», — сообщили в пресс-службе.

Соревнования пройдут в 20 регионах России. К концу июля будут определены все финалисты. 26 июля станут известны имена участников, которые с 25 по 29 октября будут представлять свои команды на финальных состязаниях в Москве.

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Юрист Русяев: Мошенники могут представляться сотрудниками Википедии
18 июня 2024, 12:14

ФОто: istockphoto / artoleshko

Юрист Илья Русяев предупредил о мошенниках, которые представляются сотрудниками «Википедии».
Среди их жертв — чиновники, государственные служащие и известные личности, говорится в материале Общественной Службы Новостей.

«Мошенники связываются с жертвами по телефону, в мессенджерах или по электронной почте, представляясь сотрудниками «Википедии». Они говорят, что биография жертвы нуждается в редактировании или добавлении дополнительной информации. Злоумышленники убеждают жертв установить на мобильное устройство специальное приложение или программу якобы для редактирования личной страницы в «Википедии». Однако на самом деле это вредоносное программное обеспечение, созданное для получения доступа к конфиденциальным данным жертв», — рассказал юрист Илья Русяев.

Мошенники применяют методы социальной инженерии и психологического воздействия, чтобы убедить жертву в правомерности своих действий. Они могут ссылаться на достоверность информации из «Википедии», создавать ощущение срочности или важности вносимых изменений.

«После установки вредоносного приложения киберпреступники могут получить доступ к конфиденциальной информации, такой как логины, пароли, данные банковских карт и счетов. Они могут осуществить несанкционированный перевод денег со счёта жертвы. Чтобы защититься от таких мошеннических действий, важно помнить, что Википедию может редактировать любой желающий, включая вас. Если вы не знаете, что перед вами мошенник, просто не переходите по ссылкам и не устанавливайте никаких приложений», — подчеркнул специалист.

Он также отметил, чо важно быть бдительным и не давать злоумышленникам возможность получения доступа к личным данным и финансовым средствам.

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#жертвы
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Названа степень строительной готовности школьного корпуса на 200 мест в Чехове
18 июня 2024, 12:14

Фото: Елена Лабзина

Пристройку к школе №3, рассчитанную на 200 учеников, возводят в подмосковном Чехове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 11%. О ходе работ рассказал прораб компании застройщика «Воздвижение» Олег Тулатов, передаёт корреспондент Елена Лабзина.
«Сейчас на объекте монтируют опалубки перекрытия третьего этажа, также ведётся армирование и монтаж вертикальных конструкций», — сказал Тулатов.
Он отметил, что на первых двух этажах корпуса будут учебные классы и лаборантские, а также два спортивных зала и актовый зал. А на третьем этаже разместится читальный зал с IT-зоной, учительская и кабинет завуча. Общая площадь здания составит 4,6 тыс. квадратных метров.

На прилегающей территории будет оборудована спортивная зона с площадками для волейбола, баскетбола и подвижных игр.

Объект планируется сдать в мае будущего года.

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#чехов
#строительство
#школа
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В Подмосковье за неделю эвакуировали более 3,2 тыс. машин
18 июня 2024, 11:41

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 3,2 тыс. неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали с улиц Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за прошлую неделю в Московской области за нарушение правил стоянки и остановки было эвакуировано 3214 автомобилей. Это на 229 машин меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
Больше всего машин-нарушителей было эвакуировано в Ленинском округе — 335. Второе место по этому показателю занял округ Мытищи, где эвакуировали 309 автомобилей, на третье место вышли Химки с 305 эвакуированными машинами, на четвёртом месте оказался округ Красногорск, откуда переместили 273 автомобиля, а замыкает топ-5 антирейтинга Пушкинский округ с 214 эвакуированными машинами.

Узнать о местонахождении машины, эвакуированной в Московской области, можно по телефону 112 или через сайт подмосковного Центра безопасности дорожного движения.

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В Мытищах до конца года построят подстанцию скорой помощи
18 июня 2024, 11:11

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В Мытищах до конца года построят подстанцию скорой помощи
«В настоящее время строительная готовность подстанции составляет 23%. Завершён подготовительный этап, выполнен комплекс земляных работ и построен фундамент. Сейчас на объекте ведётся монтаж несущих конструкций», — говорится в сообщении.
Общая площадь подстанции скорой помощи составит около 1,4 тыс. квадратных метров. Внутри предусмотрены помещения предрейсового осмотра, а также столовая, комната отдыха и конференц-зал, а также кабинет амбулаторного приёма и помещение для диспетчера.

На территории подстанции оборудуют гаражный ремонтный бокс, а также обустроят стоянку на пять машин и парковочное пространство.

Строительство ведётся в рамках реализации национального проекта «Здоровье».

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#скорая помощь
#медицина
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Жителей Подмосковья приглашают на образовательный проект «ТопБЛОГ»
18 июня 2024, 10:32

Фото: пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей»

Всероссийский образовательный проект «ТопБЛОГ» приглашает авторов и создателей контента пройти бесплатные медиакурсы, сообщает пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей».
«Этим летом участники проекта «ТопБЛОГ» присоединиться к «Медиалаборатории», состоящей из нескольких бесплатных образовательных блоков. Тема июньских занятий — создание контента, в июле запланирован курс по постпродакшну. А в августе проведут курс, посвящённый публикациям и продвижению в соцсетях. Заявку на участие можно подать на сайте», — говорится в сообщении.
Самых ярких участников проекта «ТопБЛОГ» пригласят на всероссийский осенний медиамарафон, где они познакомятся с блогерами-миллионниками и смогут продвинуть свой блог на федеральной площадке.

Подробная информация о проекте размещена на сайте «ТопБЛОГ» и на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». За новостями проекта можно следить в его Telegram-канале.

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В подмосковном ЖК «1-й Химкинский» начали строительство первого дома
18 июня 2024, 10:20

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В подмосковном ЖК «1-й Химкинский» построят первый дом на 536 квартир. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новый жилой комплекс будет расположен в квартале Ивакино городского округа Химки.

«Площадь жилого дома составляет более 45 тысяч квадратных метров. Здание будет иметь разную этажность — от одного до семнадцати этажей. При строительстве будут использованы монолитная и индустриальная технологии домостроения. В доме предусмотрено 536 квартир, большинство из которых — двухкомнатные. Квартиры будут предлагаться с отделкой white box и чистовым ремонтом», — сообщили в пресс-службе.

На подземном уровне корпуса разместятся парковка на 256 автомобилей и кладовые помещения. Первые этажи будут предназначены для коммерческой деятельности. Дом будет сдан в эксплуатацию в 2026 году.

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Госдума запретит продажу энергетиков детям
Володин: ГД сегодня рассмотрит законопроект о запрете продажи энергетиков детям
18 июня 2024, 08:57

Фото: сайт Кремля

Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете продажи энергетиков детям. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное употребление повышает риск развития сахарного диабета, гипертонии, сердечно-сосудистых, а также других заболеваний. Володин добавил, что о необходимости введения этих мер просят учителя и родители.

Сообщается, что норма о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним начнёт действовать с 1 сентября 2024 года. Это должно защитить здоровье детей, а также оградить молодёжь от пагубных привычек, добавил председатель ГД.

Ранее Володин сообщал, что в Государственную думу внесли законопроект, призванный запретить продажу тонизирующих, в том числе энергетических напитков несовершеннолетним. По его словам, сегодня энергетики потребляет почти каждый четвёртый россиянин, а среди молодёжи — каждый второй.

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