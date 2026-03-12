«Дружно вылетят»: Россиянам рассказали, ждать ли комариного апокалипсиса
Биолог Гордеев: при большом паводке нашествия комаров не избежать
Обильное таяние снега после зимы может привести к нашествию комаров летом. Об этом предупредил заведующий кафедрой общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, профессор Михаил Гордеев.
Он пояснил, что зимние температуры не оказывают влияния на численность комаров, а вот снежная зима оказывает. По его словам, яйца лесных комаров могут годами лежать в низинах и ждать наступления благоприятных условий.
«Прошлая зима была малоснежной, и комаров было мало. Этой зимой выпало много осадков, и если весной снег будет дружно таять, то все эти кладки комаров в низинах зальет водой. Яйцам достаточно провести несколько дней в стоячей воде, чтобы появились личинки, которые затем разовьются во взрослых особей», — пояснил Гордеев «Газете.Ru».
Таким образом, обильные паводки приведут к тому, что летом будет комаров больше, чем обычно, поскольку за несколько лет яйца накопились, и насекомые «дружно вылетят».
Гордеев добавил, что в городах запретили обработку инсектицидами из-за их неизбирательного действия. Поэтому владельцам участков у лесных массивов или водоемов придется защищаться от комаров собственными силами.