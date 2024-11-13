В Беларуси создадут фильм о форуме «МЫ — РОССИЯ»

Сергей Милевский (справа). Фото: Радио 1
Фильм, освещающий события организованного в Московской области молодёжного форума «МЫ — РОССИЯ», создадут представители белорусской делегации, о этом рассказал сотрудники министерства образования Республики Беларусь Сергей Милевский, ставший одним из гостей форума.
«Форум — это отличная площадка для обмена опытом. Но, что самое важное, это ещё и платформа для обмена инициативами, которые мы можем предложить друг другу, чтобы сделать наши страны благополучнее, сильнее и счастливее. (…) У нас есть поручение осветить этот форум, сделать о нём фильм. Чем мы и занимаемся, записываем ролики», — сказал Сергей Милевский.Он также отметил превосходную организацию форума:
«Всё работало как часы. Абсолютно никаких заминок, никаких проволочек, всё было просто на сто процентов великолепно. Форум был очень классный, удалось пообщаться со многими людьми, и самое главное — позитив, у людей в глазах счастье. Это наполняет энергией на весь рабочий год вперёд», — подчеркнул Сергей Милевский.Он добавил, что информация, полученная от спикеров форума, найдёт применение в Беларуси, а также отметил, что хотел бы снова принять участие в таком форуме.
Ранее сообщалось, что форум «МЫ — РОССИЯ» проводит министерство информации и молодёжной политики Московской области, его участниками стали молодые люди из Московской области, новых российских территорий и из Беларуси.
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