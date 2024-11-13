«Дружественная атмосфера»: участник из Запорожской области о форуме «МЫ – РОССИЯ»

Флагманский молодёжный форум «МЫ — РОССИЯ» состоялся в Московской области. Мероприятие проводится во второй раз, и если гостями первого форума стали 500 человек, то в этом году число участников увеличилось в три раза — до полутора тысяч человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.