«Вместе победим»: министр Швелидзе обратилась к участникам форума «МЫ — РОССИЯ»

Екатерина Швелидзе (в центре). Фото: Радио 1
Форум «МЫ — РОССИЯ» организовало министерство информации и молодёжной политики Московской области, перед участниками выступила глава министерства Екатерина Швелидзе и передала им приветствие от губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Ребята, я очень рада всех вас видеть. Сейчас с несколькими ребятами пообщалась — очень приятно от того, насколько хорошие отзывы. Мы очень стараемся всё нашей командой, чтобы вам было интересно, полезно, вкусно, весело, тепло и уютно в нашем родном большом Подмосковье. Я передаю вам большой тёплый привет от губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва», — сказала Екатерина Швелидзе.Она добавила, что одним из важнейших направлений работы форума стала освещение темы информационной безопасности.
«Очень хочется, чтобы вы были вооружены во всех смыслах, не давали собой манипулировать. Читайте умные книги, общайтесь с интересными людьми, делайте добрые дела и вместе мы все победим», — подчеркнула министр.Участие в форуме «МЫ — РОССИЯ» приняли молодые люди из Московской области, новых территорий РФ и из Беларуси. Для ребят организовали мастер-классы по различным темам, встречи с общественными деятелями и пр.
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