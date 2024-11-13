«Самая крутая поездка за год»: участники поделились впечатлениями от форума «МЫ – РОССИЯ»

Фото: Радио 1
В Сергиево-Посадском городском округе сегодня – заключительный день межрегионального молодёжного форума «МЫ – РОССИЯ».
Впечатлениями от мероприятия с корреспондентом «Радио 1» поделились волонтёры из Лобни Дарья Штур и Дарья Тимакова.
Парламентарий из Богородского городского округа Виталий Губочкин в первый день форума познакомился с ребятами из новых регионов.
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«Мы представляем «Молодую Гвардию» города Лобня. Мы волонтёры, помогаем людям, природе и друг другу. От этого мероприятия ждём хороших, впечатлений. Масштабы форума впечатляют. Это, наверное, одна из самых крутых поездок за год. Пока всё очень нравится. Сегодня на закрытии будет концерт, надеемся там побывать», – отметили девушки.
Парламентарий из Богородского городского округа Виталий Губочкин в первый день форума познакомился с ребятами из новых регионов.
«Мы уже активно общаемся и готовим общий проект, чтобы или они к нам приехали или мы к ним, поделились бы опытом с их молодёжью. Эмоций очень много. У нас были крутые спикеры, крутые тусовки. Были занятия по тактической медицине вместо зарядки. Это очень важно, потому что в нынешней обстановке надо знать, как оказать первую помощь пострадавшему. Также мы общались с ребятами по разным направлениям. К примеру, Юля, которая занимается организацией мероприятий, рассказала, с чего начать, как правильно расписывать бюджет», – поделился Губочкин.Александр Маханьков из Мариуполя считает, что подобные форумы должны проводиться чаще.
«Я посетил разнообразные интенсивы по социальным навыкам, информационной безопасности. Всё это обязательно пригодится в работе с молодёжью. Познакомились с ребятами из Подмосковья, Белоруссии, Белгорода, других регионов России. Обменялись опытом. Хотелось бы сказать большое спасибо за форум. Он был прекрасным. Собираюсь приехать на следующий год», – отметил Маханьков.Межрегиональный молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ» организован Министерством информации и молодежной политики Московской области. Это флагманский молодёжный форум региона, который проходит уже второй год. Всего в четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. юношей и девушек.
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Лора Луганская