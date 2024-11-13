«Дружественная атмосфера»: участник из Запорожской области о форуме «МЫ – РОССИЯ»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье завершился флагманский молодежный форум «МЫ – РОССИЯ». Он собрал 1500 ребят из всех городских округов Подмосковья, новых регионов РФ, Белоруссии.
Представитель молодежной организации волонтерской роты «Боевого братства» в Запорожской областиИван Смоленков в беседе с «Радио 1» поделился своими впечатлениями от форума «МЫ – РОССИЯ».
Иван особенно отметил тактическую медицину, где инструкторы показывали, как оказывать первую помощь.
По словам собеседника, участникам удалось пообщаться друг с другом и обменяться контактами.
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«Впечатления от форума у меня только самые наилучшие. Очень-очень понравилась абсолютно вся программа, приятно было общение с лекторами, со спикерами, и особенно хотелось бы отметить очень дружескую, предрасполагающую к общению атмосферу», — сказал он.
Иван особенно отметил тактическую медицину, где инструкторы показывали, как оказывать первую помощь.
«Инструкторы обращались к нам не просто как к рядовым участникам, а называли нас «коллегами», что стимулировало и помогало более активно погружаться в процесс», — рассказал он.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По словам собеседника, участникам удалось пообщаться друг с другом и обменяться контактами.
«Мы пообщались с ребятами из ДНР и ЛНР, а также с теми участниками, которые представляли Республику Беларусь. С ребятами из Коломны очень дружественная атмосфера сложилась. У нас уже общая группа есть. Думаю, эта дружба будет длиться очень-очень долго. Мы Подмосковье очень любим, хоть и находимся далеко», — сказал представитель молодежной организации волонтерской роты «Боевого братства».
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Анастасия Бондарева