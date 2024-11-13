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«Самая крутая поездка за год»: участники поделились впечатлениями от форума «МЫ – РОССИЯ»

Участники поделились впечатлениями от форума «МЫ – РОССИЯ»
Фото: Радио 1

Фото: Радио 1

Оригинал
В Сергиево-Посадском городском округе сегодня – заключительный день межрегионального молодёжного форума «МЫ – РОССИЯ».
Впечатлениями от мероприятия с корреспондентом «Радио 1» поделились волонтёры из Лобни Дарья Штур и Дарья Тимакова.
«Мы представляем «Молодую Гвардию» города Лобня. Мы волонтёры, помогаем людям, природе и друг другу. От этого мероприятия ждём хороших, впечатлений. Масштабы форума впечатляют. Это, наверное, одна из самых крутых поездок за год. Пока всё очень нравится. Сегодня на закрытии будет концерт, надеемся там побывать», – отметили девушки.


Парламентарий из Богородского городского округа Виталий Губочкин в первый день форума познакомился с ребятами из новых регионов.
«Мы уже активно общаемся и готовим общий проект, чтобы или они к нам приехали или мы к ним, поделились бы опытом с их молодёжью. Эмоций очень много. У нас были крутые спикеры, крутые тусовки. Были занятия по тактической медицине вместо зарядки. Это очень важно, потому что в нынешней обстановке надо знать, как оказать первую помощь пострадавшему. Также мы общались с ребятами по разным направлениям. К примеру, Юля, которая занимается организацией мероприятий, рассказала, с чего начать, как правильно расписывать бюджет», – поделился Губочкин.
Александр Маханьков из Мариуполя считает, что подобные форумы должны проводиться чаще.
«Я посетил разнообразные интенсивы по социальным навыкам, информационной безопасности. Всё это обязательно пригодится в работе с молодёжью. Познакомились с ребятами из Подмосковья, Белоруссии, Белгорода, других регионов России. Обменялись опытом. Хотелось бы сказать большое спасибо за форум. Он был прекрасным. Собираюсь приехать на следующий год», – отметил Маханьков.
Межрегиональный молодёжный форум «МЫ – РОССИЯ» организован Министерством информации и молодежной политики Московской области. Это флагманский молодёжный форум региона, который проходит уже второй год. Всего в четырёхдневном образовательном интенсиве участвуют более 1,5 тыс. юношей и девушек.

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#форум
#молодёжь
#сергиев посад
#подмосковье
#московская область
#волонтеры
«Отделить зёрна от плевел»: философ Дугин выступил на форуме «МЫ — РОССИЯ»
13 ноября 2024, 12:02

Русский философ, политолог и общественный деятель Александр Дугин выступил на форуме «МЫ — РОССИЯ», организованном министерством информации и молодёжной политики Московской области. Он также объяснил, почему не стоит разом запрещать всё западное.
«Если мы формально решим отказаться от западных корней, мы выставим себя такими полными дураками, которых свет не видывал. Потому что тогда надо будет отменить слово «институт» — у него же латинские корни, слово «культура» тоже западное. (…) Надо понять, что из западной культуры, западной науки нам пригодиться. Там много важных и полезных вещей. А есть много вредных и ядовитых. Вот отделение зёрен от плевел — это деликатнейшая работа. Мало кто способен её провести, и тем более нельзя на приказном уровне запретить», — сказал Александр Дугин.

Александр Дугин (Фото: Радио 1)

Ранее сообщалось, что участниками форума «МЫ — РОССИЯ» стали молодые люди из Московской области, новых российских территорий и из Беларуси. Для ребят организовали встречи с общественными деятелями, мастер-классы по различным темам и пр.

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#форум
#московская область
#подмосковье
#молодёжь
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В Павловском Посаде с главой округа обсудили подготовку к Новому году
13 ноября 2024, 12:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад

В Павловском Посаде идёт подготовка к Новому году. До 1 декабря обслуживающие организации должны проверить состояние праздничной иллюминации и завершить украшение округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В этом году планируется установить четыре новые ёлки в парках Меленки, Павловского Посада и Электрогорска, а также в посёлке Большие Дворы.

«В этом году Рождественские елки Главы мы проводим для детей участников СВО и семей из Курской области. Дал соответствующие поручения –подготовить новогодние представления для детей из многодетных семей. С подарками вопрос будет решен», — сообщил руководитель муниципалитета Денис Семёнов.
Кроме того, 25 и 26 декабря пройдут традиционные Ёлки желаний для учеников школы-интерната в Павловском Посаде и школы для детей с ограниченными возможностями здоровья в Электрогорске.

Так же Семёнов поручил усилить работу по ремонту парковок, подъездных путей и входных групп, чтобы обеспечить эффективное обслуживание территорий во время осадков и обратить внимание на случаи несвоевременного вывоза мусора с контейнерных площадок.

В четверг в 15:00 в здании взрослой поликлиники Электрогорской больницы пройдёт приём жителей по вопросам здравоохранения.

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#ёлки
#парки
#павловский посад
#подмосковье
#украшения
#новый год
#праздник
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Умер шеф-повар и ведущий НТВ Алексей Зимин: биография, карьера, причины смерти
13 ноября 2024, 11:40

Алексей Зимин (Фото: соцсети А. Зимина)

Известный шеф-повар и журналист Алексей Зимин внезапно скончался на 53-м году жизни. Что известно о шоумене расскажет редакция «Радио 1».

Алексей Зимин: биография, карьера


Алексей Зимин родился в 1971 году в Дубне. С юных лет Алексей проявлял увлечение как кулинарией, так и журналистикой. Он начал готовить в возрасте пяти лет и уже тогда занимал пост главного редактора школьной газеты. После завершения школьного обучения он поступил на факультет журналистики, что позволило ему объединить свои две страсти — любовь к кулинарии и писательству.

В 2003 году Зимин занял должность заместителя главного редактора журнала «Афиша», где он курировал гастрономические проекты. В 2006 году он основал приложение «Афиша-Еда», которое быстро стало популярным среди ценителей кулинарии. Под его руководством это издание превратилось в одно из лучших кулинарных журналов в России.

Кроме того, Алексей был ведущим кулинарного шоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на НТВ и организатором гастрономического фестиваля «Праздник Еды». Он открыл кафе и кулинарную школу Ragout, а также заведения при «Гоголь-центре», бар Craft и ресторан «Дом 12».

В 2015 году Зимин переехал в Лондон, где основал ресторан русской кухни и запустил одноименный журнал Zima. Он также вел серию программ о британской кухне. Летом 2023 года Алексей представил свою новую книгу «Англомания». Ранее он выпустил несколько других книг, включая «Единицы условности», «Кухня супермаркета», «Кухня рынка» и «Кухня навсегда».

Причины смерти


О смерти Зимина сообщил гастрожурналист Роман Лошманов. О причинах смерти 52-летнего шеф-повара в настоящее время ничего не известно. С 2015 года Алексей Зимин проживал в Лондоне, где занимался ресторанным бизнесом и развивал медиапроект Zima.

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В Беларуси создадут фильм о форуме «МЫ — РОССИЯ»
13 ноября 2024, 11:33

Сергей Милевский (справа). Фото: Радио 1

Фильм, освещающий события организованного в Московской области молодёжного форума «МЫ — РОССИЯ», создадут представители белорусской делегации, о этом рассказал сотрудники министерства образования Республики Беларусь Сергей Милевский, ставший одним из гостей форума.
«Форум — это отличная площадка для обмена опытом. Но, что самое важное, это ещё и платформа для обмена инициативами, которые мы можем предложить друг другу, чтобы сделать наши страны благополучнее, сильнее и счастливее. (…) У нас есть поручение осветить этот форум, сделать о нём фильм. Чем мы и занимаемся, записываем ролики», — сказал Сергей Милевский.
Он также отметил превосходную организацию форума:

«Всё работало как часы. Абсолютно никаких заминок, никаких проволочек, всё было просто на сто процентов великолепно. Форум был очень классный, удалось пообщаться со многими людьми, и самое главное — позитив, у людей в глазах счастье. Это наполняет энергией на весь рабочий год вперёд», — подчеркнул Сергей Милевский.
Он добавил, что информация, полученная от спикеров форума, найдёт применение в Беларуси, а также отметил, что хотел бы снова принять участие в таком форуме.

Ранее сообщалось, что форум «МЫ — РОССИЯ» проводит министерство информации и молодёжной политики Московской области, его участниками стали молодые люди из Московской области, новых российских территорий и из Беларуси.

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#форум
#московская область
#подмосковье
#молодёжь
#белоруссия
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Кравцов и Воробьёв рассказали делегации ОАЭ о работе Образовательного центра в гимназии Примакова
Воробьёв рассказал делегации ОАЭ о работе Образовательного центра в Подмосковье
13 ноября 2024, 11:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Министр просвещения России Сергей Кравцов и зампред Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества, Её Высочество шейха Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили формирование системы образования и воспитания. Вместе с Губернатором Подмосковья Андреем Воробьёвым они посетили Образовательный центр имени шейхи Фатимы Бинт Мубарак, открытый на базе Гимназии имени Е.М. Примакова в Московской области.
«Россия активно взаимодействует с Объединёнными Арабскими Эмиратами в разных сферах, в том числе в сфере образования. У вашей страны серьёзный опыт, который нам интересно перенять. Мы считаем важным не только налаживать экономическое взаимодействие, но и создавать условия для образовательных обменов, знакомить детей с культурами наших стран», – сказал Кравцов.
Её Высочество Марьям Бинт Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отметила, что ОАЭ активно развивают национальную систему воспитания, и государство ценит российскую поддержку в этом направлении.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В мероприятии приняли участие также министр просвещения ОАЭ Сара Аль-Амири, генсек Совета по образованию, развитию человеческого потенциала и общества Хаджир Аль-Зехли и чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мохаммад Ахмад Аль-Джабер.

21 октября образовательный центр открыли президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян. Он носит имя матери президента ОАЭ шейхи Фатимы Бинт Мубарак. Там разрабатывают и преподают программы по изучению арабского языка для школьников и педагогов. В дальнейшем запланированы стажировки и международные мероприятия. В центре обучаются около 50 детей в возрасте 11-17 лет.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Вместе с Воробьёвым глава Минпросвещения провел для гостей экскурсию по гимназии имени Е.М. Примакова. Они посетили в образовательном центре занятие по арабскому языку. Кравцов рассказал о деятельности центра, сообщил, что школьники в нем изучают арабский язык и культуру. В числе задач – обучение учащихся из ОАЭ естественно-научным предметам, а реализация программ олимпиадной подготовки.

Губернатор отметил, что Подмосковье связывает с арабскими странами давнее сотрудничество, в том числе в образовании.
«Два года назад мы открыли в Абу-Даби Русскую школу – филиал гимназии Примакова. Это единственная школа в ОАЭ, выдающая аттестат российского образца. Сейчас там учатся более 350 ребят. Этот новый центр, который недавно открывали президенты наших государств, – ещё один шаг в развитии партнёрства, чтобы у российских и арабских детей было больше возможностей. Мы сможем делиться лучшими образовательными практиками. Педагоги центра с коллегами из ОАЭ уже приступили к созданию учебника арабского языка для ребят, которые хотят учить его в России», – рассказал Воробьёв.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Министр добавил, что образовательный центр организовал первую межрегиональную олимпиаду среди школьников по арабскому языку. Сегодня в ней приняли участие около 7 тыс. представителей 35 российских регионов.

Кравцов рассказал о системе образования в России. Он остановился на вопросах формирования духовно-нравственных ценностей, организации детского отдыха, внеурочной работы. Он подчеркнул, что ведомство готово делиться с эмиратской стороной всеми наработками.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В гимназии гостям показали кампус для учителей, работающих в образовательном центре, современную инфраструктуру, необходимую для качественного обучения.

Директор Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» Иван Есин рассказал о механизмах формирования единого исторического пространства и организации мультимедийных исторических выставок.

Исполняющий обязанности директора Федерального института цифровой трансформации в сфере образования Александр Молотков информировал гостей о цифровизации в системе образования.

А директор гимназии имени Е.М. Примакова Майя Майсурадзе рассказала о подготовке школьников к международным олимпиадам.

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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#оаэ
#образование
#гимназия
#сергей кравцов
#минпросвещения
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В Подмосковье за месяц поставили на кадастр более 20 жилых домов
13 ноября 2024, 11:05

Фото: пресс-служба Минимущества МО

21 многоквартирный дом поставили на кадастровый учёт в Московской области в минувшем октябре, общая площадь жилья в зарегистрированных новостройках составила свыше 514 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«Всего за октябрь текущего года в 11 округах Московской области на государственный учёт поставлен 21 жилой дом, там расположено 7 156 квартир общей площадью более 514 000 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Больше всего жилых новостроек поставили на кадастр в округе Красногорск: запись в реестре получили пять домов на 1470 квартир общей площадью свыше 91 тысячи квадратных метров. На втором месте по этому показателю Одинцовский округ, где зарегистрировали четыре дома на 1064 квартир. По два многоквартирных дома поставили на кадастровый учёт в Ленинском округе, Солнечногорске и Химках. И по одному дому зарегистрировали в Можайском и Сергиево-Посадском округах, а также в Люберцах, Клину, Балашихе и Коломне.

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#минимущества
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#кадастровый учёт
#мкд
#новостройки
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Демограф Тимаков предложил привязать размер пенсии россиян к количеству детей
13 ноября 2024, 10:47

Фото: istockphoto/evgenyatamanenko

Размер пенсионных выплат в России следует привязать к количеству детей. Такое мнение высказал демограф и аналитик Центра консультирования НКО и НПО «Дипломатия знаний» РГГУ Владимир Тимаков.
В своём докладе, выдержки из которого цитирует ТАСС, специалист отметил, что делать расчёт пенсии следует исходя не только из трудового, но и из родительского вклада в общество, для чего следует принимать во внимание число рождённых и воспитанных детей.

По его мнению, активная демографическая политика вред ли позволит вернуться к простому воспроизводству, но она способна затормозить сокращение населения страны.

Тимаков также считает неэффективным перенос основной массы материнского капитала на первого ребёнка. По мнению эксперта, необходимо стимулировать рождение второго и особенно третьего ребёнка в семье.

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#пенсии
#политика
#вред
#общество
#страны
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На маршруты Мострансавто вывели 68 дополнительных автобусов
13 ноября 2024, 10:46

Фото: пресс-служба МТДИ МО

68 автобусов добавили на наиболее востребованные маршруты Мострансавто в 12 округах Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Мы постоянно работаем над улучшением транспортного обслуживания, и увеличение числа автобусов на загруженных маршрутах — это прямой отклик на запросы жителей», — сказал и.о. генерального директора компании «Мострансавто» Дмитрий Минченко.
Он добавил, что сокращение интервалов между автобусами и улучшение транспортной доступности особенно важно в условиях постоянного роста населения региона, и заверил, что работа по развитию автобусного сообщения будет продолжаться.

В областном Минтрансе напомнили, что оплатить проезд на автобусах Мострансавто можно только безналично — банковской, транспортной или социальной картой.

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#минтранс мо
#автобусы
#мострансавто
#московская область
#общественный транспорт
#подмосковье
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Скончался известный шеф-повар и журналист Алексей Зимин
13 ноября 2024, 10:41

Фото: iStock/trofimich

Ушел из жизни знаменитый шеф-повар и журналист Алексей Зимин. Ему было 52 года. О его смерти сообщил литератор и гастрожурналист Роман Лошманов в своем Telegram-канале.
«Очень печальная новость с утра. Умер Алексей Зимин», – написал Лошманов.

При этом причина смерти Зимина не называется.

Шеф-повар родился в Дубне в 1971 году. Он стал автором и ведущим телепередачи «Готовим с Алексеем Зиминым», курировал гастрономический фестиваля «Праздник Еды». Кроме того, он был главредом различных изданий.

В 2015 году Зимин переехал в Лондон. Там он занимался ресторанным и медиа-бизнесом.

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